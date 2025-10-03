وزير الخارجية البولندي : ليس لدينا أي نية لقطع العلاقات مع روسيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الخارجية البولندي : ليس لدينا أي نية لقطع العلاقات مع روسيا
https://sarabic.ae/20250704/الرئيس-البولندي-الغرب-يريد-الضغط-على-بولندا-لتحميلها-أكبر-قدر-ممكن-من-المساعدة-إلى-أوكرانيا-1102353736.html
وزير الخارجية البولندي : ليس لدينا أي نية لقطع العلاقات مع روسيا

© AP Photo / Mark Schiefelbeinوزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي
أكد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، أن وارسو لا تنوي قطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو.
وقال سيكورسكي: "لا، لا أفكر في ذلك"، مجيبًا على سؤال حول إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل مع روسيا.
وفي وقت سابق، صرح سيكورسكي، أنه لا يرى حتى الآن "أي ضرورة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا".
الرئيس البولندي أندريه دودا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
الرئيس البولندي: الغرب يريد الضغط على بولندا لتحميلها أكبر قدر ممكن من المساعدة إلى أوكرانيا
4 يوليو, 13:02 GMT
وتدهورت العلاقات بين روسيا وبولندا، بشكل ملحوظ، في السنوات الأخيرة، إذ اتهمت موسكو، وارسو بتفشي معاداة روسيا لديها. ورغم انتقادات روسيا واحتجاجاتها، تقوم السلطات البولندية بهدم الآثار السوفييتية ومصادرة الممتلكات الروسية. وردًا على إجراءات وارسو، أضافت موسكو، بولندا إلى قائمة "الدول غير الصديقة" وطردت عشرات الدبلوماسيين والمسؤولين القنصليين البولنديين، ردًا على طرد الدبلوماسيين الروس.

وفي أواخر العام الماضي، طالبت بولندا بإغلاق القنصلية العامة الروسية في بوزنان، وإخلاء مقرها. وجاء هذا القرار على خلفية زعم وارسو "اعتقال مخرب كان يخطط لإشعال حريق متعمد في فروتسواف، بناءً على أوامر من أجهزة المخابرات الروسية"، ولم تقدم وارسو أي دليل على ذلك. وردًا على ذلك، قررت وزارة الخارجية الروسية إلغاء موافقتها على عمل القنصلية العامة البولندية في مدينة سانت بطرسبورغ.

وبعد قرار إغلاق القنصلية الروسية العامة في كراكوف، لن يكون في بولندا سوى قنصلية عامة واحدة في غدانسك وقسم قنصلي تابع للسفارة في وارسو. أما في روسيا، فتعمل القنصليات البولندية في إيركوتسك وكالينينغراد وموسكو.
لافروف: روسيا لا توجه صواريخ أو طائرات مسيرة إلى أهداف في دول أوروبا والناتو
إعلام بولندي: سقوط صاروخ أطلقته مقاتلة "إف-35" هولندية على منزل سكني شرقي البلاد
