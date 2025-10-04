وزير الطاقة الأمريكي: الولايات المتحدة تعاني من نقص في السيطرة على ترسانتها النووية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الطاقة الأمريكي: الولايات المتحدة تعاني من نقص في السيطرة على ترسانتها النووية
حذّر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، من أن الولايات المتحدة الأمريكية، "على وشك نفاد الأموال المخصصة للحفاظ على أمن مخزونها النووي في ظل الإغلاق الحكومي...
وزير الطاقة الأمريكي: الولايات المتحدة تعاني من نقص في السيطرة على ترسانتها النووية

05:23 GMT 04.10.2025
حذّر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، من أن الولايات المتحدة الأمريكية، "على وشك نفاد الأموال المخصصة للحفاظ على أمن مخزونها النووي في ظل الإغلاق الحكومي المستمر"، على حد قوله.
وقال الوزير الأمريكي: "إدارة الأمن النووي الوطنية، وهي الوكالة المسؤولة عن الإشراف على مخزوننا النووي والمحركات، التي تعمل على تشغيل غواصاتنا وحاملات الطائرات لدينا، لم يتبق لديها سوى 8 أيام من التمويل".

وبحسب قوله، فإنه وبعد انقضاء المدة المتبقية، سيتعين على الموظفين تعليق أنشطتهم.

وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "رأيت أن الوضع الحالي غير فعال وسخيف للغاية".

ودخلت الولايات المتحدة الأمريكية، في ما يسمى بـ"الإغلاق الحكومي"، يوم الأربعاء الماضي، بسبب عدم وجود تمويل الميزانية المعتمد من الكونغرس للسنة المالية الجديدة.

ويوم أمس الجمعة، بذل مجلس الشيوخ محاولة أخرى للتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل الحكومة، لكن مشروع القانون الجمهوري أو الاقتراح الذي تقدمت به المعارضة الديمقراطية لم يتمكنا من حشد الأصوات الكافية.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
البيت الأبيض: 1.3 مليون جندي أمريكي بلا رواتب بسبب الإغلاق الحكومي
أمس, 19:52 GMT
ومن المتوقع أن تتم المحاولة المقبلة للتصويت على الميزانية، في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وبدأت السنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، دون ميزانية حكومية معتمدة من الكونغرس (السلطة التشريعية)، ما أجبر الحكومة الفيدرالية على الإغلاق.

ويسيطر الجمهوريون على مجلسي الكونغرس الأمريكي، لكنهم يحتاجون إلى 60 صوتًا لإقرار مشروع قانون تمويل الحكومة في مجلس الشيوخ. ويشغل الحزب الحاكم حاليًا 53 مقعدًا.

وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سابقًا، بأنه قد يستغلّ إغلاق الحكومة لتخفيضات هائلة في أعداد الموظفين والأجور. وزعم أن موقف الديمقراطيين من الميزانية هو سبب المشكلة، وأن البيت الأبيض يستغلّ الوضع الحالي لإلغاء برامج لا ترضي الجمهوريين.
ترامب يكشف حجم عائدات الرسوم الجمركية ويتوعد الديمقراطيين بسبب الإغلاق الحكومي
