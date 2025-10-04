عربي
دراسة تكشف السبب الحقيقي وراء وفيات مرضى الكبد الدهني
دراسة تكشف السبب الحقيقي وراء وفيات مرضى الكبد الدهني
دراسة تكشف السبب الحقيقي وراء وفيات مرضى الكبد الدهني

كشفت دراسة أن ارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، وانخفاض مستوى الكوليسترول الحميد (HDL) من أكثر الأمراض فتكا للأشخاص المصابين بداء الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي (MASLD)، حيث يفوق خطر ارتفاع ضغط الدم التوقعات، وأن السمنة وتراكم عوامل الخطر تزيد من سوء فرص النجاة.
يصاب أكثر من ثلث سكان العالم بداء الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي، أو "ماسلاد"، وهو أكثر أمراض الكبد المزمنة شيوعًا في العالم، ويحدث عندما تتراكم الدهون في الكبد، ويرتبط بواحدة أو أكثر من خمس حالات: السمنة، وداء السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم، وانخفاض مستوى الكوليسترول الحميد (HDL)، المعروف باسم الكوليسترول "الجيد"، وتصنف هذه الحالات على أنها عوامل خطر قلبية أيضية لأنها تؤثر على القلب أو عملية الأيض.
يمكن أن يؤدي "ماسلاد" إلى أمراض خطيرة، مثل أمراض الكبد والقلب والكلى المتقدمة، ولكن لم تجرَ سوى أبحاث قليلة لفحص ما إذا كانت بعض عوامل الخطر القلبية أيضية المرتبطة بداء الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي أكثر ارتباطً بالوفاة من غيرها، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي".
أظهرت الدراسة أن ثلاثة من عوامل الخطر القلبية الأيضية تشكل أكبر خطر للوفاة لدى المصابين بداء السكري الأيضي المزمن: ارتفاع ضغط الدم، ومرحلة ما قبل السكري أو داء السكري من النوع الثاني، وانخفاض مستوى الكوليسترول الجيد (HDL)، ما يزيد من خطر الوفاة بنسبة 40% و25% و15% على التوالي.
كانت هذه النتائج مستقلة عن عدد أو مزيج عوامل الخطر القلبية الأيضية لدى المرضى، وظلت ثابتة بغض النظر عن جنسهم أو جنسهم أو عرقهم أو أصلهم الإثني.
تفاجأ الباحثون بشكل خاص باكتشاف أن ارتفاع ضغط الدم يرتبط بزيادة احتمالية الوفاة مقارنة بمرض السكري، ووجدت الدراسة أيضا أن السمنة، وهي عامل الخطر القلبي الأيضي الأكثر شيوعا لمرض "ماسلاد"، يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الوفاة اعتمادا على مؤشر كتلة الجسم (BMI) للمريض، وهو معادلة تستخدم لتقدير نسبة الدهون في الجسم بناءً على طول الفرد ووزنه، فكلما ارتفع مؤشر كتلة الجسم للمريض، زاد ارتباطه بالوفاة.

بالإضافة إلى ذلك، يضاف هذا البحث إلى مجموعة الأبحاث المتنامية التي تشير إلى أن المرضى الذين لديهم عوامل خطر قلبية أيضية أكثر تكون نتائجهم أسوأ، ووجدت الدراسة أن خطر الوفاة لدى مرضى "ماسلاد" يزداد بنسبة 15% مع كل عامل خطر قلبي أيضي إضافي موجود.

واستخدم الباحثون بيانات من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية ، الذي جمع معلومات صحية عن الأطفال والبالغين في الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 1988 و2018، وهو أحدث عام توافرت فيه بيانات لدراستهم. من بين 134,515 مشاركًا تبلغ أعمارهم 20 عامً فأكثر، تم تشخيص حوالي 21,000 مريض يمرض "ماسلاد".
يأمل مؤلفو الدراسة في إجراء المزيد من الدراسات التي تبحث في الخلفية الوراثية للمرضى، وعاداتهم الغذائية، وتعاطيهم للكحول، وذلك لتوفير ملفات تعريف مخاطر أكثر شمولا، وختم الباحث: "كلما تعمقنا في فهم مسببات المرض، تمكنا من تحديد الفئات الأكثر احتياجا للتدخلات، ومنحنا الأولوية لمواردنا لتحسين النتائج".
دراسة: مستخلص البروكلي يساعد في التحكم بمستويات السكر في الدم
