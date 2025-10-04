وزارة الخزانة الأمريكية تدرس إصدار عملة معدنية بقيمة دولار واحد تحمل صورة ترامب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ترامب يرحب بموافقة حماس على صفقة التبادل وفق الخطة الأمريكية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
وزارة الخزانة الأمريكية تدرس إصدار عملة معدنية بقيمة دولار واحد تحمل صورة ترامب
وزارة الخزانة الأمريكية تدرس إصدار عملة معدنية بقيمة دولار واحد تحمل صورة ترامب
وزارة الخزانة الأمريكية تدرس إصدار عملة معدنية بقيمة دولار واحد تحمل صورة ترامب
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، أنها تدرس إصدار عملة معدنية بقيمة دولار واحد تحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك ضمن الاحتفالات بالذكرى... 04.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-04T17:50+0000
2025-10-04T17:50+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_2a693272626ea693dffa8a2732ea4c0c.jpg
ووفقاً لمتحدث باسم الوزارة، يتضمن التصميم المقترح، الذي يشرف عليه مكتب أمين الخزانة براندون بيتش، صورة جانبية لترامب على وجه العملة، بينما يظهر على الوجه الآخر ترامب وهو يرفع قبضته أمام العلم الأمريكي، وفقا لوسائل إعلام امريكية.وأشار البيان إلى أن التصميم النهائي للعملة لم يُحسم بعد، لكنه يعكس "الروح الوطنية والديمقراطية" للولايات المتحدة. القرار يستند إلى تشريع أقره الكونغرس في 2020، وقّعه ترامب خلال ولايته الأولى، يجيز إصدار عملات رمزية بقيمة دولار واحد احتفالاً بالذكرى الـ250 للاستقلال. وأوضح براندون بيتش، في منشور على منصة "إكس"، أن تفاصيل إضافية ستُعلن قريباً عقب انتهاء الإغلاق الحكومي. ولم يتضح بعد ما إذا كانت العملة المقترحة ستتماشى مع هذه القوانين. من جانبها، أعربت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، عن عدم تأكدها مما إذا كان ترامب على علم بالتصميم، لكنها أضافت: "أنا متأكدة أنه سيحبه إذا رآه".وكانت الولايات المتحدة، دخلت يوم الأربعاء الماضي، في ما يُعرف بـ"الإغلاق الحكومي" عقب فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق حول ميزانية السنة المالية الجديدة.وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، فشل مجلس الشيوخ في تمرير أي من مشروعي التمويل المقدمين من الجمهوريين والديمقراطيين، فيما من المقرر أن تُجرى المحاولة التالية للتصويت على الميزانية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
https://sarabic.ae/20251003/البيت-الأبيض-13-مليون-جندي-أمريكي-بلا-رواتب-بسبب-الإغلاق-الحكومي-1105593085.html
https://sarabic.ae/20251002/ترامب-يكشف-حجم-عائدات-الرسوم-الجمركية-ويتوعد-الديمقراطيين-في-حال-استمرار-الإغلاق-الحكومي-1105557145.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_63:0:1371:981_1920x0_80_0_0_8d1fbb7a9d88571a082249b9afd25d49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

وزارة الخزانة الأمريكية تدرس إصدار عملة معدنية بقيمة دولار واحد تحمل صورة ترامب

17:50 GMT 04.10.2025
© AP Photo / Patrick Semanskyوزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، أنها تدرس إصدار عملة معدنية بقيمة دولار واحد تحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك ضمن الاحتفالات بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة في عام 2026.
ووفقاً لمتحدث باسم الوزارة، يتضمن التصميم المقترح، الذي يشرف عليه مكتب أمين الخزانة براندون بيتش، صورة جانبية لترامب على وجه العملة، بينما يظهر على الوجه الآخر ترامب وهو يرفع قبضته أمام العلم الأمريكي، وفقا لوسائل إعلام امريكية.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
البيت الأبيض: 1.3 مليون جندي أمريكي بلا رواتب بسبب الإغلاق الحكومي
أمس, 19:52 GMT
وجاء في بيان للوزارة: "رغم التحديات التي فرضها الإغلاق الحكومي، فإن أمتنا، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، تدخل الذكرى الـ250 لاستقلالها أقوى وأكثر ازدهاراً".
وأشار البيان إلى أن التصميم النهائي للعملة لم يُحسم بعد، لكنه يعكس "الروح الوطنية والديمقراطية" للولايات المتحدة.
القرار يستند إلى تشريع أقره الكونغرس في 2020، وقّعه ترامب خلال ولايته الأولى، يجيز إصدار عملات رمزية بقيمة دولار واحد احتفالاً بالذكرى الـ250 للاستقلال.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
ترامب يكشف حجم عائدات الرسوم الجمركية ويتوعد الديمقراطيين بسبب الإغلاق الحكومي
2 أكتوبر, 21:56 GMT
وأوضح براندون بيتش، في منشور على منصة "إكس"، أن تفاصيل إضافية ستُعلن قريباً عقب انتهاء الإغلاق الحكومي.
يُشار إلى أن تصوير شخصيات حية على العملات الأمريكية أمر نادر بسبب قيود تشريعية تحد من قدرة الوزارة على استخدام صور الأحياء أو الرؤساء الحاليين.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت العملة المقترحة ستتماشى مع هذه القوانين. من جانبها، أعربت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، عن عدم تأكدها مما إذا كان ترامب على علم بالتصميم، لكنها أضافت: "أنا متأكدة أنه سيحبه إذا رآه".
وكانت الولايات المتحدة، دخلت يوم الأربعاء الماضي، في ما يُعرف بـ"الإغلاق الحكومي" عقب فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق حول ميزانية السنة المالية الجديدة.
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، فشل مجلس الشيوخ في تمرير أي من مشروعي التمويل المقدمين من الجمهوريين والديمقراطيين، فيما من المقرر أن تُجرى المحاولة التالية للتصويت على الميزانية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
