مفوض الأونروا يدعو لرفع الحظر الإسرائيلي عن الوكالة
جدد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، دعوته إلى رفع الحظر الإسرائيلي على أنشطة الوكالة، مشيدًا بالزخم المتزايد للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
وفي منشور عبر منصة "إكس"، وصف لازاريني هذا الزخم بأنه "فرصة نادرة ومرحب بها" لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود، مؤكدًا أن التطورات الأخيرة تمثل "بصيص أمل" لمعالجة المجاعة ومعاناة أكثر من مليوني شخص في غزة يواجهون احتياجات إنسانية ملحة.
ودعا لازاريني إلى رفع الحصار عن غزة وإلغاء القيود المفروضة على دخول موظفي "الأونروا" الدوليين والمساعدات الإنسانية، لتمكين الوكالة من دعم الفلسطينيين في هذه المرحلة الحرجة.
كما شدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الفظائع التي وقعت منذ 7 أكتوبر 2023، مطالبًا بتحقيق العدالة والمساءلة.
وأكد لازاريني أهمية عودة التعليم لأكثر من 660 ألف طفل فلسطيني يعيشون وسط الأنقاض، مشيرًا إلى قدرة "الأونروا" على دعم التعليم الرسمي بفضل خبرتها وقوتها العاملة.
كما تعهدت الوكالة بمواصلة تقديم خدمات أساسية تشمل الرعاية الصحية الأولية، إدارة النفايات، ودعم الصحة النفسية لسكان غزة المتضررين نفسيًا.
وطالب المفوض العام بإطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين الفلسطينيين، ورفع القيود على المساعدات الإنسانية، ووقف القصف في جميع أنحاء القطاع، مؤكدًا أن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يبقى أولوية ملحة لإنهاء معاناة سكان غزة.
وفي نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على حزمة من مشروعي قانونين يحظران أنشطة الأونروا ويلغيان حصانات وامتيازات هذا الهيكل التابع للأمم المتحدة.
وزعمت إسرائيل في وقت سابق، أن بعض موظفي الأونروا متورطون في الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على البلاد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ومع ذلك، ووفقا لتقرير الأمم المتحدة حول أنشطة الوكالة، فإن إسرائيل فشلت في تقديم أدلة على تورط موظفي الأونروا في أنشطة إرهابية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
