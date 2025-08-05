https://sarabic.ae/20250805/خبير-رفع-العقوبات-الأمريكية-والأوروبية-يمثل-شريان-حياة-للمنافذ-البرية-والبحرية-في-سوريا--1103393852.html

خبير: رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية يمثل شريان حياة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا

خبير: رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية يمثل شريان حياة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا

سبوتنيك عربي

أكد أستاذ الاقتصاد السوري في جامعة دمشق، زكوان قريط، أن "إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على سوريا، سيمنح اقتصادها... 05.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-05T11:27+0000

2025-08-05T11:27+0000

2025-08-05T11:27+0000

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موسكو-سبوتنيك. وقال قريط، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "شهدت سوريا مع بداية العام الحالي، تحولات حاسمة في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصاد الذي انفتحت أمامه آفاقا واسعة بعد قرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة رفع معظم العقوبات الاقتصادية على دمشق منذ أكثر من عقد، ليشكل هذا التطور اللافت شريان حياة للمنافذ البرية والبحرية التي تمثل رهان الحكومة السورية الأكبر لتعافي البلاد وازدهارها".وأوضح أن "الفترة الأخيرة شهدت إعادة تشغيل منافذ استراتيجية مثل معبر القائم – البوكمال مع العراق بالتزامن مع تحسن نسبي في معبر نصيب مع الأردن الذي عاد ليستقبل أكثر من 200 شاحنة يوميا إلى جانب حركة عبور للأشخاص خلال النصف الأول من العام".ولفت إلى أن "جهود الحكومة السورية لتحقيق طموحاتها في تطوير المنافذ الحدودية بكافة أنواعها اصطدمت بمعوقات بينها أضرار جسيمة في الطرق المؤدية للمعابر الرئيسية خاصة في الشمال والجنوب، إضافة إلى استمرار وجود نقاط سيطرة غير رسمية وأتاوات في بعض المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة ما يشكل تحديا كبيرا في وجه الطموحات الحكومية".وأشار الخبير السوري إلى أن "النشاط يتركز في ميناءي اللاذقية وطرطوس، حيث تم الإعلان عن استثمارات مهمة، مثل مذكرة تفاهم مع شركة "دي بي وورلد" الإماراتية لتطوير محطة بحرية ومناطق اقتصادية خاصة في طرطوس باستثمارات تقترب من 800 مليون دولار"، موضحا أن "الإعلان عن استثمار الشركة الإماراتية تزامن مع زيادة تدريجية في حركة السفن بمختلف الأحجام والقدرات الاستيعابية خاصة سفن الشحن والحاويات القادمة من آسيا وأوروبا".ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، في كانون الأول/ديسمبر 2024، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي لإسقاط العقوبات التي كانت فرضت على النظام السابق، لإنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع الذي بدأ عام 2011، حيث قدّر تقرير أممي إجمالي الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 عاما بنحو 800 مليار دولار.وسبق ذلك في 13 أيار/مايو الماضي، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في الرياض، رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.وكانت المعارضة السورية المسلحة، تمكنت من دخول العاصمة دمشق، في 8 ديسمبر 2024، وأعلنت تولي أحمد الشرع، رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى جانب تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشعب.

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أخبار سوريا اليوم, منافذ برية, منافذ بحرية وجوية, أخبار الاقتصاد السوري, حصري