https://sarabic.ae/20250825/سوريا-تشيد-بقرار-إزالة-لوائح-العقوبات-المفروضة-عليها-من-القوانين-الفيدرالية-الأميريكية--1104127655.html

سوريا تشيد بقرار إزالة لوائح العقوبات المفروضة عليها من القوانين الفيدرالية الأميريكية

سوريا تشيد بقرار إزالة لوائح العقوبات المفروضة عليها من القوانين الفيدرالية الأميريكية

سبوتنيك عربي

رحبت سوريا بقرار وزارة الخزانة الأمريكية إزالة اسم سوريا من قوائم العقوبات في مدونة القوانين الفيدرالية، وفقا للأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس الأمريكي... 25.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-25T20:46+0000

2025-08-25T20:46+0000

2025-08-25T20:46+0000

أخبار سوريا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/03/1057877878_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_55a18012485f6ba14b23f93e64c40bca.jpg

واعتبرت وزارة الخارجية السورية، في بيان رسمي على منصة "إكس"، هذه الخطوة "تطورا إيجابيا" يعزز الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للشعب السوري، ويسهل الحركة التجارية والمالية، ويخفف القيود على الصادرات الأمريكية إلى سوريا.ويُعد هذا الوفد الثاني خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس انفتاحا على حوار بناء يقوم على الاحترام المتبادل.وخلال لقاء الوفد مع الرئيس أحمد الشرع، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية، تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية. وأبرز اللقاء دعما متزايدا في الكونغرس لرفع العقوبات بالكامل، بما في ذلك خطط لإلغاء "قانون قيصر" بنهاية 2025. وجددت الحكومة السورية التزامها بالحوار مع الشركاء الدوليين، استنادا إلى مبادئ السيادة والاحترام المتبادل، لتحقيق الازدهار للشعب السوري وشعوب المنطقة.وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، "إزالة لوائح العقوبات على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية رسميا، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ غدا الثلاثاء".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح، بأنه اتخذ قرارا برفع العقوبات، التي كانت مفروضة على سوريا، ليمنح دمشق فرصة للنمو وللمضي قدما، على حد قوله.جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أن تعليق ترامب، جاء ردا على سؤال حول احتمال انضمام سوريا إلى اتفاقيات "أبراهام" الخاصة بتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.وقال ترامب: "لا أعرف إن كانت سوريا ستقوم بالتطبيع مع إسرائيل"، مضيفا: "قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء بناء على طلب من بعض الدول الصديقة في المنطقة".

https://sarabic.ae/20250630/ترامب-يوقع-أمرا-تنفيذيا-برفع-العقوبات-عن-سوريا-ودمشق-تعلق-1102234294.html

https://sarabic.ae/20250805/خبير-رفع-العقوبات-الأمريكية-والأوروبية-يمثل-شريان-حياة-للمنافذ-البرية-والبحرية-في-سوريا--1103393852.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن