الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان يأمر بالاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب
الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان يأمر بالاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب
01:39 GMT 04.10.2025 (تم التحديث: 01:43 GMT 04.10.2025)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن رئيس الأركان وجّه بناءً على تعليمات المستوى السياسي، بالاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بإطلاق سراح الرهائن.
وبحسب البيان، عقد رئيس الأركان الليلة الماضية تقييماً خاصاً للأوضاع في ضوء التطورات الأخيرة، بمشاركة نائبه ورؤساء أذرع العمليات والاستخبارات والتخطيط، إلى جانب قائد الجبهة الجنوبية وقائد سلاح الجو ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف البيان أن رئيس الأركان شدد على أن "أمن القوات يأتي في أولوية قصوى، وأن جميع قدرات الجيش ستُسخّر لصالح قيادة المنطقة الجنوبية بهدف حماية الجنود".
كما دعا جميع الوحدات إلى "اليقظة الكاملة والتأهب الميداني، مع الاستعداد للرد الفوري على أي تهديد قد يواجه القوات".