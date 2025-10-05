الرئيس الجورجي: وكالات الاستخبارات الأجنبية تتلاعب بمثيري الشغب في تبليسي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ترامب يرحب بموافقة حماس على صفقة التبادل وفق الخطة الأمريكية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس الجورجي: وكالات الاستخبارات الأجنبية تتلاعب بمثيري الشغب في تبليسي
11:26 GMT 05.10.2025
© AP Photo / Zurab Tsertsvadzeالرئيس الجورجي ميخائيل كافالاشفيلي، في الوسط، يصل للتصويت في مركز اقتراع خلال الانتخابات البلدية في تبليسي، جورجيا، يوم السبت 4 أكتوبر 2025.
الرئيس الجورجي ميخائيل كافالاشفيلي، في الوسط، يصل للتصويت في مركز اقتراع خلال الانتخابات البلدية في تبليسي، جورجيا، يوم السبت 4 أكتوبر 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
اتهم الرئيس الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي، أجهزة استخبارات أجنبية، لم يحددها، بـ"توجيه المشاركين بأعمال الشغب"، الذين حاولوا اقتحام القصر الرئاسي في العاصمة تبليسي، أمس السبت.
وقال كافيلاشفيلي خلال مؤتمر صحفي: "للأسف، كانت هناك احتجاجات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة، وشهد الجمهور أعمال تخريب ودعوات تحريض... وما تزال هناك قوى تعمل بتوجيه من أجهزة استخبارات أجنبية في جورجيا".
وأضاف: "لن يسمح الشعب الجورجي لأحد بتغيير السلطة بالعنف... في هذا البلد، لا يمكن تغيير القيادة إلا من خلال الانتخابات".
وأمس السبت، اقتحم محتجون فناء القصر الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي، في العاصمة تبليسي، مخترقين حواجز التأمين الحديدية، فيما استخدمت القوات الخاصة المكلفة بحراسة المقر رذاذ الفلفل لتفريقهم، حسبما أفادت قناة "بيرفيلي" الجورجية.
إلى ذلك، ذكرت قناة "آي ميديا" الجورجية، أن عددا من رجال الأمن الجورجيين أصيبوا خلال مصادمات مع المتظاهرين، الذين اقتحموا فناء القصر الرئاسي في تبليسي.
من جانبه، وصف رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه، الاحتجاجات عند القصر الرئاسي بأنها "جريمة جنائية"، متوعدًا المشاركين بها بعقوبات صارمة.
كما وصف الأمين العام للحزب الحاكم كاخا كالادزه، الاحتجاجات بأنها "محاولة مباشرة للانقلاب"، مضيفًا أن "كل من شارك بها سيُعاقب".
وكان مؤسس حزب "الحلم الجورجي" الحاكم ورئيسه الفخري بيدزينا إيفانيشفيلي، قد حذّر مطلع هذا الشهر من أن "أعداء جورجيا" في الداخل والخارج يرون في انتخابات مؤسسات الحكم المحلي، التي أُجريت أمس السبت، "فرصة لارتكاب أعمال شغب وانقلاب".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أن وزارة الخارجية البريطانية اختارت نحو 100 تجمع شبابي وحركة من المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية (حركة المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية تُعتبر متطرفة ومحظورة في روسيا) للقيام بأعمال تخريبية في جورجيا.

وكان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أكد في 27 فبراير/ شباط الماضي، أن الاتحاد الأوروبي يحاول إطلاق احتجاجات مناهضة للحكومة الجورجية، كاشفًا النقاب عن أن ممثلية الاتحاد في جورجيا خصصت أموالًا، ووعدت كل مشارك فيها بتقاضي ما يصل إلى 120 يورو، كما أن الاتحاد مستعد لتخصيص نحو 50 ألف يورو للمدونين الجورجيين "بهدف تشكيل مشاعر مناهضة للحكومة" بين الشباب.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي، أن ممثلي حكومات أجنبية، وخاصة مسؤولين أوكرانيين، يمارسون ضغوطًا على بلاده منذ عام 2022، لتقديم المساعدة لكييف.
