باحث في الشأن الروسي: صواريخ "توماهوك" لن تغير موازين القوى التي تميل لصالح روسيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في الشأن الروسي: صواريخ "توماهوك" لن تغير موازين القوى التي تميل لصالح روسيا
باحث في الشأن الروسي: صواريخ "توماهوك" لن تغير موازين القوى التي تميل لصالح روسيا
17:47 GMT 03.10.2025

تحدث الباحث في الشأن الروسي، الدكتور قصي عماد إبراهيم، عن احتمالية تزويد الولايات المتحدة لكييف بصواريخ "توماهوك"، مشيرا إلى أن" هذه الصواريخ لن تغيّر موازين القوى التي تميل لصالح روسيا، خاصة أن الجيش الروسي يحقق تقدما على مختلف الجبهات ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وأوضح إبراهيم في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "اللوبي الأوكراني والغربي داخل البيت الأبيض بدأ ينجح في تغيير مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إنهاء الصراع في أوكرانيا"، مضيفا أن "الدولة العميقة والقيادات الأوروبية تمكنت من احتوائه ودفعه للانسجام مع سياساتها عبر استعادة التعاون الاستخباراتي بين الولايات المتحدة وأوكرانيا". وبشأن إصرار أوروبا على التصعيد، لفت الباحث في الشأن الروسي إلى أن "حلف الناتو بدأ يترنح ويفقد قراره السياسي، فيما تدفع حاجة أوروبا إليه للاستمرار في استفزاز روسيا والإيحاء للرأي العام بوجود خطر روسي يهددها، فضلا عن تفشي الفساد وضعف القادة الغربيين أمام شخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشعبيته". وأضاف أن "المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا كانت منذ البداية مجرد وسيلة لكسب الوقت وإعادة التموضع، في ظل غياب الإرادة الحقيقية لدى كييف والغرب لإنهاء الصراع"، معتبرا أن "المشكلة تكمن في الثقة الزائدة من جانب روسيا بالوعود الغربية التي طالما تم خرقها من دون أي التزام جدي أو تعامل بمصداقية". وأكد إبراهيم أن "استيلاء الغرب على الأصول الروسية لتمويل الصراع في أوكرانيا، يمثل خرقا واضحا للقانون الدولي وسرقة صريحة"، معتبرا أن ذلك "يصب في مصلحة روسيا، إذ يبرهن على صواب رؤيتها لبناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، ونظام مالي بديل عن "سويفت" يقوم على عملات غير الدولار واليورو، ويعزز من اتحاد دول الجنوب وتكتلات مثل بريكس، شنغهاي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي".موسكو: روسيا وأمريكا تؤكدان على أهمية الحل السلمي للصراع في أوكرانيا
حصري
تحدث الباحث في الشأن الروسي، الدكتور قصي عماد إبراهيم، عن احتمالية تزويد الولايات المتحدة لكييف بصواريخ "توماهوك"، مشيرا إلى أن" هذه الصواريخ لن تغيّر موازين القوى التي تميل لصالح روسيا، خاصة أن الجيش الروسي يحقق تقدما على مختلف الجبهات ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
وأوضح إبراهيم في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "اللوبي الأوكراني والغربي داخل البيت الأبيض بدأ ينجح في تغيير مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إنهاء الصراع في أوكرانيا"، مضيفا أن "الدولة العميقة والقيادات الأوروبية تمكنت من احتوائه ودفعه للانسجام مع سياساتها عبر استعادة التعاون الاستخباراتي بين الولايات المتحدة وأوكرانيا".
وبشأن إصرار أوروبا على التصعيد، لفت الباحث في الشأن الروسي إلى أن "حلف الناتو بدأ يترنح ويفقد قراره السياسي، فيما تدفع حاجة أوروبا إليه للاستمرار في استفزاز روسيا والإيحاء للرأي العام بوجود خطر روسي يهددها، فضلا عن تفشي الفساد وضعف القادة الغربيين أمام شخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشعبيته".

وأشار إبراهيم إلى أن "بعض الدول الأوروبية تدعو إلى الحوار مع روسيا وترفض شعارات العداء"، موضحًا أن "هناك نخبا سياسية في بولندا تدرك أن مصلحة بلادها تكمن في إقامة علاقات طبيعية مع موسكو، رغم المواقف المتشددة الرسمية تجاهها".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
لافروف حول التصريحات الأمريكية بشأن إمداد كييف بصواريخ "توماهوك": هذا نتيجة ضغوط أوروبية
30 سبتمبر, 11:06 GMT
وأضاف أن "المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا كانت منذ البداية مجرد وسيلة لكسب الوقت وإعادة التموضع، في ظل غياب الإرادة الحقيقية لدى كييف والغرب لإنهاء الصراع"، معتبرا أن "المشكلة تكمن في الثقة الزائدة من جانب روسيا بالوعود الغربية التي طالما تم خرقها من دون أي التزام جدي أو تعامل بمصداقية".
وأكد إبراهيم أن "استيلاء الغرب على الأصول الروسية لتمويل الصراع في أوكرانيا، يمثل خرقا واضحا للقانون الدولي وسرقة صريحة"، معتبرا أن ذلك "يصب في مصلحة روسيا، إذ يبرهن على صواب رؤيتها لبناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، ونظام مالي بديل عن "سويفت" يقوم على عملات غير الدولار واليورو، ويعزز من اتحاد دول الجنوب وتكتلات مثل بريكس، شنغهاي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي".
موسكو: روسيا وأمريكا تؤكدان على أهمية الحل السلمي للصراع في أوكرانيا
