دراسة: "إدمان جديد" يتفوق على الكحول والتبغ بين كبار السن

دراسة: "إدمان جديد" يتفوق على الكحول والتبغ بين كبار السن

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة أن الإدمان على الأطعمة فائقة المعالجة (UPFs) بات أكثر انتشارًا بين كبار السن مقارنة بالإدمان على الكحول أو التبغ. 05.10.2025

وشملت الدراسة، التي أجريت في الولايات المتحدة، 2,038 شخصا تتراوح أعمارهم بين 50 و80 عامًا، وهم الجيل الذي شهد انتشار هذه الأطعمة في الأسواق، وفقا لموقع "نيوز ميديكال". وتُعرف الأطعمة فائقة المعالجة باحتوائها على كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة والدهون المضافة، مع قيمة غذائية منخفضة. وصُممت هذه الأطعمة لتحفيز مراكز المكافأة في الدماغ بطريقة مشابهة للمواد الإدمانية مثل الكحول والسجائر، مما يؤدي إلى استهلاكها بشكل قهري ورغبات مستمرة في تناولها.وعلى الرغم من عدم وجود تشخيص رسمي لإدمان هذه الأطعمة، فإن الدراسة أشارت إلى تأثيرات سلبية كبيرة على الصحة الجسدية والعقلية والاجتماعية.كما تبين أن النساء اللواتي يعانين من الإدمان غالبًا ما ينتمين إلى فئة الدخل السنوي الأقل من 30 ألف دولار، وهو نمط لم يُلاحظ بين الرجال.في المقابل، أظهرت الدراسة أن الرجال المدمنين على هذه الأطعمة يعانون من تدهور صحي أكبر. فالرجال الذين يعانون من زيادة الوزن كانوا أكثر عرضة للإدمان بمعدل 19 ضعفًا مقارنة بأصحاب الوزن الصحي، بينما كان الرجال الذين يعانون من ضعف الصحة الجسدية أكثر عرضة بثلاثة أضعاف، وأولئك الذين يعانون من مشاكل نفسية أكثر عرضة بأربعة أضعاف. ودعا الباحثون إلى تعزيز الدراسات حول تأثير التسويق على عادات الأكل لدى الشباب، مؤكدين أهمية تعديل سياسات الصحة العامة لمواجهة هذه الظاهرة المتزايدة، التي تهدد صحة الأفراد وتفرض تحديات جديدة على أنظمة الرعاية الصحية.

