Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251003/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-بلدة-فيربوف-في-دنيبروبيتروفسك-خلال-أقل-من-أسبوع-1105558617.html
تحرير بلدة فيربوف في دنيبروبيتروفسك خلال أقل من أسبوع - الدفاع الروسية
تحرير بلدة فيربوف في دنيبروبيتروفسك خلال أقل من أسبوع - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية حررت قرية فيربوف في منطقة دنيبروبيتروفسك خلال أقل من أسبوع. 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T04:02+0000
2025-10-03T04:28+0000
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/17/1101969179_0:182:2994:1866_1920x0_80_0_0_8ce7b4d1a5a68e6a1465fdc37a93e1d1.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "في أقل من أسبوع، عبرت مجموعات هجومية من لواء الحرس السابع والثلاثين التابع للجيش السادس والثلاثين من مجموعة قوات فوستوك أكثر من 4 كيلومترات من الأراضي التي يسيطر عليها العدو، وحررت قرية فيربوف. ونتيجة لمعارك ضارية، تم تطهير القرية من وجود القوات المسلحة الأوكرانية، ورفعت أعلام دولة الاتحاد الروسي فوقها".كما نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو يوثق الاشتباكات في محيط البلدة، ويظهر جنودا روسا وهم يرفعون الأعلام الروسية بعد السيطرة عليها.وفي الفيديو، قال أحد المقاتلين الروس إن القوات الأوكرانية حاولت صد الهجوم باستخدام القنابل اليدوية، لكنها تكبدت خسائر كبيرة وتراجعت، مشيرا إلى أن القوات الروسية استولت على كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة كغنائم، من بينها بندقية أمريكية من طراز "إم-16".أما أحد المقاتلين الروس الآخرين، الملقب بـ"كونالي"، فأكد أنه مع زملائه عرضوا على الجنود الأوكرانيين الاستسلام، لكنهم رفضوا ذلك، قائلا: "ونتيجة لذلك، كان لا بد من القضاء على جنود العدو".وأكدت الوزارة أن نظام كييف يتبع أساليب إرهابية، من بينها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، مشيرة إلى أن القوات الروسية ترد على هذه الجرائم باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا، بما في ذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري ومراكز تخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية، إضافة إلى مواقع تجمع القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتشهد منطقة العملية العسكرية الخاصة تقدما ملحوظا للقوات الروسية على جميع محاور القتال، وسط انهيار متزايد في دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، ما يسمح للقوات الروسية بفرض وقائع جديدة على الأرض، تشمل تحرير بلدات إضافية في الأقاليم الروسية الجديدة التي ما زالت تحت سيطرة القوات الأوكرانية، إلى جانب توسيع نطاق السيطرة على أجزاء جديدة من مقاطعتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك.
https://sarabic.ae/20250925/القوات-الروسية-تقترب-من-تحرير-بلدة-كيروفسك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--الدفاع-الروسية-1105239640.html
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية حررت قرية فيربوف في منطقة دنيبروبيتروفسك خلال أقل من أسبوع.
وقالت الوزارة في بيان لها: "في أقل من أسبوع، عبرت مجموعات هجومية من لواء الحرس السابع والثلاثين التابع للجيش السادس والثلاثين من مجموعة قوات فوستوك أكثر من 4 كيلومترات من الأراضي التي يسيطر عليها العدو، وحررت قرية فيربوف. ونتيجة لمعارك ضارية، تم تطهير القرية من وجود القوات المسلحة الأوكرانية، ورفعت أعلام دولة الاتحاد الروسي فوقها".
القوات الروسية تستولي على روشيل سيناتور كندية الصنع في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
القوات الروسية تقترب من تحرير بلدة كيروفسك وتدمر طائرتين ومنظومة "باتريوت"– وزارة الدفاع
25 سبتمبر, 09:32 GMT
كما نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو يوثق الاشتباكات في محيط البلدة، ويظهر جنودا روسا وهم يرفعون الأعلام الروسية بعد السيطرة عليها.
وفي الفيديو، قال أحد المقاتلين الروس إن القوات الأوكرانية حاولت صد الهجوم باستخدام القنابل اليدوية، لكنها تكبدت خسائر كبيرة وتراجعت، مشيرا إلى أن القوات الروسية استولت على كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة كغنائم، من بينها بندقية أمريكية من طراز "إم-16".
أما أحد المقاتلين الروس الآخرين، الملقب بـ"كونالي"، فأكد أنه مع زملائه عرضوا على الجنود الأوكرانيين الاستسلام، لكنهم رفضوا ذلك، قائلا: "ونتيجة لذلك، كان لا بد من القضاء على جنود العدو".
وأكدت الوزارة أن نظام كييف يتبع أساليب إرهابية، من بينها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، مشيرة إلى أن القوات الروسية ترد على هذه الجرائم باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا، بما في ذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري ومراكز تخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية، إضافة إلى مواقع تجمع القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتشهد منطقة العملية العسكرية الخاصة تقدما ملحوظا للقوات الروسية على جميع محاور القتال، وسط انهيار متزايد في دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، ما يسمح للقوات الروسية بفرض وقائع جديدة على الأرض، تشمل تحرير بلدات إضافية في الأقاليم الروسية الجديدة التي ما زالت تحت سيطرة القوات الأوكرانية، إلى جانب توسيع نطاق السيطرة على أجزاء جديدة من مقاطعتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك.
