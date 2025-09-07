https://sarabic.ae/20250907/رئيس-الوزراء-الياباني-شيغيرو-إيشيبا-يقرر-الاستقالة-من-منصبه---عاجل-1104586101.html
رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يقرر الاستقالة من منصبه
أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، قرر تقديم استقالته. 07.09.2025, سبوتنيك عربي
وأضافت الهيئة أن القرار يأتي في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لإيشيبا داخل حزبه الحاكم، الحزب الليبرالي الديمقراطي، بعد خسارته في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في يوليو/ تموز الماضي. ووفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، كان إيشيبا قد تولى منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، متعهدا بمواجهة التضخم والعمل على إصلاح الحزب، الذي تورط في سلسلة من فضائح التمويل السياسي. وأوضحت أن الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه إيشيبا، فقد إلى جانب شريكه في الائتلاف الحاكم "كوميتو"، أغلبيته في انتخابات مجلس النواب، كما أخفق الائتلاف مجددا في تحقيق الأغلبية داخل مجلس الشيوخ في يوليو./تموز وأشارت إلى أنه مع تنامي الدعوات المطالبة بتحمل، شيغيزو إيشيبا، مسؤولية نتائج الانتخابات، كان من المتوقع أن يقرر الحزب الليبرالي الديمقراطي، غدا الاثنين، ما إذا كان سيجري انتخابات استثنائية لاختيار زعيم جديد.
06:52 GMT 07.09.2025 (تم التحديث: 07:11 GMT 07.09.2025)
