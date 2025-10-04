https://sarabic.ae/20251004/دراسة-الجسيمات-الدقيقة-لتلوث-الهواء-تتسلل-إلى-الدم-وتهدد-القلب-والدماغ-1105617040.html
دراسة: الجسيمات الدقيقة لتلوث الهواء تتسلل إلى الدم وتهدد القلب والدماغ
دراسة: الجسيمات الدقيقة لتلوث الهواء تتسلل إلى الدم وتهدد القلب والدماغ
كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة كوين ماري في لندن عن دليل مباشر، للمرة الأولى، على قدرة الجسيمات الدقيقة لتلوث الهواء (PM2.5) على الالتصاق بخلايا الدم الحمراء
وأجرى الباحثون تجربة محكمة شملت 12 متطوعًا تنقلوا بين بيئة مكتبية مغلقة وطريق مزدحم في قلب العاصمة البريطانية، مزودين بأجهزة دقيقة لقياس مستويات التلوث، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس". والأكثر خطورة، كشفت الفحوصات المخبرية عن زيادة كبيرة في الجسيمات الملوثة الملتصقة بخلايا الدم الحمراء، وصلت في بعض الحالات إلى ثلاثة أضعاف. وأكدت التجربة فعالية الكمامات من نوع "FFP2"، حيث لم تُسجل أي زيادة في التصاق الجسيمات بالدم عندما كرر ثمانية متطوعين التجربة مرتدين هذه الكمامات. وحدد الفريق البحثي التركيب الكيميائي للجسيمات، التي تبين أنها تحتوي على معادن مثل الحديد والنحاس من عوادم السيارات، والفضة والموليبدينوم الناتجين عن احتكاك المكابح والإطارات.من جانبها، دعت البروفيسورة آني يوهانسن إلى تشديد التشريعات للحد من التلوث، موصية باستخدام الكمامات، خاصة للأفراد الأكثر عرضة للمخاطر الصحية.وتُعد هذه النتائج إنذارًا جديدًا بمخاطر تلوث الهواء، وتسلط الضوء على تأثيره العميق داخل أجسامنا بطرق لم تكن مفهومة سابقًا.
دراسة: الجسيمات الدقيقة لتلوث الهواء تتسلل إلى الدم وتهدد القلب والدماغ
كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة كوين ماري في لندن عن دليل مباشر، للمرة الأولى، على قدرة الجسيمات الدقيقة لتلوث الهواء (PM2.5) على الالتصاق بخلايا الدم الحمراء والتسلل عبر مجرى الدم إلى مختلف أعضاء الجسم، مما يشكل خطرا صحيا كبيرا.
وأجرى الباحثون تجربة محكمة شملت 12 متطوعًا تنقلوا بين بيئة مكتبية مغلقة وطريق مزدحم في قلب العاصمة البريطانية، مزودين بأجهزة دقيقة لقياس مستويات التلوث
، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".
وأظهرت النتائج ارتفاع مستوى الجسيمات الدقيقة PM2.5 بالقرب من الطرق المزدحمة إلى خمسة أضعاف مقارنة بالهواء داخل المباني.
والأكثر خطورة، كشفت الفحوصات المخبرية عن زيادة كبيرة في الجسيمات الملوثة الملتصقة بخلايا الدم الحمراء
، وصلت في بعض الحالات إلى ثلاثة أضعاف.
وأكدت التجربة فعالية الكمامات من نوع "FFP2"، حيث لم تُسجل أي زيادة في التصاق الجسيمات بالدم عندما كرر ثمانية متطوعين التجربة مرتدين هذه الكمامات.
وحدد الفريق البحثي التركيب الكيميائي للجسيمات، التي تبين أنها تحتوي على معادن مثل الحديد والنحاس من عوادم السيارات، والفضة والموليبدينوم الناتجين عن احتكاك المكابح والإطارات.
وحذر البروفيسور جوناثان غريغ من أن هذه الجسيمات "تركب" خلايا الدم الحمراء، مما يتيح لها الانتقال إلى أي عضو في الجسم، وهو ما قد يفسر ارتباط تلوث الهواء بأمراض القلب والدماغ.
من جانبها، دعت البروفيسورة آني يوهانسن إلى تشديد التشريعات للحد من التلوث، موصية باستخدام الكمامات، خاصة للأفراد الأكثر عرضة للمخاطر الصحية.
وتُعد هذه النتائج إنذارًا جديدًا بمخاطر تلوث الهواء، وتسلط الضوء على تأثيره العميق داخل أجسامنا بطرق لم تكن مفهومة سابقًا.