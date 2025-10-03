الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

متظاهرون يحتجون على انقطاع الكهرباء والمياه، ويواجهون شرطة مكافحة الشغب في أنتاناناريفو، مدغشقر
صورة لانطلاق صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" من قاعدة "فاندنبرغ" الفضائية، حاملًا 28 قمرًا صناعيًا لشبكة "ستارلينك" للإنترنت، تم رصده من ألتادينا في كاليفورنيا
البابا ليون الرابع عشر، والممثل أرنولد شوارزنيغر، يحضران مؤتمرا للمناخ في ألبانو لاتسيالي، إيطاليا
عمدة برشلونة جاومي كولبوني (وسط الصورة)، خلال يوم "كاستيلرز" ضمن مهرجان "لا ميرسي"، في ساحة سانت جاومي، في برشلونة، إسبانيا
عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين تحت أنقاض مبنى سكني منهار في مقاطعة سيبو، الفلبين
عارضة أزياء تسير على منصة لعرض الأزياء، خلال أسبوع الموضة في باريس، فرنسا.
أمطار غزيرة وفيضانات في فيتنام، بعد عاصفة "بوالو"، التي ضربت البلاد
الأمطار الغزيرة تغمر شوارع دكا في بنغلاديش، بعد ساعات من الأمطار الغزيرة
المتسابقة فانيسا لو، من أستراليا، في نهائي الوثب الطويل للسيدات في اليوم الرابع من بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة في نيودلهي، الهند
أشخاص يلقون نظرة من خلال سياج على تمثال الحرية في نيويورك، الولايات المتحدة
طيور البطريق تلتقط الأسماك أثناء إطعامها في "يوم حديقة الحيوان"، فرانكفورت، ألمانيا
معرض الألبان لأجود أنواع الأبقار الحلوب في ساحة "باث آند ويست شوغراوند"، إنجلترا
فانوس "زيغونغ" في حديقة الواجهة البحرية بمنطقة غرب كولون الثقافية، احتفالًا باليوم الوطني الصيني
عريس وعروس يلتقطان صورة على جسر في مدينة سانت بطرسبورغ، روسيا
