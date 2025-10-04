https://sarabic.ae/20251004/لأول-مرة-في-تاريخ-اليابان-امرأة-يحتمل-أن-تتولى-منصب-رئيس-الوزراء-1105606333.html
لأول مرة في تاريخ اليابان.. امرأة يحتمل أن تتولى منصب رئاسة الوزراء
لأول مرة في تاريخ اليابان.. امرأة يحتمل أن تتولى منصب رئاسة الوزراء
انتخب الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، اليوم السبت، وزيرة الأمن الاقتصادي السابقة ساناي تاكايتشي، رئيسة للحزب، تمهيدًا لاحتمال أن تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ البلاد.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، أن "تاكايتشي تغلبت على 4 مرشحين آخرين في انتخابات الحزب لخلافة رئيس الوزراء، إيشيبا شيغيرو، وحصلت في الجولة الأولى على 183 صوتا من أصل خمسة مرشحين".وسيخضع انتخاب منصب رئاسة الوزراء اليابانية لتصويت البرلمان، إذ سيقرر مجلسا النواب والشيوخ من سيتولى المنصب، وإذا فازت تاكايتشي، ستصبح أول امرأة في تاريخ اليابان تتولى هذا المنصب.ودخلت ساناي تاكايتشي، المذيعة التلفزيونية السابقة، عالم السياسة عام 1993، وفازت بمقعد مستقل في مجلس النواب، وانضمت إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي عام 1996.وشغلت مناصب وزارية عدة، منها وزيرة الدولة لشؤون أوكيناوا والأقاليم الشمالية، ووزيرة الشؤون الداخلية والاتصالات لمدة تقارب 4 سنوات، ثم تولت لاحقًا منصب وزيرة الأمن الاقتصادي.
انتخب الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، اليوم السبت، وزيرة الأمن الاقتصادي السابقة ساناي تاكايتشي، رئيسة للحزب، تمهيدًا لاحتمال أن تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ البلاد.
وأفادت هيئة
الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، أن "تاكايتشي تغلبت على 4 مرشحين آخرين في انتخابات الحزب لخلافة رئيس الوزراء، إيشيبا شيغيرو، وحصلت في الجولة الأولى على 183 صوتا من أصل خمسة مرشحين".
وسيخضع انتخاب منصب رئاسة الوزراء اليابانية لتصويت البرلمان، إذ سيقرر مجلسا النواب والشيوخ من سيتولى المنصب، وإذا فازت تاكايتشي، ستصبح أول امرأة في تاريخ اليابان تتولى هذا المنصب.
ودخلت ساناي تاكايتشي، المذيعة التلفزيونية السابقة، عالم السياسة عام 1993، وفازت بمقعد مستقل في مجلس النواب، وانضمت إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي عام 1996.
وشغلت مناصب وزارية عدة، منها وزيرة الدولة لشؤون أوكيناوا والأقاليم الشمالية، ووزيرة الشؤون الداخلية والاتصالات لمدة تقارب 4 سنوات، ثم تولت لاحقًا منصب وزيرة الأمن الاقتصادي.