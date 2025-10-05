عربي
أمساليوم
بث مباشر
اليمن.. قوات حكومية تعلن ضبط تجهيزات طائرات مسيرة وتجسس على قارب في طريقه لـ"أنصار الله"
وقال المتحدث باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي (مطالب بانفصال جنوب اليمن) محمد النقيب، عبر "إكس"، إن "الحملة الأمنية المشتركة في سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة (غربي محافظة لحج)، بقيادة قائد الفرقة الثانية في قوات العمالقة العميد حمدي شكري، ضبطت قارباً يحمل شحنة معدات طائرات مسيرة، وأجهزة مراقبة وأجهزة تجسس، ورقائق إلكترونية تابعة لـ"أنصار الله".وأضاف أنه "تم ضبط القارب قبالة سواحل رأس العارة (غربي لحج)، والقبض على 3 من عناصر التهريب، الذين كانوا على متنه، وقامت الحملة الأمنية بالتنسيق مع النيابة الجزائية المتخصصة، بتحريز المضبوطات".وذكر المتحدث باسم قوات المجلس الانتقالي أن "من ضمن الشحنة المضبوطة، أجهزة تتبع، وبطاقات نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، ووحدات تحكم إلكترونية، وأنظمة ملاحية متكاملة للطائرات المسيرة، وبطاريات طاقة عالية السعة، ومحولات كهربائية دقيقة، وقطع إلكترونية، ومكونات ميكانيكية، وألياف كربون تدخل ضمن أنظمة التشغيل والتوجيه والتصنيع للطيران المسير".ويأتي الإعلان عن ضبط شحنة المعدات المنسوبة لجماعة "أنصار الله"، بعد نحو شهرين من إحباط السلطات اليمنية في ميناء عدن (جنوبي اليمن)، تهريب شحنة كبيرة من التجهيزات الخاصة بالطائرات المسيرة في 58 حاوية على متن سفينة قادمة من الصين كانت في طريقها إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة (غربي اليمن)، قبل أن تحول مسارها إلى عدن.وكانت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، أعلنت في 16 تموز/يوليو الماضي، ضبط 750 طناً من الأسلحة على متن سفينة جنوب البحر الأحمر، قادمة من إيران في طريقها إلى جماعة "أنصار الله"، تضم صواريخ وطائرات مُسيرة ومنظومة دفاع جوي، ومحركات صواريخ، وجهاز تجسس وآخر لكشف الكذب.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
اليمن.. قوات حكومية تعلن ضبط تجهيزات طائرات مسيرة وتجسس على قارب في طريقه لـ"أنصار الله"

أعلنت قوات مشتركة موالية للحكومة اليمنية، اليوم الأحد، ضبط تجهيزات خاصة بالطائرات المسيرة، ومعدات تجسس على متن قارب قبالة سواحل محافظة لحج (جنوبي اليمن) المطلة على خليج عدن، كان في طريقه إلى مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله".
وقال المتحدث باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي (مطالب بانفصال جنوب اليمن) محمد النقيب، عبر "إكس"، إن "الحملة الأمنية المشتركة في سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة (غربي محافظة لحج)، بقيادة قائد الفرقة الثانية في قوات العمالقة العميد حمدي شكري، ضبطت قارباً يحمل شحنة معدات طائرات مسيرة، وأجهزة مراقبة وأجهزة تجسس، ورقائق إلكترونية تابعة لـ"أنصار الله".
وأضاف أنه "تم ضبط القارب قبالة سواحل رأس العارة (غربي لحج)، والقبض على 3 من عناصر التهريب، الذين كانوا على متنه، وقامت الحملة الأمنية بالتنسيق مع النيابة الجزائية المتخصصة، بتحريز المضبوطات".
وأوضح أن "الشحنة تتكون من العديد من المعدات والمواد الحساسة الخاصة بالطيران المسير، بينها كاميرات عالية الدقة مخصصة للطيران المسير لأغراض الاستطلاع والتصوير الجوي الليلي والنهاري، وأجهزة اتصال لاسلكية وأدوات تحكم عن بُعد ورقائق إلكترونية".
وذكر المتحدث باسم قوات المجلس الانتقالي أن "من ضمن الشحنة المضبوطة، أجهزة تتبع، وبطاقات نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، ووحدات تحكم إلكترونية، وأنظمة ملاحية متكاملة للطائرات المسيرة، وبطاريات طاقة عالية السعة، ومحولات كهربائية دقيقة، وقطع إلكترونية، ومكونات ميكانيكية، وألياف كربون تدخل ضمن أنظمة التشغيل والتوجيه والتصنيع للطيران المسير".
ولم يصدر أي تعليق فوري من "أنصار الله" بشأن الشحنة المضبوطة قبالة السواحل الجنوبية لليمن، قرب مضيق باب المندب الحيوي.
ويأتي الإعلان عن ضبط شحنة المعدات المنسوبة لجماعة "أنصار الله"، بعد نحو شهرين من إحباط السلطات اليمنية في ميناء عدن (جنوبي اليمن)، تهريب شحنة كبيرة من التجهيزات الخاصة بالطائرات المسيرة في 58 حاوية على متن سفينة قادمة من الصين كانت في طريقها إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة (غربي اليمن)، قبل أن تحول مسارها إلى عدن.
وكانت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، أعلنت في 16 تموز/يوليو الماضي، ضبط 750 طناً من الأسلحة على متن سفينة جنوب البحر الأحمر، قادمة من إيران في طريقها إلى جماعة "أنصار الله"، تضم صواريخ وطائرات مُسيرة ومنظومة دفاع جوي، ومحركات صواريخ، وجهاز تجسس وآخر لكشف الكذب.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.

ويعاني البلد العربي صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات على مستوى العالم.

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
