باحث في الشأن الروسي: صواريخ "توماهوك" لن تغير موازين القوى التي تميل لصالح روسيا

تحدث الباحث في الشأن الروسي، الدكتور قصي عماد إبراهيم، عن احتمالية تزويد الولايات المتحدة لكييف بصواريخ "توماهوك"، مشيرا إلى أن" هذه الصواريخ لن تغيّر موازين...

وأوضح إبراهيم في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "اللوبي الأوكراني والغربي داخل البيت الأبيض بدأ ينجح في تغيير مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إنهاء الصراع في أوكرانيا"، مضيفا أن "الدولة العميقة والقيادات الأوروبية تمكنت من احتوائه ودفعه للانسجام مع سياساتها عبر استعادة التعاون الاستخباراتي بين الولايات المتحدة وأوكرانيا". وبشأن إصرار أوروبا على التصعيد، لفت الباحث في الشأن الروسي إلى أن "حلف الناتو بدأ يترنح ويفقد قراره السياسي، فيما تدفع حاجة أوروبا إليه للاستمرار في استفزاز روسيا والإيحاء للرأي العام بوجود خطر روسي يهددها، فضلا عن تفشي الفساد وضعف القادة الغربيين أمام شخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشعبيته". وأضاف أن "المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا كانت منذ البداية مجرد وسيلة لكسب الوقت وإعادة التموضع، في ظل غياب الإرادة الحقيقية لدى كييف والغرب لإنهاء الصراع"، معتبرا أن "المشكلة تكمن في الثقة الزائدة من جانب روسيا بالوعود الغربية التي طالما تم خرقها من دون أي التزام جدي أو تعامل بمصداقية". وأكد إبراهيم أن "استيلاء الغرب على الأصول الروسية لتمويل الصراع في أوكرانيا، يمثل خرقا واضحا للقانون الدولي وسرقة صريحة"، معتبرا أن ذلك "يصب في مصلحة روسيا، إذ يبرهن على صواب رؤيتها لبناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، ونظام مالي بديل عن "سويفت" يقوم على عملات غير الدولار واليورو، ويعزز من اتحاد دول الجنوب وتكتلات مثل بريكس، شنغهاي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي".موسكو: روسيا وأمريكا تؤكدان على أهمية الحل السلمي للصراع في أوكرانيا

