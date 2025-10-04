https://sarabic.ae/20251004/وزير-الطاقة-الأمريكي-الولايات-المتحدة-تعاني-من-نقص-في-السيطرة-على-ترسانتها-النووية-1105601496.html

وزير الطاقة الأمريكي: الولايات المتحدة تعاني من نقص في السيطرة على ترسانتها النووية

حذّر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، من أن الولايات المتحدة الأمريكية، "على وشك نفاد الأموال المخصصة للحفاظ على أمن مخزونها النووي في ظل الإغلاق الحكومي...

وقال الوزير الأمريكي: "إدارة الأمن النووي الوطنية، وهي الوكالة المسؤولة عن الإشراف على مخزوننا النووي والمحركات، التي تعمل على تشغيل غواصاتنا وحاملات الطائرات لدينا، لم يتبق لديها سوى 8 أيام من التمويل".وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "رأيت أن الوضع الحالي غير فعال وسخيف للغاية".ويوم أمس الجمعة، بذل مجلس الشيوخ محاولة أخرى للتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل الحكومة، لكن مشروع القانون الجمهوري أو الاقتراح الذي تقدمت به المعارضة الديمقراطية لم يتمكنا من حشد الأصوات الكافية.ومن المتوقع أن تتم المحاولة المقبلة للتصويت على الميزانية، في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وبدأت السنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، دون ميزانية حكومية معتمدة من الكونغرس (السلطة التشريعية)، ما أجبر الحكومة الفيدرالية على الإغلاق.وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سابقًا، بأنه قد يستغلّ إغلاق الحكومة لتخفيضات هائلة في أعداد الموظفين والأجور. وزعم أن موقف الديمقراطيين من الميزانية هو سبب المشكلة، وأن البيت الأبيض يستغلّ الوضع الحالي لإلغاء برامج لا ترضي الجمهوريين.ترامب يكشف حجم عائدات الرسوم الجمركية ويتوعد الديمقراطيين بسبب الإغلاق الحكومي

