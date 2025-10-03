https://sarabic.ae/20251003/أردوغان-وترامب-يبحثان-هاتفيا-الوضع-في-غزة-1105587075.html

أردوغان وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في غزة

أردوغان وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في غزة

سبوتنيك عربي

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بناء على طلب الأخير، تناول خلاله العلاقات الثنائية بين تركيا... 03.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-03T15:51+0000

2025-10-03T15:51+0000

2025-10-03T15:51+0000

رجب طيب أردوغان

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار تركيا اليوم

غزة

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105259900_0:0:1443:813_1920x0_80_0_0_8e8b0620dd12e296285c3d71fe40f1f5.jpg

وأكد أردوغان أن زيارته الأخيرة لواشنطن عززت العلاقات بين البلدين، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون في جميع المجالات، لا سيما قطاع الدفاع، وفقا لبيان من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وأشار الرئيس التركي خلال الاتصال الهاتفي إلى الجهود المكثفة التي تبذلها بلاده لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، معربا عن ارتياحه للمبادرات الرامية لتحقيق هذا الهدف في غزة.كما شدد أردوغان على "استمرار تركيا في دعم السلام العالمي"، مؤكدا أن وقف إسرائيل لهجماتها يعد أمرا حاسما لإنجاح المبادرات الرامية لإحلال السلام في المنطقة.وفي الشهر الماضي، استقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في البيت الأبيض، بمراسم رسمية، ووُضع حرس الشرف في حديقة البيت الأبيض لدى وصول أردوغان بعد مغادرته قصر بلير هاوس، حيث كان يقيم.وقال أردوغان إنه يتوقع مناقشة توريد طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" و"إف-16" لأنقرة خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن تركيا والولايات المتحدة وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة النووية السلمية.

https://sarabic.ae/20250924/بسبب-موكب-ترامب-الشرطة-الأمريكية-توقف-أردوغان-في-أحد-شوارع-نيويورك-1105223419.html

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رجب طيب أردوغان, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, غزة, العالم