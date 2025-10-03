https://sarabic.ae/20251003/إعلام-الناقلة-النفطية-المحتجزة-في-فرنسا-تواصل-رحلتها-نحو-قناة-السويس-1105564127.html

إعلام: الناقلة النفطية المحتجزة في فرنسا تواصل رحلتها نحو قناة السويس

إعلام: الناقلة النفطية المحتجزة في فرنسا تواصل رحلتها نحو قناة السويس

سبوتنيك عربي

واصلت ناقلة النفط "بوراكاي"، التي احتجزتها السلطات الفرنسية سابقا في ميناء "سان نازير" غربي البلاد، رحلتها نحو قناة السويس، حسبما ذكرت تقارير إعلامية. 03.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-03T08:20+0000

2025-10-03T08:20+0000

2025-10-03T08:20+0000

العالم

روسيا

أخبار فرنسا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926092_0:81:1000:644_1920x0_80_0_0_b0204c36904baceaab05d7966b840d3f.jpg

وقالت وسيلة إعلامية فرنسية، نقلًا عن مصادر: "تم إعادة القبطان ومساعده على متن الناقلة... ناقلة "بوراكاي"، التي انطلقت مرة أخرى ليلة أمس الخميس/ الجمعة".وقال الرئيس الروسي: "احتُجزت الناقلة في مياه محايدة. يبدو أنهم كانوا يبحثون عن شحنة عسكرية أو طائرات مسيرة هناك. لم يحدث أيٌّ من ذلك، ولا يُمكن أن يحدث. كانت الناقلة بالفعل ترفع علم دولة ثالثة... ولكن ماذا يعني ذلك حقًا؟ هل هو بهذه الأهمية لفرنسا؟ هل تعلمون السبب؟ بسبب الوضع السياسي الداخلي الصعب الذي تعيشه النخبة الحاكمة في فرنسا".ونقلت وكالة "رويترز"، يوم الثلاثاء الماضي، عن البحرية الفرنسية، قولها إن "السلطات الفرنسية تُجري تحقيقًا بشأن ناقلة النفط "بوراكاي"، المشمولة بحزمة العقوبات المفروضة على روسيا. ترسو السفينة حاليًا قبالة الساحل الغربي لفرنسا بالقرب من ميناء "سان نازير".لاحقًا، أُفيد باحتجاز اثنين من أفراد الطاقم. ووفقًا لوسائل إعلام فرنسية، المحتجزان هما القبطان ومساعده، وكلاهما مواطنان صينيان. في البداية، فتح مكتب المدعي العام في بريست، دعوى قضائية بتهمة "عدم تقديم وثائق تُثبت بلد منشأ السفينة" و"رفض الامتثال"، لكنه قرر لاحقًا مواصلة القضية ضد القبطان فقط، الذي استُدعي للمثول أمام محكمة بريست الجنائية، وأُطلق سراح مساعده.وفي مايو/ أيار الماضي، وصف الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، تصرفات دول الاتحاد الأوروبي الرامية إلى إيقاف السفن المدنية بالقوة، والتي تمت بحجة مكافحة "الأسطول الظل"، بأنها انتهاك صارخ لحرية الملاحة.محكمة إيطالية تأمر بتسليم المتهم بتفجير "التيار الشمالي" إلى ألمانياالكرملين: واشنطن لم تتوقف أبدا عن نقل المعلومات الاستخبارية إلى أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250925/المجر-التخلي-عن-الغاز-الروسي-يكلفنا-10-مليارات-دولار-1105239021.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, أخبار فرنسا