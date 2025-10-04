https://sarabic.ae/20251004/وزارة-الخزانة-الأمريكية-تدرس-إصدار-عملة-معدنية-بقيمة-دولار-واحد-تحمل-صورة-ترامب--1105618709.html

وزارة الخزانة الأمريكية تدرس إصدار عملة معدنية بقيمة دولار واحد تحمل صورة ترامب

وزارة الخزانة الأمريكية تدرس إصدار عملة معدنية بقيمة دولار واحد تحمل صورة ترامب

ووفقاً لمتحدث باسم الوزارة، يتضمن التصميم المقترح، الذي يشرف عليه مكتب أمين الخزانة براندون بيتش، صورة جانبية لترامب على وجه العملة، بينما يظهر على الوجه الآخر ترامب وهو يرفع قبضته أمام العلم الأمريكي، وفقا لوسائل إعلام امريكية.وأشار البيان إلى أن التصميم النهائي للعملة لم يُحسم بعد، لكنه يعكس "الروح الوطنية والديمقراطية" للولايات المتحدة. القرار يستند إلى تشريع أقره الكونغرس في 2020، وقّعه ترامب خلال ولايته الأولى، يجيز إصدار عملات رمزية بقيمة دولار واحد احتفالاً بالذكرى الـ250 للاستقلال. وأوضح براندون بيتش، في منشور على منصة "إكس"، أن تفاصيل إضافية ستُعلن قريباً عقب انتهاء الإغلاق الحكومي. ولم يتضح بعد ما إذا كانت العملة المقترحة ستتماشى مع هذه القوانين. من جانبها، أعربت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، عن عدم تأكدها مما إذا كان ترامب على علم بالتصميم، لكنها أضافت: "أنا متأكدة أنه سيحبه إذا رآه".وكانت الولايات المتحدة، دخلت يوم الأربعاء الماضي، في ما يُعرف بـ"الإغلاق الحكومي" عقب فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق حول ميزانية السنة المالية الجديدة.وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، فشل مجلس الشيوخ في تمرير أي من مشروعي التمويل المقدمين من الجمهوريين والديمقراطيين، فيما من المقرر أن تُجرى المحاولة التالية للتصويت على الميزانية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

