بوتين: تزويد نظام كييف بصواريخ "توماهوك" يقوض الاتجاهات الإيجابية في العلاقات الروسية الأمريكية
رئيس وزراء جورجيا يتهم المعارضة بالسعي لأحداث "ميدان" جديدة في البلاد
رئيس وزراء جورجيا يتهم المعارضة بالسعي لأحداث "ميدان" جديدة في البلاد
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه، أن أعضاءً معارضين من حزب "الحركة الوطنية المتحدة"، بزعامة الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي، حاولوا تنظيم "ميدان" في...
وقال كوباخيدزه في إحاطة صحفية اليوم الأحد: "بالأمس، جرت محاولة انقلاب فاشلة، رأينا محاولة لتنظيم "ميدان محلي" (كناية عن أحداث انقلاب الميدان في أوكرانيا)... حاولت الحركة المحلية تنظيم انقلاب "ميدان" للمرة الخامسة".ووصف كوباخيدزه، يوم أمس السبت، المظاهرة أمام القصر الرئاسي بأنها "جريمة جنائية"، مؤكدًا أن المشاركين فيها سيعاقبون.وأردف رئيس الوزراء الجورجي: "لقد حذرنا هؤلاء الأشخاص من أننا سنتخذ أشد الإجراءات، وسيتم اتخاذ هذه الإجراءات الصارمة اليوم في الشوارع"، مضيفًا: "بالطبع، سيتم قمع أي محاولة للعنف، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة أيضًا في الأيام المقبلة، ما رأيناه في شارع أتونيلي جريمة جنائية".وحمّل رئيس الوزراء الجورجي، سفير الاتحاد الأوروبي لدى جورجيا بافل هيرتشينسكي، مسؤولية الاضطرابات في العاصمة تبليسي، واتهمه بدعم محاولة "لقلب النظام الدستوري" حيث اقتحم محتجون القصر الرئاسي بالتزامن مع تداول أنباء فوز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بانتخابات المجالس المحلية.وتأتي هذه الانتخابات بعد نحو عام من الانتخابات البرلمانية المتنازع عليها، و10 أشهر فقط من الاحتجاجات المتواصلة، التي اندلعت ردًا على إعلان حزب "الحلم الجورجي" وقف عملية التكامل مع الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر تنظيم تجمع حاشد مواز في البرلمان بتبليسي، بهدف معلن هو "الإطاحة سلميا" بحكومة حزب "الحلم الجورجي".اقتحام مقر إقامة رئيس جورجيا والشرطة تستخدم رذاذ الفلفل
رئيس وزراء جورجيا يتهم المعارضة بالسعي لأحداث "ميدان" جديدة في البلاد

08:21 GMT 05.10.2025
صرّح رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه، أن أعضاءً معارضين من حزب "الحركة الوطنية المتحدة"، بزعامة الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي، حاولوا تنظيم "ميدان" في جورجيا، للمرة الخامسة.
وقال كوباخيدزه في إحاطة صحفية اليوم الأحد: "بالأمس، جرت محاولة انقلاب فاشلة، رأينا محاولة لتنظيم "ميدان محلي" (كناية عن أحداث انقلاب الميدان في أوكرانيا)... حاولت الحركة المحلية تنظيم انقلاب "ميدان" للمرة الخامسة".
ووصف كوباخيدزه، يوم أمس السبت، المظاهرة أمام القصر الرئاسي بأنها "جريمة جنائية"، مؤكدًا أن المشاركين فيها سيعاقبون.
وأردف رئيس الوزراء الجورجي: "لقد حذرنا هؤلاء الأشخاص من أننا سنتخذ أشد الإجراءات، وسيتم اتخاذ هذه الإجراءات الصارمة اليوم في الشوارع"، مضيفًا: "بالطبع، سيتم قمع أي محاولة للعنف، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة أيضًا في الأيام المقبلة، ما رأيناه في شارع أتونيلي جريمة جنائية".
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2025
تبليسي: تصرفات لندن الأخيرة "تلقي بظلالها" على العلاقات بين جورجيا والمملكة المتحدة
27 يونيو, 00:55 GMT

وأفاد كوباخيدزه بإصابة 14 ضابطا من ضباط إنفاذ القانون جراء أعمال شغب في تبليسي، وقال: "أصيب 14 من ضباط الشرطة خلال الاحتجاج، أحدهم في حالة خطيرة".

وحمّل رئيس الوزراء الجورجي، سفير الاتحاد الأوروبي لدى جورجيا بافل هيرتشينسكي، مسؤولية الاضطرابات في العاصمة تبليسي، واتهمه بدعم محاولة "لقلب النظام الدستوري" حيث اقتحم محتجون القصر الرئاسي بالتزامن مع تداول أنباء فوز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بانتخابات المجالس المحلية.
أنصار المعارضة يحملون الأعلام الوطنية الجورجية ويتجمعون في وسط مدينة تبليسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
اقتحام مقر إقامة رئيس جورجيا والشرطة تستخدم رذاذ الفلفل
أمس, 15:41 GMT

يشار إلى أن جورجيا شهدت، أمس السبت، انتخابات محلية في 64 بلدية ومنطقة في جميع أنحاء البلاد. وجرت الانتخابات وسط مقاطعة جزئية من المعارضة، وضعف الرقابة الموثوقة، واستمرار التوتر بين الحكومة وحزب "الحلم الجورجي".

وتأتي هذه الانتخابات بعد نحو عام من الانتخابات البرلمانية المتنازع عليها، و10 أشهر فقط من الاحتجاجات المتواصلة، التي اندلعت ردًا على إعلان حزب "الحلم الجورجي" وقف عملية التكامل مع الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر تنظيم تجمع حاشد مواز في البرلمان بتبليسي، بهدف معلن هو "الإطاحة سلميا" بحكومة حزب "الحلم الجورجي".
