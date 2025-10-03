https://sarabic.ae/20251003/وزير-الخارجية-البولندي--ليس-لدينا-أي-نية-لقطع-العلاقات-مع-روسيا-1105559661.html
أكد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، أن وارسو لا تنوي قطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو. 03.10.2025
وقال سيكورسكي: "لا، لا أفكر في ذلك"، مجيبًا على سؤال حول إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل مع روسيا.وفي وقت سابق، صرح سيكورسكي، أنه لا يرى حتى الآن "أي ضرورة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا".وتدهورت العلاقات بين روسيا وبولندا، بشكل ملحوظ، في السنوات الأخيرة، إذ اتهمت موسكو، وارسو بتفشي معاداة روسيا لديها. ورغم انتقادات روسيا واحتجاجاتها، تقوم السلطات البولندية بهدم الآثار السوفييتية ومصادرة الممتلكات الروسية. وردًا على إجراءات وارسو، أضافت موسكو، بولندا إلى قائمة "الدول غير الصديقة" وطردت عشرات الدبلوماسيين والمسؤولين القنصليين البولنديين، ردًا على طرد الدبلوماسيين الروس.وبعد قرار إغلاق القنصلية الروسية العامة في كراكوف، لن يكون في بولندا سوى قنصلية عامة واحدة في غدانسك وقسم قنصلي تابع للسفارة في وارسو. أما في روسيا، فتعمل القنصليات البولندية في إيركوتسك وكالينينغراد وموسكو.
وزير الخارجية البولندي : ليس لدينا أي نية لقطع العلاقات مع روسيا
أكد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، أن وارسو لا تنوي قطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو.
وقال سيكورسكي: "لا، لا أفكر في ذلك"، مجيبًا على سؤال حول إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل مع روسيا.
وفي وقت سابق، صرح سيكورسكي، أنه لا يرى حتى الآن "أي ضرورة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا".
وتدهورت العلاقات بين روسيا وبولندا، بشكل ملحوظ، في السنوات الأخيرة، إذ اتهمت موسكو، وارسو بتفشي معاداة روسيا لديها. ورغم انتقادات روسيا واحتجاجاتها، تقوم السلطات البولندية بهدم الآثار السوفييتية ومصادرة الممتلكات الروسية. وردًا على إجراءات وارسو، أضافت موسكو، بولندا إلى قائمة "الدول غير الصديقة" وطردت عشرات الدبلوماسيين والمسؤولين القنصليين البولنديين، ردًا على طرد الدبلوماسيين الروس.
وفي أواخر العام الماضي، طالبت بولندا بإغلاق القنصلية العامة الروسية في بوزنان، وإخلاء مقرها. وجاء هذا القرار على خلفية زعم وارسو "اعتقال مخرب كان يخطط لإشعال حريق متعمد في فروتسواف، بناءً على أوامر من أجهزة المخابرات الروسية"، ولم تقدم وارسو أي دليل على ذلك. وردًا على ذلك، قررت وزارة الخارجية الروسية إلغاء موافقتها على عمل القنصلية العامة البولندية في مدينة سانت بطرسبورغ.
وبعد قرار إغلاق القنصلية الروسية العامة في كراكوف، لن يكون في بولندا سوى قنصلية عامة واحدة في غدانسك وقسم قنصلي تابع للسفارة في وارسو. أما في روسيا، فتعمل القنصليات البولندية في إيركوتسك وكالينينغراد وموسكو.