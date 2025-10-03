https://sarabic.ae/20251003/وزير-الخارجية-البولندي--ليس-لدينا-أي-نية-لقطع-العلاقات-مع-روسيا-1105559661.html

وزير الخارجية البولندي : ليس لدينا أي نية لقطع العلاقات مع روسيا

وزير الخارجية البولندي : ليس لدينا أي نية لقطع العلاقات مع روسيا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، أن وارسو لا تنوي قطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو. 03.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-03T04:36+0000

2025-10-03T04:36+0000

2025-10-03T04:36+0000

بولندا

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105147119_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2abc90701f1832d337186ae34b258fb6.jpg

وقال سيكورسكي: "لا، لا أفكر في ذلك"، مجيبًا على سؤال حول إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل مع روسيا.وفي وقت سابق، صرح سيكورسكي، أنه لا يرى حتى الآن "أي ضرورة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا".وتدهورت العلاقات بين روسيا وبولندا، بشكل ملحوظ، في السنوات الأخيرة، إذ اتهمت موسكو، وارسو بتفشي معاداة روسيا لديها. ورغم انتقادات روسيا واحتجاجاتها، تقوم السلطات البولندية بهدم الآثار السوفييتية ومصادرة الممتلكات الروسية. وردًا على إجراءات وارسو، أضافت موسكو، بولندا إلى قائمة "الدول غير الصديقة" وطردت عشرات الدبلوماسيين والمسؤولين القنصليين البولنديين، ردًا على طرد الدبلوماسيين الروس.وبعد قرار إغلاق القنصلية الروسية العامة في كراكوف، لن يكون في بولندا سوى قنصلية عامة واحدة في غدانسك وقسم قنصلي تابع للسفارة في وارسو. أما في روسيا، فتعمل القنصليات البولندية في إيركوتسك وكالينينغراد وموسكو.لافروف: روسيا لا توجه صواريخ أو طائرات مسيرة إلى أهداف في دول أوروبا والناتوإعلام بولندي: سقوط صاروخ أطلقته مقاتلة "إف-35" هولندية على منزل سكني شرقي البلاد

https://sarabic.ae/20250704/الرئيس-البولندي-الغرب-يريد-الضغط-على-بولندا-لتحميلها-أكبر-قدر-ممكن-من-المساعدة-إلى-أوكرانيا-1102353736.html

بولندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بولندا, روسيا, العالم