الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

09:22 GMT 03.10.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أجمل الصور، التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال هذا الأسبوع.
© AP Photo / Mamyrael

متظاهرون يحتجون على انقطاع الكهرباء والمياه، ويواجهون شرطة مكافحة الشغب في أنتاناناريفو، مدغشقر

متظاهرون يحتجون على انقطاع الكهرباء والمياه، ويواجهون شرطة مكافحة الشغب في أنتاناناريفو، مدغشقر - سبوتنيك عربي
1/14
© AP Photo / Mamyrael

متظاهرون يحتجون على انقطاع الكهرباء والمياه، ويواجهون شرطة مكافحة الشغب في أنتاناناريفو، مدغشقر

© Getty Images / Mario Tama

صورة لانطلاق صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" من قاعدة "فاندنبرغ" الفضائية، حاملًا 28 قمرًا صناعيًا لشبكة "ستارلينك" للإنترنت، تم رصده من ألتادينا في كاليفورنيا

صورة لانطلاق صاروخ &quot;فالكون 9&quot; التابع لشركة &quot;سبيس إكس&quot; من قاعدة &quot;فاندنبرغ&quot; الفضائية، حاملًا 28 قمرًا صناعيًا لشبكة &quot;ستارلينك&quot; للإنترنت، تم رصده من ألتادينا في كاليفورنيا - سبوتنيك عربي
2/14
© Getty Images / Mario Tama

صورة لانطلاق صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" من قاعدة "فاندنبرغ" الفضائية، حاملًا 28 قمرًا صناعيًا لشبكة "ستارلينك" للإنترنت، تم رصده من ألتادينا في كاليفورنيا

© Getty Images / NurPhoto/Massimo Valicchia

البابا ليون الرابع عشر، والممثل أرنولد شوارزنيغر، يحضران مؤتمرا للمناخ في ألبانو لاتسيالي، إيطاليا

البابا ليون الرابع عشر، والممثل أرنولد شوارزنيغر، يحضران مؤتمرا للمناخ في ألبانو لاتسيالي، إيطاليا - سبوتنيك عربي
3/14
© Getty Images / NurPhoto/Massimo Valicchia

البابا ليون الرابع عشر، والممثل أرنولد شوارزنيغر، يحضران مؤتمرا للمناخ في ألبانو لاتسيالي، إيطاليا

© Getty Images / Europa Press News/Lorena Sopena

عمدة برشلونة جاومي كولبوني (وسط الصورة)، خلال يوم "كاستيلرز" ضمن مهرجان "لا ميرسي"، في ساحة سانت جاومي، في برشلونة، إسبانيا

عمدة برشلونة جاومي كولبوني (وسط الصورة)، خلال يوم &quot;كاستيلرز&quot; ضمن مهرجان &quot;لا ميرسي&quot;، في ساحة سانت جاومي، في برشلونة، إسبانيا - سبوتنيك عربي
4/14
© Getty Images / Europa Press News/Lorena Sopena

عمدة برشلونة جاومي كولبوني (وسط الصورة)، خلال يوم "كاستيلرز" ضمن مهرجان "لا ميرسي"، في ساحة سانت جاومي، في برشلونة، إسبانيا

© Getty Images / Ezra Acayan

عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين تحت أنقاض مبنى سكني منهار في مقاطعة سيبو، الفلبين

عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين تحت أنقاض مبنى سكني منهار في مقاطعة سيبو، الفلبين - سبوتنيك عربي
5/14
© Getty Images / Ezra Acayan

عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين تحت أنقاض مبنى سكني منهار في مقاطعة سيبو، الفلبين

© Getty Images / Gamma-Rapho/Victor Virgile

عارضة أزياء تسير على منصة لعرض الأزياء، خلال أسبوع الموضة في باريس، فرنسا.

عارضة أزياء تسير على منصة لعرض الأزياء، خلال أسبوع الموضة في باريس، فرنسا. - سبوتنيك عربي
6/14
© Getty Images / Gamma-Rapho/Victor Virgile

عارضة أزياء تسير على منصة لعرض الأزياء، خلال أسبوع الموضة في باريس، فرنسا.

© Getty Images / Anadolu/Magdalena Chodownik

أمطار غزيرة وفيضانات في فيتنام، بعد عاصفة "بوالو"، التي ضربت البلاد

أمطار غزيرة وفيضانات في فيتنام، بعد عاصفة &quot;بوالو&quot;، التي ضربت البلاد - سبوتنيك عربي
7/14
© Getty Images / Anadolu/Magdalena Chodownik

أمطار غزيرة وفيضانات في فيتنام، بعد عاصفة "بوالو"، التي ضربت البلاد

© Getty Images / Maruf Rahman/NurPhoto

الأمطار الغزيرة تغمر شوارع دكا في بنغلاديش، بعد ساعات من الأمطار الغزيرة

الأمطار الغزيرة تغمر شوارع دكا في بنغلاديش، بعد ساعات من الأمطار الغزيرة - سبوتنيك عربي
8/14
© Getty Images / Maruf Rahman/NurPhoto

الأمطار الغزيرة تغمر شوارع دكا في بنغلاديش، بعد ساعات من الأمطار الغزيرة

© Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

المتسابقة فانيسا لو، من أستراليا، في نهائي الوثب الطويل للسيدات في اليوم الرابع من بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة في نيودلهي، الهند

المتسابقة فانيسا لو، من أستراليا، في نهائي الوثب الطويل للسيدات في اليوم الرابع من بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة في نيودلهي، الهند - سبوتنيك عربي
9/14
© Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

المتسابقة فانيسا لو، من أستراليا، في نهائي الوثب الطويل للسيدات في اليوم الرابع من بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة في نيودلهي، الهند

© AP Photo / Seth Wenig

أشخاص يلقون نظرة من خلال سياج على تمثال الحرية في نيويورك، الولايات المتحدة

أشخاص يلقون نظرة من خلال سياج على تمثال الحرية في نيويورك، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي
10/14
© AP Photo / Seth Wenig

أشخاص يلقون نظرة من خلال سياج على تمثال الحرية في نيويورك، الولايات المتحدة

© Getty Images / Andreas Arnold/dpa/Рicture alliance

طيور البطريق تلتقط الأسماك أثناء إطعامها في "يوم حديقة الحيوان"، فرانكفورت، ألمانيا

طيور البطريق تلتقط الأسماك أثناء إطعامها في &quot;يوم حديقة الحيوان&quot;، فرانكفورت، ألمانيا - سبوتنيك عربي
11/14
© Getty Images / Andreas Arnold/dpa/Рicture alliance

طيور البطريق تلتقط الأسماك أثناء إطعامها في "يوم حديقة الحيوان"، فرانكفورت، ألمانيا

© Getty Images / Finnbarr Webster

معرض الألبان لأجود أنواع الأبقار الحلوب في ساحة "باث آند ويست شوغراوند"، إنجلترا

معرض الألبان لأجود أنواع الأبقار الحلوب في ساحة &quot;باث آند ويست شوغراوند&quot;، إنجلترا - سبوتنيك عربي
12/14
© Getty Images / Finnbarr Webster

معرض الألبان لأجود أنواع الأبقار الحلوب في ساحة "باث آند ويست شوغراوند"، إنجلترا

© Getty Images / Hou Yu/China News Service/VCG

فانوس "زيغونغ" في حديقة الواجهة البحرية بمنطقة غرب كولون الثقافية، احتفالًا باليوم الوطني الصيني

فانوس &quot;زيغونغ&quot; في حديقة الواجهة البحرية بمنطقة غرب كولون الثقافية، احتفالًا باليوم الوطني الصيني - سبوتنيك عربي
13/14
© Getty Images / Hou Yu/China News Service/VCG

فانوس "زيغونغ" في حديقة الواجهة البحرية بمنطقة غرب كولون الثقافية، احتفالًا باليوم الوطني الصيني

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

عريس وعروس يلتقطان صورة على جسر في مدينة سانت بطرسبورغ، روسيا

عريس وعروس يلتقطان صورة على جسر في مدينة سانت بطرسبورغ، روسيا - سبوتنيك عربي
14/14
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

عريس وعروس يلتقطان صورة على جسر في مدينة سانت بطرسبورغ، روسيا

