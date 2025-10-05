https://sarabic.ae/20251005/شكوى-جديدة-تقدم-ضد-نادي-الزمالك-المصري-إلى-الفيفا-1105660248.html

شكوى جديدة تقدم ضد نادي الزمالك المصري إلى الفيفا

شكوى جديدة تقدم ضد نادي الزمالك المصري إلى الفيفا

سبوتنيك عربي

كشف مصدر مقرب من البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق لنادي الزمالك ومدرب الفتح السعودي الحالي، عن تقديم المدرب شكوى رسمية ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي... 05.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-05T20:37+0000

2025-10-05T20:37+0000

2025-10-05T20:37+0000

مجتمع

منوعات

رياضة

أخبار مصر الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1d/1094275410_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9f3a3ff0a2ba6e8749875fbdcabb615d.jpg

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"في الجول"، أن الزمالك لم يفِ بالتزامه بسداد مستحقات جوميز وجهازه المعاون، والتي تُقدر بنحو 120 ألف دولار، على الرغم من اتفاق سابق بين الطرفين على تسوية هذه المستحقات. وأعلنت إدارة الزمالك، بقيادة حسين لبيب رئيس النادي وجون إدوارد المدير الرياضي، في 14 أغسطس/آب الماضي عن تسوية الخلافات المالية مع جوميز وجهازه الفني.وتعاقد الزمالك مع جوميز في فبراير/شباط 2024، قبل أن يعلن المدرب رحيله بعد 10 أشهر، حيث كانت آخر مباراة له مع الفريق أمام إنييمبا النيجيري في الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية. وفقًا لتقرير قناة "الحياة" المصرية، أعرب فيريرا عن استيائه من الوضع الحالي بعد التعادل مع الجونة في الجولة الماضية، مؤكدًا أن "الأمر لا يحتمل". وطالب المدير الفني إدارة النادي بصرف مستحقات اللاعبين فورًا، محذرًا من أن الوضع المالي الحالي قد يؤثر سلبًا على أداء الفريق في مباراة القمة.

https://sarabic.ae/20250417/أول-تحرك-رسمي-من-الزمالك-بعد-أزمة-زيزو-1099621120.html

https://sarabic.ae/20250925/الأمر-لا-يحتمل-فيريرا-يوجه-طلبا-عاجلا-لإدارة-الزمالك-قبل-القمة-مع-الأهلي-1105240648.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, رياضة, أخبار مصر الآن