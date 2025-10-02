https://sarabic.ae/20251002/1105537466.html
صور لعمليات إزالة الألغام من الأراضي المحررة في دونيتسك
جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق قيام عناصر من قوات مجموعة "المركز" الروسية بإزالة الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة... 02.10.2025, سبوتنيك عربي
صور لعمليات إزالة الألغام من الأراضي المحررة في دونيتسك
جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق قيام عناصر من قوات مجموعة "المركز" الروسية بإزالة الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور
يقوم أحد خبراء الألغام من مجموعة قوات "المركز" بإزالة الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور
ثلاث جنود من قوات مجموعة "المركز" أثناء قيامهم بعملية إزالة الألغام باستخدام الأدوات الحديثة.
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور
جندي روسي من قوات مجموعة "المركز" بعد تمكنه من إزالة الألغام في جمهورية دونيتسك الشعبية.
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور
أحد جنود قوات "المركز" الروسية وهو يحاول تفكيك الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور
مشهد لعملية تفجير الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور
جندي تابع لمجموعة قوات "المركز" الروسية وهو يستخدم الأدوات والمعدات الحديثة لتفكيك الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
