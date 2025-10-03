https://sarabic.ae/20251003/أردوغان-وترامب-يبحثان-هاتفيا-الوضع-في-غزة-1105587075.html
أردوغان وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في غزة
أردوغان وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في غزة
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بناء على طلب الأخير، تناول خلاله العلاقات الثنائية بين تركيا... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T15:51+0000
2025-10-03T15:51+0000
2025-10-03T15:51+0000
رجب طيب أردوغان
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم
غزة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105259900_0:0:1443:813_1920x0_80_0_0_8e8b0620dd12e296285c3d71fe40f1f5.jpg
وأكد أردوغان أن زيارته الأخيرة لواشنطن عززت العلاقات بين البلدين، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون في جميع المجالات، لا سيما قطاع الدفاع، وفقا لبيان من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وأشار الرئيس التركي خلال الاتصال الهاتفي إلى الجهود المكثفة التي تبذلها بلاده لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، معربا عن ارتياحه للمبادرات الرامية لتحقيق هذا الهدف في غزة.كما شدد أردوغان على "استمرار تركيا في دعم السلام العالمي"، مؤكدا أن وقف إسرائيل لهجماتها يعد أمرا حاسما لإنجاح المبادرات الرامية لإحلال السلام في المنطقة.وفي الشهر الماضي، استقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في البيت الأبيض، بمراسم رسمية، ووُضع حرس الشرف في حديقة البيت الأبيض لدى وصول أردوغان بعد مغادرته قصر بلير هاوس، حيث كان يقيم.وقال أردوغان إنه يتوقع مناقشة توريد طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" و"إف-16" لأنقرة خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن تركيا والولايات المتحدة وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة النووية السلمية.
https://sarabic.ae/20250924/بسبب-موكب-ترامب-الشرطة-الأمريكية-توقف-أردوغان-في-أحد-شوارع-نيويورك-1105223419.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105259900_162:0:1443:961_1920x0_80_0_0_d63e1f1a2c32c6385040e2b129ae9f19.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, غزة, العالم
رجب طيب أردوغان, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, غزة, العالم
أردوغان وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في غزة
أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بناء على طلب الأخير، تناول خلاله العلاقات الثنائية بين تركيا وأمريكا والوضع في غزة.
وأكد أردوغان أن زيارته الأخيرة لواشنطن عززت العلاقات بين البلدين، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون في جميع المجالات، لا سيما قطاع الدفاع، وفقا لبيان من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وأشار الرئيس التركي خلال الاتصال الهاتفي إلى الجهود المكثفة التي تبذلها بلاده لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، معربا عن ارتياحه للمبادرات الرامية لتحقيق هذا الهدف في غزة.
كما شدد أردوغان على "استمرار تركيا في دعم السلام العالمي"، مؤكدا أن وقف إسرائيل لهجماتها يعد أمرا حاسما لإنجاح المبادرات الرامية لإحلال السلام في المنطقة.
وفي الشهر الماضي، استقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في البيت الأبيض، بمراسم رسمية، ووُضع حرس الشرف في حديقة البيت الأبيض لدى وصول أردوغان بعد مغادرته قصر بلير هاوس، حيث كان يقيم.
وقال أردوغان إنه يتوقع مناقشة توريد طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" و"إف-16" لأنقرة خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن تركيا والولايات المتحدة وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة النووية السلمية.