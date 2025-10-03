أردوغان وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
أردوغان وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في غزة
أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بناء على طلب الأخير، تناول خلاله العلاقات الثنائية بين تركيا...
وأكد أردوغان أن زيارته الأخيرة لواشنطن عززت العلاقات بين البلدين، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون في جميع المجالات، لا سيما قطاع الدفاع، وفقا لبيان من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وأشار الرئيس التركي خلال الاتصال الهاتفي إلى الجهود المكثفة التي تبذلها بلاده لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، معربا عن ارتياحه للمبادرات الرامية لتحقيق هذا الهدف في غزة.كما شدد أردوغان على "استمرار تركيا في دعم السلام العالمي"، مؤكدا أن وقف إسرائيل لهجماتها يعد أمرا حاسما لإنجاح المبادرات الرامية لإحلال السلام في المنطقة.وفي الشهر الماضي، استقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في البيت الأبيض، بمراسم رسمية، ووُضع حرس الشرف في حديقة البيت الأبيض لدى وصول أردوغان بعد مغادرته قصر بلير هاوس، حيث كان يقيم.وقال أردوغان إنه يتوقع مناقشة توريد طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" و"إف-16" لأنقرة خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن تركيا والولايات المتحدة وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة النووية السلمية.
أردوغان وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في غزة

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بناء على طلب الأخير، تناول خلاله العلاقات الثنائية بين تركيا وأمريكا والوضع في غزة.
وأكد أردوغان أن زيارته الأخيرة لواشنطن عززت العلاقات بين البلدين، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون في جميع المجالات، لا سيما قطاع الدفاع، وفقا لبيان من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وأشار الرئيس التركي خلال الاتصال الهاتفي إلى الجهود المكثفة التي تبذلها بلاده لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، معربا عن ارتياحه للمبادرات الرامية لتحقيق هذا الهدف في غزة.
كما شدد أردوغان على "استمرار تركيا في دعم السلام العالمي"، مؤكدا أن وقف إسرائيل لهجماتها يعد أمرا حاسما لإنجاح المبادرات الرامية لإحلال السلام في المنطقة.
وفي الشهر الماضي، استقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في البيت الأبيض، بمراسم رسمية، ووُضع حرس الشرف في حديقة البيت الأبيض لدى وصول أردوغان بعد مغادرته قصر بلير هاوس، حيث كان يقيم.
وقال أردوغان إنه يتوقع مناقشة توريد طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" و"إف-16" لأنقرة خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن تركيا والولايات المتحدة وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة النووية السلمية.
