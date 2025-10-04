https://sarabic.ae/20251004/وزير-الطاقة-الأمريكي-الولايات-المتحدة-تعاني-من-نقص-في-السيطرة-على-ترسانتها-النووية-1105601496.html
وزير الطاقة الأمريكي: الولايات المتحدة تعاني من نقص في السيطرة على ترسانتها النووية
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
وزير الطاقة الأمريكي: الولايات المتحدة تعاني من نقص في السيطرة على ترسانتها النووية
حذّر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، من أن الولايات المتحدة الأمريكية، "على وشك نفاد الأموال المخصصة للحفاظ على أمن مخزونها النووي في ظل الإغلاق الحكومي المستمر"، على حد قوله.
وقال الوزير الأمريكي: "إدارة الأمن النووي الوطنية، وهي الوكالة المسؤولة عن الإشراف على مخزوننا النووي والمحركات، التي تعمل على تشغيل غواصاتنا وحاملات الطائرات لدينا، لم يتبق لديها سوى 8 أيام من التمويل".
وبحسب قوله، فإنه وبعد انقضاء المدة المتبقية، سيتعين على الموظفين تعليق أنشطتهم.
وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "رأيت أن الوضع الحالي غير فعال وسخيف للغاية".
ودخلت الولايات المتحدة الأمريكية، في ما يسمى بـ"الإغلاق الحكومي"، يوم الأربعاء الماضي، بسبب عدم وجود تمويل الميزانية المعتمد من الكونغرس للسنة المالية الجديدة.
ويوم أمس الجمعة، بذل مجلس الشيوخ محاولة أخرى للتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل الحكومة، لكن مشروع القانون الجمهوري أو الاقتراح الذي تقدمت به المعارضة الديمقراطية لم يتمكنا من حشد الأصوات الكافية.
ومن المتوقع أن تتم المحاولة المقبلة للتصويت على الميزانية، في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وبدأت السنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، دون ميزانية حكومية معتمدة من الكونغرس (السلطة التشريعية)، ما أجبر الحكومة الفيدرالية على الإغلاق.
ويسيطر الجمهوريون على مجلسي الكونغرس الأمريكي، لكنهم يحتاجون إلى 60 صوتًا لإقرار مشروع قانون تمويل الحكومة في مجلس الشيوخ. ويشغل الحزب الحاكم حاليًا 53 مقعدًا.
وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سابقًا، بأنه قد يستغلّ إغلاق الحكومة لتخفيضات هائلة في أعداد الموظفين والأجور. وزعم أن موقف الديمقراطيين من الميزانية هو سبب المشكلة، وأن البيت الأبيض يستغلّ الوضع الحالي لإلغاء برامج لا ترضي الجمهوريين.