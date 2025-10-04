عربي
الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان يأمر بالاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن رئيس الأركان وجّه بناءً على تعليمات المستوى السياسي، بالاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بإطلاق سراح الرهائن.
وبحسب البيان، عقد رئيس الأركان الليلة الماضية تقييماً خاصاً للأوضاع في ضوء التطورات الأخيرة، بمشاركة نائبه ورؤساء أذرع العمليات والاستخبارات والتخطيط، إلى جانب قائد الجبهة الجنوبية وقائد سلاح الجو ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية.
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
إعلام إسرائيلي: القيادة السياسية تأمر الجيش بتحويل عملياته في غزة إلى طابع دفاعي
00:59 GMT
وأضاف البيان أن رئيس الأركان شدد على أن "أمن القوات يأتي في أولوية قصوى، وأن جميع قدرات الجيش ستُسخّر لصالح قيادة المنطقة الجنوبية بهدف حماية الجنود".
كما دعا جميع الوحدات إلى "اليقظة الكاملة والتأهب الميداني، مع الاستعداد للرد الفوري على أي تهديد قد يواجه القوات".
