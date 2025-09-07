رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يقرر الاستقالة من منصبه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250907/رئيس-الوزراء-الياباني-شيغيرو-إيشيبا-يقرر-الاستقالة-من-منصبه---عاجل-1104586101.html
رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يقرر الاستقالة من منصبه
رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يقرر الاستقالة من منصبه
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، قرر تقديم استقالته. 07.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-07T06:52+0000
2025-09-07T07:11+0000
أخبار اليابان
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0d/1097734340_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f8fdf3af56a0daded8837cbef8ed4be6.jpg
وأضافت الهيئة أن القرار يأتي في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لإيشيبا داخل حزبه الحاكم، الحزب الليبرالي الديمقراطي، بعد خسارته في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في يوليو/ تموز الماضي. ووفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، كان إيشيبا قد تولى منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، متعهدا بمواجهة التضخم والعمل على إصلاح الحزب، الذي تورط في سلسلة من فضائح التمويل السياسي. وأوضحت أن الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه إيشيبا، فقد إلى جانب شريكه في الائتلاف الحاكم "كوميتو"، أغلبيته في انتخابات مجلس النواب، كما أخفق الائتلاف مجددا في تحقيق الأغلبية داخل مجلس الشيوخ في يوليو./تموز وأشارت إلى أنه مع تنامي الدعوات المطالبة بتحمل، شيغيزو إيشيبا، مسؤولية نتائج الانتخابات، كان من المتوقع أن يقرر الحزب الليبرالي الديمقراطي، غدا الاثنين، ما إذا كان سيجري انتخابات استثنائية لاختيار زعيم جديد.
https://sarabic.ae/20250902/1104405470.html
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0d/1097734340_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_642d2ea496e6bb461cf32bf388471880.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يقرر الاستقالة من منصبه

06:52 GMT 07.09.2025 (تم التحديث: 07:11 GMT 07.09.2025)
© AP Photo / Evan Vucciرئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا
رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، قرر تقديم استقالته.
وأضافت الهيئة أن القرار يأتي في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لإيشيبا داخل حزبه الحاكم، الحزب الليبرالي الديمقراطي، بعد خسارته في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في يوليو/ تموز الماضي.
ووفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، كان إيشيبا قد تولى منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، متعهدا بمواجهة التضخم والعمل على إصلاح الحزب، الذي تورط في سلسلة من فضائح التمويل السياسي.
Жители Кантона во время японских бомбардировок в Японо-китайской войне - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
وسائط متعددة
"ذاكرة حية"... الصين تحتفل بالذكرى الـ80 لهزيمة اليابان العسكرية
2 سبتمبر, 08:13 GMT
وأوضحت أن الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه إيشيبا، فقد إلى جانب شريكه في الائتلاف الحاكم "كوميتو"، أغلبيته في انتخابات مجلس النواب، كما أخفق الائتلاف مجددا في تحقيق الأغلبية داخل مجلس الشيوخ في يوليو./تموز
وأشارت إلى أنه مع تنامي الدعوات المطالبة بتحمل، شيغيزو إيشيبا، مسؤولية نتائج الانتخابات، كان من المتوقع أن يقرر الحزب الليبرالي الديمقراطي، غدا الاثنين، ما إذا كان سيجري انتخابات استثنائية لاختيار زعيم جديد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала