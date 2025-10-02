عربي
الدفاع الروسية تعلن استعادة 185 جنديا روسيا في عملية تبادل أسرى
أمساليوم
بث مباشر
صور لعمليات إزالة الألغام من الأراضي المحررة في دونيتسك
صور لعمليات إزالة الألغام من الأراضي المحررة في دونيتسك
صور لعمليات إزالة الألغام من الأراضي المحررة في دونيتسك
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق قيام عناصر من قوات مجموعة "المركز" الروسية بإزالة الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة... 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T12:40+0000
2025-10-02T12:40+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105537639_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_cb280a3575d9ab12a0a7e676a44c50f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105537639_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_46f60c8c66d0fbecdc5b8b550c74da1a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
صور
صور

صور لعمليات إزالة الألغام من الأراضي المحررة في دونيتسك

12:40 GMT 02.10.2025
تابعنا عبر
جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق قيام عناصر من قوات مجموعة "المركز" الروسية بإزالة الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

يقوم أحد خبراء الألغام من مجموعة قوات "المركز" بإزالة الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية.

يقوم أحد خبراء الألغام من مجموعة قوات &quot;المركز&quot; بإزالة الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية. - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

يقوم أحد خبراء الألغام من مجموعة قوات "المركز" بإزالة الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

ثلاث جنود من قوات مجموعة "المركز" أثناء قيامهم بعملية إزالة الألغام باستخدام الأدوات الحديثة.

ثلاث جنود من قوات مجموعة &quot;المركز&quot; أثناء قيامهم بعملية إزالة الألغام باستخدام الأدوات الحديثة. - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

ثلاث جنود من قوات مجموعة "المركز" أثناء قيامهم بعملية إزالة الألغام باستخدام الأدوات الحديثة.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

جندي روسي من قوات مجموعة "المركز" بعد تمكنه من إزالة الألغام في جمهورية دونيتسك الشعبية.

جندي روسي من قوات مجموعة &quot;المركز&quot; بعد تمكنه من إزالة الألغام في جمهورية دونيتسك الشعبية. - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

جندي روسي من قوات مجموعة "المركز" بعد تمكنه من إزالة الألغام في جمهورية دونيتسك الشعبية.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

أحد جنود قوات "المركز" الروسية وهو يحاول تفكيك الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية.

أحد جنود قوات &quot;المركز&quot; الروسية وهو يحاول تفكيك الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية. - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

أحد جنود قوات "المركز" الروسية وهو يحاول تفكيك الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

مشهد لعملية تفجير الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية.

مشهد لعملية تفجير الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية. - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشهد لعملية تفجير الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

جندي تابع لمجموعة قوات "المركز" الروسية وهو يستخدم الأدوات والمعدات الحديثة لتفكيك الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية.

جندي تابع لمجموعة قوات &quot;المركز&quot; الروسية وهو يستخدم الأدوات والمعدات الحديثة لتفكيك الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية. - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

جندي تابع لمجموعة قوات "المركز" الروسية وهو يستخدم الأدوات والمعدات الحديثة لتفكيك الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية.

