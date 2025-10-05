عربي
بوتين: تزويد نظام كييف بصواريخ "توماهوك" يقوض الاتجاهات الإيجابية في العلاقات الروسية الأمريكية
أمساليوم
بث مباشر
بوتين: تزويد نظام كييف بصواريخ "توماهوك" يقوض الاتجاهات الإيجابية في العلاقات الروسية الأمريكية
بوتين: تزويد نظام كييف بصواريخ "توماهوك" يقوض الاتجاهات الإيجابية في العلاقات الروسية الأمريكية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بأن توريد صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، سيُقوّض التوجهات الإيجابية التي برزت في العلاقات بين روسيا الاتحادية... 05.10.2025, سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بأن توريد صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، سيُقوّض التوجهات الإيجابية التي برزت في العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال بوتين، في مقابلة في مقابلة صحفية، اليوم الأحد: "كانت هناك مسائل تتعلق بمناقشة توريد أنظمة أسلحة جديدة، بما في ذلك أنظمة بعيدة المدى وعالية الدقة مثل صواريخ "توماهوك".
وقد قلت بالفعل إن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تدمير علاقاتنا، أو على الأقل الاتجاهات الإيجابية التي بدأت تتشكل في هذه العلاقات.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وردا على سؤال حول ما إذا كان الغرب سيسمع الإشارات التي وجّهها في خطابه خلال منتدى "فالداي"، قال بوتين إن "الأمر متروك لزملائي (للقادة الأوروبيون) ليقرروا كيف سيتعاملون مع ذلك".
وأكد الرئيس الروسي أنه تحدث في منتدى "فالداي" بصدق ووضوح حول جوهر القضايا وموقفه منها.
لقد عرضت ببساطة، وبشكل صادق وصريح، جوهر القضايا والمواقف منها كما أراها.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
صواريخ توماهوك الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
موسكو: نقل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا لن يغير الوضع على أرض المعركة
1 أكتوبر, 17:56 GMT
وفي وقت سابق، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، لشبكة "فوكس نيوز"، إن "إدارة ترامب تناقش إمكانية توريد صواريخ "توماهوك كروز" إلى أوكرانيا، لكن القرار النهائي يبقى بيد الرئيس الأمريكي"، على حد قوله.
وتعتقد روسيا أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعيق التسوية، ويُورط دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في النزاع، ويعتبر "لعبا بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا، ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعيق المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
الكرملين: واشنطن لم تتوقف أبدا عن نقل المعلومات الاستخبارية إلى أوكرانيا
