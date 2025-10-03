إعلام: الناقلة النفطية المحتجزة في فرنسا تواصل رحلتها نحو قناة السويس

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: الناقلة النفطية المحتجزة في فرنسا تواصل رحلتها نحو قناة السويس
إعلام: الناقلة النفطية المحتجزة في فرنسا تواصل رحلتها نحو قناة السويس
سبوتنيك عربي
واصلت ناقلة النفط "بوراكاي"، التي احتجزتها السلطات الفرنسية سابقا في ميناء "سان نازير" غربي البلاد، رحلتها نحو قناة السويس، حسبما ذكرت تقارير إعلامية. 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T08:20+0000
2025-10-03T08:20+0000
العالم
روسيا
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926092_0:81:1000:644_1920x0_80_0_0_b0204c36904baceaab05d7966b840d3f.jpg
وقالت وسيلة إعلامية فرنسية، نقلًا عن مصادر: "تم إعادة القبطان ومساعده على متن الناقلة... ناقلة "بوراكاي"، التي انطلقت مرة أخرى ليلة أمس الخميس/ الجمعة".وقال الرئيس الروسي: "احتُجزت الناقلة في مياه محايدة. يبدو أنهم كانوا يبحثون عن شحنة عسكرية أو طائرات مسيرة هناك. لم يحدث أيٌّ من ذلك، ولا يُمكن أن يحدث. كانت الناقلة بالفعل ترفع علم دولة ثالثة... ولكن ماذا يعني ذلك حقًا؟ هل هو بهذه الأهمية لفرنسا؟ هل تعلمون السبب؟ بسبب الوضع السياسي الداخلي الصعب الذي تعيشه النخبة الحاكمة في فرنسا".ونقلت وكالة "رويترز"، يوم الثلاثاء الماضي، عن البحرية الفرنسية، قولها إن "السلطات الفرنسية تُجري تحقيقًا بشأن ناقلة النفط "بوراكاي"، المشمولة بحزمة العقوبات المفروضة على روسيا. ترسو السفينة حاليًا قبالة الساحل الغربي لفرنسا بالقرب من ميناء "سان نازير".لاحقًا، أُفيد باحتجاز اثنين من أفراد الطاقم. ووفقًا لوسائل إعلام فرنسية، المحتجزان هما القبطان ومساعده، وكلاهما مواطنان صينيان. في البداية، فتح مكتب المدعي العام في بريست، دعوى قضائية بتهمة "عدم تقديم وثائق تُثبت بلد منشأ السفينة" و"رفض الامتثال"، لكنه قرر لاحقًا مواصلة القضية ضد القبطان فقط، الذي استُدعي للمثول أمام محكمة بريست الجنائية، وأُطلق سراح مساعده.وفي مايو/ أيار الماضي، وصف الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، تصرفات دول الاتحاد الأوروبي الرامية إلى إيقاف السفن المدنية بالقوة، والتي تمت بحجة مكافحة "الأسطول الظل"، بأنها انتهاك صارخ لحرية الملاحة.محكمة إيطالية تأمر بتسليم المتهم بتفجير "التيار الشمالي" إلى ألمانياالكرملين: واشنطن لم تتوقف أبدا عن نقل المعلومات الاستخبارية إلى أوكرانيا
واصلت ناقلة النفط "بوراكاي"، التي احتجزتها السلطات الفرنسية سابقا في ميناء "سان نازير" غربي البلاد، رحلتها نحو قناة السويس، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.
وقالت وسيلة إعلامية فرنسية، نقلًا عن مصادر: "تم إعادة القبطان ومساعده على متن الناقلة... ناقلة "بوراكاي"، التي انطلقت مرة أخرى ليلة أمس الخميس/ الجمعة".

ويوم أمس الخميس، ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باللوم في احتجاز فرنسا لناقلة نفط في المياه الدولية، على الوضع السياسي الداخلي الصعب في باريس.

وقال الرئيس الروسي: "احتُجزت الناقلة في مياه محايدة. يبدو أنهم كانوا يبحثون عن شحنة عسكرية أو طائرات مسيرة هناك. لم يحدث أيٌّ من ذلك، ولا يُمكن أن يحدث. كانت الناقلة بالفعل ترفع علم دولة ثالثة... ولكن ماذا يعني ذلك حقًا؟ هل هو بهذه الأهمية لفرنسا؟ هل تعلمون السبب؟ بسبب الوضع السياسي الداخلي الصعب الذي تعيشه النخبة الحاكمة في فرنسا".
ونقلت وكالة "رويترز"، يوم الثلاثاء الماضي، عن البحرية الفرنسية، قولها إن "السلطات الفرنسية تُجري تحقيقًا بشأن ناقلة النفط "بوراكاي"، المشمولة بحزمة العقوبات المفروضة على روسيا. ترسو السفينة حاليًا قبالة الساحل الغربي لفرنسا بالقرب من ميناء "سان نازير".
نهر دانوب في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
المجر: التخلي عن الغاز الروسي يكلفنا 10 مليارات دولار
25 سبتمبر, 09:19 GMT
لاحقًا، أُفيد باحتجاز اثنين من أفراد الطاقم. ووفقًا لوسائل إعلام فرنسية، المحتجزان هما القبطان ومساعده، وكلاهما مواطنان صينيان. في البداية، فتح مكتب المدعي العام في بريست، دعوى قضائية بتهمة "عدم تقديم وثائق تُثبت بلد منشأ السفينة" و"رفض الامتثال"، لكنه قرر لاحقًا مواصلة القضية ضد القبطان فقط، الذي استُدعي للمثول أمام محكمة بريست الجنائية، وأُطلق سراح مساعده.

في الوقت نفسه، قالت وزارة الخارجية الروسية، تعليقا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن احتجاز ناقلة النفط، وربطها بـ"أسطول الظل" الروسي المزعوم، إن "بعض الانتهاكات التي ارتكبها طاقم الناقلة المحتجزة قبالة سواحل فرنسا، غير واضحة من تصريحات ماكرون، وأن أوروبا مستعدة للتدخل في الشحن بأي وسيلة ضرورية وتحويل المياه إلى مناطق صراع".

وفي مايو/ أيار الماضي، وصف الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، تصرفات دول الاتحاد الأوروبي الرامية إلى إيقاف السفن المدنية بالقوة، والتي تمت بحجة مكافحة "الأسطول الظل"، بأنها انتهاك صارخ لحرية الملاحة.
محكمة إيطالية تأمر بتسليم المتهم بتفجير "التيار الشمالي" إلى ألمانيا
الكرملين: واشنطن لم تتوقف أبدا عن نقل المعلومات الاستخبارية إلى أوكرانيا
