الرئيس الجورجي: وكالات الاستخبارات الأجنبية تتلاعب بمثيري الشغب في تبليسي
الرئيس الجورجي: وكالات الاستخبارات الأجنبية تتلاعب بمثيري الشغب في تبليسي
اتهم الرئيس الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي، أجهزة استخبارات أجنبية، لم يحددها، بـ"توجيه المشاركين بأعمال الشغب"، الذين حاولوا اقتحام القصر الرئاسي في العاصمة... 05.10.2025
العالم
جورجيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105638326_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f1034729ee596d969185503955215de9.jpg
وقال كافيلاشفيلي خلال مؤتمر صحفي: "للأسف، كانت هناك احتجاجات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة، وشهد الجمهور أعمال تخريب ودعوات تحريض... وما تزال هناك قوى تعمل بتوجيه من أجهزة استخبارات أجنبية في جورجيا".
جورجيا
اتهم الرئيس الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي، أجهزة استخبارات أجنبية، لم يحددها، بـ"توجيه المشاركين بأعمال الشغب"، الذين حاولوا اقتحام القصر الرئاسي في العاصمة تبليسي، أمس السبت.
وقال كافيلاشفيلي خلال مؤتمر صحفي: "للأسف، كانت هناك احتجاجات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة، وشهد الجمهور أعمال تخريب ودعوات تحريض... وما تزال هناك قوى تعمل بتوجيه من أجهزة استخبارات أجنبية في جورجيا".
وأضاف: "لن يسمح الشعب الجورجي لأحد بتغيير السلطة بالعنف... في هذا البلد، لا يمكن تغيير القيادة إلا من خلال الانتخابات".
وأمس السبت، اقتحم محتجون فناء القصر الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي، في العاصمة تبليسي، مخترقين حواجز التأمين الحديدية، فيما استخدمت القوات الخاصة المكلفة بحراسة المقر رذاذ الفلفل لتفريقهم، حسبما أفادت قناة "بيرفيلي" الجورجية.
إلى ذلك، ذكرت قناة "آي ميديا" الجورجية، أن عددا من رجال الأمن الجورجيين أصيبوا خلال مصادمات مع المتظاهرين، الذين اقتحموا فناء القصر الرئاسي في تبليسي.
من جانبه، وصف رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه، الاحتجاجات عند القصر الرئاسي بأنها "جريمة جنائية"، متوعدًا المشاركين بها بعقوبات صارمة.
كما وصف الأمين العام للحزب الحاكم كاخا كالادزه، الاحتجاجات بأنها "محاولة مباشرة للانقلاب"، مضيفًا أن "كل من شارك بها سيُعاقب".
وكان مؤسس حزب "الحلم الجورجي" الحاكم ورئيسه الفخري بيدزينا إيفانيشفيلي، قد حذّر مطلع هذا الشهر من أن "أعداء جورجيا" في الداخل والخارج يرون في انتخابات مؤسسات الحكم المحلي، التي أُجريت أمس السبت، "فرصة لارتكاب أعمال شغب وانقلاب".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أن وزارة الخارجية البريطانية اختارت نحو 100 تجمع شبابي وحركة من المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية (حركة المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية تُعتبر متطرفة ومحظورة في روسيا) للقيام بأعمال تخريبية في جورجيا.
وكان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أكد في 27 فبراير/ شباط الماضي، أن الاتحاد الأوروبي يحاول إطلاق احتجاجات مناهضة للحكومة الجورجية، كاشفًا النقاب عن أن ممثلية الاتحاد في جورجيا خصصت أموالًا، ووعدت كل مشارك فيها بتقاضي ما يصل إلى 120 يورو، كما أن الاتحاد مستعد لتخصيص نحو 50 ألف يورو للمدونين الجورجيين "بهدف تشكيل مشاعر مناهضة للحكومة" بين الشباب.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي، أن ممثلي حكومات أجنبية، وخاصة مسؤولين أوكرانيين، يمارسون ضغوطًا على بلاده منذ عام 2022، لتقديم المساعدة لكييف.