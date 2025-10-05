https://sarabic.ae/20251005/بوتن-تسليم-صواريخ-توماهوك-إلى-كييف-يدمر-الاتجاهات-الإيجابية-في-العلاقات-الروسية-الأمريكية-1105635013.html

بوتين: تزويد نظام كييف بصواريخ "توماهوك" يقوض الاتجاهات الإيجابية في العلاقات الروسية الأمريكية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بأن توريد صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، سيُقوّض التوجهات الإيجابية التي برزت في العلاقات بين روسيا الاتحادية... 05.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال بوتين، في مقابلة في مقابلة صحفية، اليوم الأحد: "كانت هناك مسائل تتعلق بمناقشة توريد أنظمة أسلحة جديدة، بما في ذلك أنظمة بعيدة المدى وعالية الدقة مثل صواريخ "توماهوك".وردا على سؤال حول ما إذا كان الغرب سيسمع الإشارات التي وجّهها في خطابه خلال منتدى "فالداي"، قال بوتين إن "الأمر متروك لزملائي (للقادة الأوروبيون) ليقرروا كيف سيتعاملون مع ذلك".وأكد الرئيس الروسي أنه تحدث في منتدى "فالداي" بصدق ووضوح حول جوهر القضايا وموقفه منها.وفي وقت سابق، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، لشبكة "فوكس نيوز"، إن "إدارة ترامب تناقش إمكانية توريد صواريخ "توماهوك كروز" إلى أوكرانيا، لكن القرار النهائي يبقى بيد الرئيس الأمريكي"، على حد قوله.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا، ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعيق المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.الكرملين: واشنطن لم تتوقف أبدا عن نقل المعلومات الاستخبارية إلى أوكرانيا

