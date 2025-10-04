دراسة: الجسيمات الدقيقة لتلوث الهواء تتسلل إلى الدم وتهدد القلب والدماغ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ترامب يرحب بموافقة حماس على صفقة التبادل وفق الخطة الأمريكية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251004/دراسة-الجسيمات-الدقيقة-لتلوث-الهواء-تتسلل-إلى-الدم-وتهدد-القلب-والدماغ-1105617040.html
دراسة: الجسيمات الدقيقة لتلوث الهواء تتسلل إلى الدم وتهدد القلب والدماغ
دراسة: الجسيمات الدقيقة لتلوث الهواء تتسلل إلى الدم وتهدد القلب والدماغ
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة كوين ماري في لندن عن دليل مباشر، للمرة الأولى، على قدرة الجسيمات الدقيقة لتلوث الهواء (PM2.5) على الالتصاق بخلايا الدم الحمراء... 04.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-04T16:43+0000
2025-10-04T16:43+0000
مجتمع
منوعات
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096938288_0:2:1568:884_1920x0_80_0_0_bc04989ad507405dff8fbcd9c5ee7d2b.jpg
وأجرى الباحثون تجربة محكمة شملت 12 متطوعًا تنقلوا بين بيئة مكتبية مغلقة وطريق مزدحم في قلب العاصمة البريطانية، مزودين بأجهزة دقيقة لقياس مستويات التلوث، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس". والأكثر خطورة، كشفت الفحوصات المخبرية عن زيادة كبيرة في الجسيمات الملوثة الملتصقة بخلايا الدم الحمراء، وصلت في بعض الحالات إلى ثلاثة أضعاف. وأكدت التجربة فعالية الكمامات من نوع "FFP2"، حيث لم تُسجل أي زيادة في التصاق الجسيمات بالدم عندما كرر ثمانية متطوعين التجربة مرتدين هذه الكمامات. وحدد الفريق البحثي التركيب الكيميائي للجسيمات، التي تبين أنها تحتوي على معادن مثل الحديد والنحاس من عوادم السيارات، والفضة والموليبدينوم الناتجين عن احتكاك المكابح والإطارات.من جانبها، دعت البروفيسورة آني يوهانسن إلى تشديد التشريعات للحد من التلوث، موصية باستخدام الكمامات، خاصة للأفراد الأكثر عرضة للمخاطر الصحية.وتُعد هذه النتائج إنذارًا جديدًا بمخاطر تلوث الهواء، وتسلط الضوء على تأثيره العميق داخل أجسامنا بطرق لم تكن مفهومة سابقًا.
https://sarabic.ae/20251002/دراسة-قلة-النوم-تهدد-الدماغ-بـالشيخوخة-المبكرة-1105539555.html
https://sarabic.ae/20251002/دراسة-مدافئ-الحطب-الحديثة-تهدد-الرئتين-بأضرار-مشابهة-للتدخين-1105525988.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096938288_175:0:1568:1045_1920x0_80_0_0_45d77147709428e976e91f21f6275c0e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, بريطانيا
منوعات, بريطانيا

دراسة: الجسيمات الدقيقة لتلوث الهواء تتسلل إلى الدم وتهدد القلب والدماغ

16:43 GMT 04.10.2025
© Photo / Unsplash/ Chris LeBoutillier تلوث الهواء
تلوث الهواء - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
© Photo / Unsplash/ Chris LeBoutillier
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة كوين ماري في لندن عن دليل مباشر، للمرة الأولى، على قدرة الجسيمات الدقيقة لتلوث الهواء (PM2.5) على الالتصاق بخلايا الدم الحمراء والتسلل عبر مجرى الدم إلى مختلف أعضاء الجسم، مما يشكل خطرا صحيا كبيرا.
وأجرى الباحثون تجربة محكمة شملت 12 متطوعًا تنقلوا بين بيئة مكتبية مغلقة وطريق مزدحم في قلب العاصمة البريطانية، مزودين بأجهزة دقيقة لقياس مستويات التلوث، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
مجتمع
دراسة: قلة النوم تهدد الدماغ بـ"الشيخوخة المبكرة"
2 أكتوبر, 12:34 GMT
وأظهرت النتائج ارتفاع مستوى الجسيمات الدقيقة PM2.5 بالقرب من الطرق المزدحمة إلى خمسة أضعاف مقارنة بالهواء داخل المباني.
والأكثر خطورة، كشفت الفحوصات المخبرية عن زيادة كبيرة في الجسيمات الملوثة الملتصقة بخلايا الدم الحمراء، وصلت في بعض الحالات إلى ثلاثة أضعاف.
وأكدت التجربة فعالية الكمامات من نوع "FFP2"، حيث لم تُسجل أي زيادة في التصاق الجسيمات بالدم عندما كرر ثمانية متطوعين التجربة مرتدين هذه الكمامات.
التدخين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
مجتمع
دراسة: مدافئ الحطب الحديثة تهدد الرئتين بأضرار مشابهة للتدخين
2 أكتوبر, 07:15 GMT
وحدد الفريق البحثي التركيب الكيميائي للجسيمات، التي تبين أنها تحتوي على معادن مثل الحديد والنحاس من عوادم السيارات، والفضة والموليبدينوم الناتجين عن احتكاك المكابح والإطارات.
وحذر البروفيسور جوناثان غريغ من أن هذه الجسيمات "تركب" خلايا الدم الحمراء، مما يتيح لها الانتقال إلى أي عضو في الجسم، وهو ما قد يفسر ارتباط تلوث الهواء بأمراض القلب والدماغ.
من جانبها، دعت البروفيسورة آني يوهانسن إلى تشديد التشريعات للحد من التلوث، موصية باستخدام الكمامات، خاصة للأفراد الأكثر عرضة للمخاطر الصحية.
وتُعد هذه النتائج إنذارًا جديدًا بمخاطر تلوث الهواء، وتسلط الضوء على تأثيره العميق داخل أجسامنا بطرق لم تكن مفهومة سابقًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала