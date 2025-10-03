تحرير بلدة فيربوف في دنيبروبيتروفسك خلال أقل من أسبوع - الدفاع الروسية

https://sarabic.ae/20251003/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-بلدة-فيربوف-في-دنيبروبيتروفسك-خلال-أقل-من-أسبوع-1105558617.html

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية حررت قرية فيربوف في منطقة دنيبروبيتروفسك خلال أقل من أسبوع.

وقالت الوزارة في بيان لها: "في أقل من أسبوع، عبرت مجموعات هجومية من لواء الحرس السابع والثلاثين التابع للجيش السادس والثلاثين من مجموعة قوات فوستوك أكثر من 4 كيلومترات من الأراضي التي يسيطر عليها العدو، وحررت قرية فيربوف. ونتيجة لمعارك ضارية، تم تطهير القرية من وجود القوات المسلحة الأوكرانية، ورفعت أعلام دولة الاتحاد الروسي فوقها".كما نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو يوثق الاشتباكات في محيط البلدة، ويظهر جنودا روسا وهم يرفعون الأعلام الروسية بعد السيطرة عليها.وفي الفيديو، قال أحد المقاتلين الروس إن القوات الأوكرانية حاولت صد الهجوم باستخدام القنابل اليدوية، لكنها تكبدت خسائر كبيرة وتراجعت، مشيرا إلى أن القوات الروسية استولت على كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة كغنائم، من بينها بندقية أمريكية من طراز "إم-16".أما أحد المقاتلين الروس الآخرين، الملقب بـ"كونالي"، فأكد أنه مع زملائه عرضوا على الجنود الأوكرانيين الاستسلام، لكنهم رفضوا ذلك، قائلا: "ونتيجة لذلك، كان لا بد من القضاء على جنود العدو".وأكدت الوزارة أن نظام كييف يتبع أساليب إرهابية، من بينها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، مشيرة إلى أن القوات الروسية ترد على هذه الجرائم باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا، بما في ذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري ومراكز تخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية، إضافة إلى مواقع تجمع القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتشهد منطقة العملية العسكرية الخاصة تقدما ملحوظا للقوات الروسية على جميع محاور القتال، وسط انهيار متزايد في دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، ما يسمح للقوات الروسية بفرض وقائع جديدة على الأرض، تشمل تحرير بلدات إضافية في الأقاليم الروسية الجديدة التي ما زالت تحت سيطرة القوات الأوكرانية، إلى جانب توسيع نطاق السيطرة على أجزاء جديدة من مقاطعتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك.

