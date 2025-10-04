وصول أول باخرة إلى اللاذقية.. استئناف الخط البحري بين سوريا وإيطاليا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ترامب يرحب بموافقة حماس على صفقة التبادل وفق الخطة الأمريكية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251004/وصول-أول-باخرة-إلى-اللاذقية-استئناف-الخط-البحري-بين-سوريا-وإيطاليا-1105614061.html
وصول أول باخرة إلى اللاذقية.. استئناف الخط البحري بين سوريا وإيطاليا
وصول أول باخرة إلى اللاذقية.. استئناف الخط البحري بين سوريا وإيطاليا
سبوتنيك عربي
شهد مرفأ اللاذقية، اليوم السبت، وصول أول باخرة إيطالية محملة بالسيارات والآليات والمعدات الثقيلة، في خطوة تُعدّ إيذانًا باستئناف الخط البحري بين سوريا وإيطاليا... 04.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-04T15:28+0000
2025-10-04T15:28+0000
أخبار سوريا اليوم
إيطاليا
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/11/1048716561_69:0:940:490_1920x0_80_0_0_9a48ae3179da8168386e746d6ad6d65f.jpg
وأكد علي عدره، مدير مكتب العلاقات العامة في مرفأ اللاذقية، أهمية هذا الحدث في تعزيز الحركة التجارية والبحرية، مشيرًا إلى أن استئناف الخط البحري يعكس الثقة المتزايدة في المرافئ السورية وقدراتها اللوجستية والفنية عقب رفع العقوبات عن البلاد، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا". من جانبه، أعرب فادي مرقص، وكيل شركة "غريمالدي" الإيطالية المتخصصة في بواخر الرورو والسيارات، عن تفاؤله بهذا التطور، معتبرًا وصول الباخرة إنهاءً لقطيعة استمرت سنوات بسبب العقوبات. ويشهد مرفأ اللاذقية انتعاشًا ملحوظًا في الحركة البحرية، حيث "استقبل منذ بداية العام الجاري أكثر من 330 باخرة، بفضل التسهيلات الإدارية والجمركية وتطوير البنية التحتية، مما يعزز مكانة المرفأ كمركز تجاري حيوي في المنطقة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد التقى مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في 13 مايو/ أيار الماضي في العاصمة السعودية الرياض وأعلن خلال اللقاء رفع العقوبات عن سوريا، كما أبلغه بضرورة اتخاذ عدة إجراءات على رأسها تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250825/سوريا-تشيد-بقرار-إزالة-لوائح-العقوبات-المفروضة-عليها-من-القوانين-الفيدرالية-الأميريكية--1104127655.html
إيطاليا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/11/1048716561_178:0:831:490_1920x0_80_0_0_c1ae296121ff024400ecca26b97e17ae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, إيطاليا, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, إيطاليا, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

وصول أول باخرة إلى اللاذقية.. استئناف الخط البحري بين سوريا وإيطاليا

15:28 GMT 04.10.2025
© Sputnik . BASEL SHARTOUHمرفأ اللاذقية
مرفأ اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
© Sputnik . BASEL SHARTOUH
تابعنا عبر
شهد مرفأ اللاذقية، اليوم السبت، وصول أول باخرة إيطالية محملة بالسيارات والآليات والمعدات الثقيلة، في خطوة تُعدّ إيذانًا باستئناف الخط البحري بين سوريا وإيطاليا بعد توقف دام أكثر من سبع سنوات بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وأكد علي عدره، مدير مكتب العلاقات العامة في مرفأ اللاذقية، أهمية هذا الحدث في تعزيز الحركة التجارية والبحرية، مشيرًا إلى أن استئناف الخط البحري يعكس الثقة المتزايدة في المرافئ السورية وقدراتها اللوجستية والفنية عقب رفع العقوبات عن البلاد، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لتبسيط إجراءات الدخول والتفريغ، مما أسهم في زيادة ملحوظة في عدد السفن القادمة إلى المرفأ خلال الأشهر الأخيرة.

وزارة الخارجية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
سوريا تشيد بقرار إزالة لوائح العقوبات المفروضة عليها من القوانين الفيدرالية الأميريكية
25 أغسطس, 20:46 GMT
من جانبه، أعرب فادي مرقص، وكيل شركة "غريمالدي" الإيطالية المتخصصة في بواخر الرورو والسيارات، عن تفاؤله بهذا التطور، معتبرًا وصول الباخرة إنهاءً لقطيعة استمرت سنوات بسبب العقوبات.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا كبيرًا في العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون وزيادة عدد البواخر القادمة خلال الفترة المقبلة لاستعادة النشاط البحري إلى مستوياته الطبيعية.
ويشهد مرفأ اللاذقية انتعاشًا ملحوظًا في الحركة البحرية، حيث "استقبل منذ بداية العام الجاري أكثر من 330 باخرة، بفضل التسهيلات الإدارية والجمركية وتطوير البنية التحتية، مما يعزز مكانة المرفأ كمركز تجاري حيوي في المنطقة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد التقى مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في 13 مايو/ أيار الماضي في العاصمة السعودية الرياض وأعلن خلال اللقاء رفع العقوبات عن سوريا، كما أبلغه بضرورة اتخاذ عدة إجراءات على رأسها تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала