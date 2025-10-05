https://sarabic.ae/20251005/شكوى-جديدة-تقدم-ضد-نادي-الزمالك-المصري-إلى-الفيفا-1105660248.html
شكوى جديدة تقدم ضد نادي الزمالك المصري إلى الفيفا
شكوى جديدة تقدم ضد نادي الزمالك المصري إلى الفيفا
كشف مصدر مقرب من البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق لنادي الزمالك ومدرب الفتح السعودي الحالي، عن تقديم المدرب شكوى رسمية ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"في الجول"، أن الزمالك لم يفِ بالتزامه بسداد مستحقات جوميز وجهازه المعاون، والتي تُقدر بنحو 120 ألف دولار، على الرغم من اتفاق سابق بين الطرفين على تسوية هذه المستحقات. وأعلنت إدارة الزمالك، بقيادة حسين لبيب رئيس النادي وجون إدوارد المدير الرياضي، في 14 أغسطس/آب الماضي عن تسوية الخلافات المالية مع جوميز وجهازه الفني.وتعاقد الزمالك مع جوميز في فبراير/شباط 2024، قبل أن يعلن المدرب رحيله بعد 10 أشهر، حيث كانت آخر مباراة له مع الفريق أمام إنييمبا النيجيري في الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية. وفقًا لتقرير قناة "الحياة" المصرية، أعرب فيريرا عن استيائه من الوضع الحالي بعد التعادل مع الجونة في الجولة الماضية، مؤكدًا أن "الأمر لا يحتمل". وطالب المدير الفني إدارة النادي بصرف مستحقات اللاعبين فورًا، محذرًا من أن الوضع المالي الحالي قد يؤثر سلبًا على أداء الفريق في مباراة القمة.
كشف مصدر مقرب من البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق لنادي الزمالك ومدرب الفتح السعودي الحالي، عن تقديم المدرب شكوى رسمية ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بسبب تأخر النادي في سداد مستحقاته المالية.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"في الجول"، أن الزمالك
لم يفِ بالتزامه بسداد مستحقات جوميز وجهازه المعاون، والتي تُقدر بنحو 120 ألف دولار، على الرغم من اتفاق سابق بين الطرفين على تسوية هذه المستحقات.
وأضاف: "بعد فشل الزمالك في الوفاء بالتزاماته، لجأ المدرب إلى محاميه لتقديم شكوى رسمية أمام فيفا".
وأعلنت إدارة الزمالك، بقيادة حسين لبيب رئيس النادي وجون إدوارد المدير الرياضي، في 14 أغسطس/آب الماضي عن تسوية الخلافات المالية مع جوميز وجهازه الفني.
وتعاقد الزمالك مع جوميز في فبراير/شباط 2024، قبل أن يعلن المدرب رحيله بعد 10 أشهر، حيث كانت آخر مباراة له مع الفريق أمام إنييمبا النيجيري في الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية
وكان يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، قد وجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، نهاية الشهر الماضي، لتسوية مستحقات اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة ضد الأهلي في قمة الدوري المصري الممتاز.
وفقًا لتقرير قناة "الحياة" المصرية، أعرب فيريرا
عن استيائه من الوضع الحالي بعد التعادل مع الجونة في الجولة الماضية، مؤكدًا أن "الأمر لا يحتمل".
وطالب المدير الفني إدارة النادي بصرف مستحقات اللاعبين فورًا، محذرًا من أن الوضع المالي الحالي قد يؤثر سلبًا على أداء الفريق في مباراة القمة.