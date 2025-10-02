أطرف الصور لهذا الأسبوع

عارضات أزياء قبل العرض خلال أسبوع الموضة في ميلانو.
سياح يأخذون قيلولة خارج ثكنة لحرس الشرف، خلال عطلة اليوم الوطني في بكين، الصين.
معرض الألبان لأجود أنواع الأبقار الحلوب في ساحة "باث آند ويست شوغراوند"، إنجلترا.
آلاف الأشخاص يتجمعون في اليوم الثالث من معرض سان دييغو للقصص المصورة في مالقا، إسبانيا.
طلاب يشاركون في سباق "نامو ران" للاحتفال بيوم "سيوا باخوادا" بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لميلاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي في نيودلهي، الهند.
طماطم معروضة خلال افتتاح معرض "فروت أتراكشن 2025" في مدريد، إسبانيا.
كلب بوليسي تابع للجيش الصربي يتفقد روبوتًا رباعي الأرجل مخصصًا للاستطلاع والهجوم في معرض الأسلحة في بلغراد، صربيا.
لقطة طريفة لعارضة أزياء تحمل طنجرة خلال عرض أزياء في ميلانو، إيطاليا.
المشاركون في مسابقة عربات الأطفال في بيتيغورسك، روسيا.
دببة الباندا تستلقي على الأرض خلال الاحتفال باليوم الوطني في حديقة حيوان تشونغتشينغ، الصين.
