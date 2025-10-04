https://sarabic.ae/20251004/دراسة-تكشف-السبب-الحقيقي-وراء-وفيات-مرضى-الكبد-الدهني-1105628160.html

دراسة تكشف السبب الحقيقي وراء وفيات مرضى الكبد الدهني

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة أن ارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، وانخفاض مستوى الكوليسترول الحميد (HDL) من أكثر الأمراض فتكا للأشخاص المصابين بداء الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل... 04.10.2025, سبوتنيك عربي

يصاب أكثر من ثلث سكان العالم بداء الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي، أو "ماسلاد"، وهو أكثر أمراض الكبد المزمنة شيوعًا في العالم، ويحدث عندما تتراكم الدهون في الكبد، ويرتبط بواحدة أو أكثر من خمس حالات: السمنة، وداء السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم، وانخفاض مستوى الكوليسترول الحميد (HDL)، المعروف باسم الكوليسترول "الجيد"، وتصنف هذه الحالات على أنها عوامل خطر قلبية أيضية لأنها تؤثر على القلب أو عملية الأيض.يمكن أن يؤدي "ماسلاد" إلى أمراض خطيرة، مثل أمراض الكبد والقلب والكلى المتقدمة، ولكن لم تجرَ سوى أبحاث قليلة لفحص ما إذا كانت بعض عوامل الخطر القلبية أيضية المرتبطة بداء الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي أكثر ارتباطً بالوفاة من غيرها، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي".كانت هذه النتائج مستقلة عن عدد أو مزيج عوامل الخطر القلبية الأيضية لدى المرضى، وظلت ثابتة بغض النظر عن جنسهم أو جنسهم أو عرقهم أو أصلهم الإثني.تفاجأ الباحثون بشكل خاص باكتشاف أن ارتفاع ضغط الدم يرتبط بزيادة احتمالية الوفاة مقارنة بمرض السكري، ووجدت الدراسة أيضا أن السمنة، وهي عامل الخطر القلبي الأيضي الأكثر شيوعا لمرض "ماسلاد"، يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الوفاة اعتمادا على مؤشر كتلة الجسم (BMI) للمريض، وهو معادلة تستخدم لتقدير نسبة الدهون في الجسم بناءً على طول الفرد ووزنه، فكلما ارتفع مؤشر كتلة الجسم للمريض، زاد ارتباطه بالوفاة.واستخدم الباحثون بيانات من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية ، الذي جمع معلومات صحية عن الأطفال والبالغين في الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 1988 و2018، وهو أحدث عام توافرت فيه بيانات لدراستهم. من بين 134,515 مشاركًا تبلغ أعمارهم 20 عامً فأكثر، تم تشخيص حوالي 21,000 مريض يمرض "ماسلاد".يأمل مؤلفو الدراسة في إجراء المزيد من الدراسات التي تبحث في الخلفية الوراثية للمرضى، وعاداتهم الغذائية، وتعاطيهم للكحول، وذلك لتوفير ملفات تعريف مخاطر أكثر شمولا، وختم الباحث: "كلما تعمقنا في فهم مسببات المرض، تمكنا من تحديد الفئات الأكثر احتياجا للتدخلات، ومنحنا الأولوية لمواردنا لتحسين النتائج".دراسة: مستخلص البروكلي يساعد في التحكم بمستويات السكر في الدم

