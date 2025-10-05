شكوى جديدة تقدم ضد نادي الزمالك المصري إلى الفيفا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ترامب يرحب بموافقة حماس على صفقة التبادل وفق الخطة الأمريكية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251005/شكوى-جديدة-تقدم-ضد-نادي-الزمالك-المصري-إلى-الفيفا-1105660248.html
شكوى جديدة تقدم ضد نادي الزمالك المصري إلى الفيفا
شكوى جديدة تقدم ضد نادي الزمالك المصري إلى الفيفا
سبوتنيك عربي
كشف مصدر مقرب من البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق لنادي الزمالك ومدرب الفتح السعودي الحالي، عن تقديم المدرب شكوى رسمية ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي... 05.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-05T20:37+0000
2025-10-05T20:37+0000
مجتمع
منوعات
رياضة
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1d/1094275410_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9f3a3ff0a2ba6e8749875fbdcabb615d.jpg
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"في الجول"، أن الزمالك لم يفِ بالتزامه بسداد مستحقات جوميز وجهازه المعاون، والتي تُقدر بنحو 120 ألف دولار، على الرغم من اتفاق سابق بين الطرفين على تسوية هذه المستحقات. وأعلنت إدارة الزمالك، بقيادة حسين لبيب رئيس النادي وجون إدوارد المدير الرياضي، في 14 أغسطس/آب الماضي عن تسوية الخلافات المالية مع جوميز وجهازه الفني.وتعاقد الزمالك مع جوميز في فبراير/شباط 2024، قبل أن يعلن المدرب رحيله بعد 10 أشهر، حيث كانت آخر مباراة له مع الفريق أمام إنييمبا النيجيري في الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية. وفقًا لتقرير قناة "الحياة" المصرية، أعرب فيريرا عن استيائه من الوضع الحالي بعد التعادل مع الجونة في الجولة الماضية، مؤكدًا أن "الأمر لا يحتمل". وطالب المدير الفني إدارة النادي بصرف مستحقات اللاعبين فورًا، محذرًا من أن الوضع المالي الحالي قد يؤثر سلبًا على أداء الفريق في مباراة القمة.
https://sarabic.ae/20250417/أول-تحرك-رسمي-من-الزمالك-بعد-أزمة-زيزو-1099621120.html
https://sarabic.ae/20250925/الأمر-لا-يحتمل-فيريرا-يوجه-طلبا-عاجلا-لإدارة-الزمالك-قبل-القمة-مع-الأهلي-1105240648.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1d/1094275410_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c5421b6ed30b060e986882a3c6211e38.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, رياضة, أخبار مصر الآن
منوعات, رياضة, أخبار مصر الآن

شكوى جديدة تقدم ضد نادي الزمالك المصري إلى الفيفا

20:37 GMT 05.10.2025
© AP Photo / Ahmed Gamilجماهير نادي الزمالك المصري
جماهير نادي الزمالك المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Ahmed Gamil
تابعنا عبر
كشف مصدر مقرب من البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق لنادي الزمالك ومدرب الفتح السعودي الحالي، عن تقديم المدرب شكوى رسمية ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بسبب تأخر النادي في سداد مستحقاته المالية.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"في الجول"، أن الزمالك لم يفِ بالتزامه بسداد مستحقات جوميز وجهازه المعاون، والتي تُقدر بنحو 120 ألف دولار، على الرغم من اتفاق سابق بين الطرفين على تسوية هذه المستحقات.
أحمد مصطفى زيزو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
مجتمع
أول تحرك رسمي من الزمالك بعد أزمة "زيزو"
17 أبريل, 09:07 GMT

وأضاف: "بعد فشل الزمالك في الوفاء بالتزاماته، لجأ المدرب إلى محاميه لتقديم شكوى رسمية أمام فيفا".

وأعلنت إدارة الزمالك، بقيادة حسين لبيب رئيس النادي وجون إدوارد المدير الرياضي، في 14 أغسطس/آب الماضي عن تسوية الخلافات المالية مع جوميز وجهازه الفني.
وتعاقد الزمالك مع جوميز في فبراير/شباط 2024، قبل أن يعلن المدرب رحيله بعد 10 أشهر، حيث كانت آخر مباراة له مع الفريق أمام إنييمبا النيجيري في الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية.
جماهير نادي الزمالك المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
مجتمع
الأمر لا يحتمل.. فيريرا يوجه طلبا عاجلا لإدارة الزمالك قبل القمة مع الأهلي
25 سبتمبر, 10:15 GMT
وكان يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، قد وجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، نهاية الشهر الماضي، لتسوية مستحقات اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة ضد الأهلي في قمة الدوري المصري الممتاز.
وفقًا لتقرير قناة "الحياة" المصرية، أعرب فيريرا عن استيائه من الوضع الحالي بعد التعادل مع الجونة في الجولة الماضية، مؤكدًا أن "الأمر لا يحتمل".
وطالب المدير الفني إدارة النادي بصرف مستحقات اللاعبين فورًا، محذرًا من أن الوضع المالي الحالي قد يؤثر سلبًا على أداء الفريق في مباراة القمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала