ما جدوى الدعوى القضائية لمحاكمة البرهان وقادة مجلس السيادة السوداني أمام "الجنائية الدولية"؟

تصاعدت وتيرة الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع، رغم بيان الرباعية الدولية الداعي للتهدئة والجلوس للتفاوض. 05.10.2025, سبوتنيك عربي

في ظل هذا الواقع المأزوم، أعلنت منظمة "التحالف السوداني للحقوق" عن رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد البرهان وثلاثة من قيادات مجلس السيادة، بسبب استخدام "أسلحة كيميائية".كما قدمت المنظمة شكوى إلى المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن "الانتهاكات المزعومة"، فضلاً عن رسالة موجهة إلى رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، دعت فيها إلى فتح تحقيق مستقل وتجميد عضوية السودان بالمنظمة.فهل تلقى الدعوى التي رفعتها منظمة "التحالف السوداني للحقوق" ضد البرهان وثلاثة من أعضاء مجلس السيادة لاستخدامهم أسلحة كيميائية قبولاً دوليًا؟ وما تأثيرها إذا ما تمت إدانتهم؟القبول الدوليتقول لنا مهدي، الخبيرة السودانية في الشؤون الأفريقية: "إن الدعوى التي رفعتها منظمة التحالف السوداني للحقوق ضد البرهان وثلاثة من أعضاء مجلس السيادة لاستخدامهم أسلحة كيميائية تمثل سابقة مهمة في سياق المساءلة عن جرائم الحرب، لأن الاتهام باستخدام أسلحة محظورة دوليًا يضع المتهمين في مواجهة مباشرة مع قواعد القانون الدولي الإنساني، ويثير اهتمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان".وتابعت مهدي: "الإدانة قد تشجع ضحايا الانتهاكات الأخرى على رفع المزيد من الدعاوى، ما يوسع دائرة الضغط القانوني والسياسي على السلطة القائمة. وفي المقابل، فإن مثل هذه الدعاوى قد تُستخدم كذلك كورقة سياسية في الصراع الداخلي والخارجي، ما يجعل نتائجها رهينة بمدى جدية المجتمع الدولي في تحريك الآليات القضائية الدولية".واستطردت: "الدعوى ضد البرهان وأعضاء مجلس السيادة تحمل أبعادًا سياسية لا تقل خطورة عن بعدها القانوني، فهي تضع صورة القيادة العسكرية السودانية في موضع الاتهام أمام الرأي العام العالمي، وتفتح نقاشًا حول شرعيتها واستحقاقها للبقاء في الحكم. وهي دعوى قد تستغلها أطراف داخلية معارضة لتقوية موقفها والمطالبة بانتقال السلطة إلى المدنيين، باعتبار أن القيادة العسكرية متورطة في جرائم لا يمكن السكوت عنها".دائرة العقوباتوأشارت الباحثة السودانية: "التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية، إذا ثبتت صحته، سيعيد السودان إلى دائرة الدول التي تتعامل مع المجتمع الدولي تحت ضغط العقوبات والعزلة، وربما يفتح الباب أمام تدخلات إقليمية ودولية أكبر تحت مبرر حماية المدنيين ومنع تكرار استخدام تلك الأسلحة، وهو أمر يضعف السيادة الوطنية ويزيد من هشاشة الوضع الداخلي".وفيما يتعلق بالضحايا والناجين، تقول مهدي: "على مستوى الضحايا والناجين، فإن قبول الدعوى يمنحهم شعورًا بالإنصاف ويعزز من فكرة أن الجرائم، مهما كانت جسامتها، لا تسقط بالتقادم. وهو ما قد يدفع منظمات أخرى إلى توثيق الانتهاكات ورفع دعاوى جديدة مرتبطة بالتهجير القسري والاعتداءات الجنسية والانتهاكات ضد المدنيين".وقالت مهدي: "هناك تحديات حقيقية تواجه الدعوى، منها ضعف مؤسسات العدالة الدولية في التعامل مع قادة دول ما زالوا في السلطة، وتضارب مصالح القوى الكبرى التي قد تحول دون المضي قدمًا في الإجراءات القضائية. ومن ثم، تظل المسألة بين احتمال تحقيق العدالة واحتمال استخدامها كورقة ضغط سياسية أكثر من كونها خطوة نحو محاسبة فعلية".مسار العدالة الدوليةونوهت إلى أنه: "إذا تطورت الدعوى ووصلت إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن ذلك سيشكل سابقة جديدة في مسار محاسبة القادة العسكريين في السودان، ويبعث برسالة قوية لكل من يرتكب انتهاكات، أن العدالة قد تطاله عاجلاً أو آجلاً حتى لو كان في موقع السلطة. هذا المسار القانوني قد يؤثر أيضًا على مستقبل المفاوضات السياسية، لأن وجود تهم خطيرة ضد قادة نافذين يضعف من قدرتهم على التفاوض أو تقديم تنازلات، كما قد يثير حرجًا للشركاء الدوليين الذين يحاولون التعامل مع السلطة الحالية من أجل استقرار السودان".وحول تأثير الدعوى على الداخل، تقول مهدي: "في الداخل السوداني، قد تسهم هذه التطورات في رفع سقف مطالب الشارع وقوى الثورة بضرورة محاسبة كل من تورط في جرائم ضد المدنيين وعدم القبول بأي تسوية سياسية توفر لهم حصانة. الأمر الذي يزيد من عمق الفجوة بين السلطة والشعب. كما أن فتح ملف الأسلحة الكيميائية سيعيد الأنظار إلى وضعية الجيش السوداني وطبيعة الدعم الذي يتلقاه من الخارج، ما قد يفتح بابًا لتحقيقات أوسع تشمل شبكات التسليح والتمويل، وبالتالي يضعف من قدرة المؤسسة العسكرية على الاستمرار بنفس النهج".خطوة جريئةمن جانبها، تقول الباحثة في الشأن السوداني، فاطمة لقاوة: "أرحب بالخطوة الجريئة التي اتخذتها منظمة التحالف السوداني للحقوق بتقديم دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد عبد الفتاح البرهان وثلاثة من أعضاء مجلس السيادة في بورتسودان، لاستخدامهم أسلحة كيميائية ضد المدنيين".وتابعت لقاوة: "لقد شجع صمت المجتمع الدولي وتراخيه في تنفيذ أوامر المحكمة بحق البشير من قبل على تكرار المأساة، حيث أصبح السودان اليوم ساحة مفتوحة للقتل والتدمير دون رادع. والسكوت عن هذه الجرائم يعد مشاركة في ارتكابها".ودعت الباحثة السودانية: "الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، مصر، السعودية، والإمارات) والمجتمع الدولي بأسره إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية فورًا، ودعم مسار العدالة الدولية والعدالة الانتقالية في السودان. الشعب السوداني يحتاج إلى سلام عادل يوقف نزيف الدم، لا إلى بيانات شكلية تبرر العجز والصمت".ورقة ضغطويرى الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عثمان ميرغني، أن: "قضية الأسلحة الكيميائية أثيرت بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية في اتجاه الضغط على الرئيس البرهان للتوجه نحو التسوية السياسية. عندما أثيرت قضية الأسلحة الكيميائية، كانت هناك حالة من الرفض المتواصل من جانب البرهان للانخراط في أي جهود دولية للتسوية السياسية في البلاد، جاء ذلك بعد رفض الحكومة التفاوض في جولة سويسرا العام الماضي 2024".استخدام سياسيوأشار ميرغني إلى أن: "الجهة التي يفترض أنها تضررت من تلك الأسلحة، وهي الدعم السريع، لم تشتكِ طوال الفترة الماضية من استخدام أي أسلحة كيميائية ضد أفرادها قبل إثارة هذا الأمر من جانب واشنطن. كما لم يذكر الدعم السريع أن أيًا من أفراده أصيب بتلك الأسلحة ويخضع للعلاج في الداخل أو الخارج. إبان الحرب العراقية الإيرانية، كانت تبعث طهران المصابين بتلك الأسلحة للمستشفيات الأوروبية للعلاج حتى يكون هناك دليل مادي محايد على تلك الوقائع".وخلص ميرغني إلى أنه: "ما يجري حاليًا هو استخدام سياسي وورقة ضغط من جانب الولايات المتحدة على البرهان، لأن الاتهامات موجهة مباشرة إلى البرهان. الآن، ليس أمامنا غير خارطة الطريق التي أعلنتها الرباعية، ورفضها يعني استمرار الحرب، لكن تجري حاليًا مفاوضات مباشرة وصولاً للتفاوض المباشر بين الجيش والدعم السريع".التحركات الدوليةبدوره يقول رئيس منظمات المجتمع المدني، د. عادل عبد الباقي: "برصد التحركات الإقليمية والدولية حول تطورات الحرب في السودان، نجد أن هناك تحركات ملموسة من منظمات حقوقية والمجتمع الدولي والإقليمي تجاه الأزمة الحالية، لا سيما فيما يتعلق بمخلفات الحرب من تهجير وتجويع ونزوح وأيضًا استقدام الأسلحة الكيميائية".وتابع عبد الباقي: "إن الجيش تقدم في العاصمة باستخدام تلك الأسلحة وفقًا لشهود عيان، كما حدث في منطقة الصالحة وشرق وغرب العاصمة. جميع التقارير التي جرى الحديث عنها تثبت أو تُعد دليلاً على استخدام تلك الأسلحة المحرمة دوليًا في العاصمة. هنا يجب المحاسبة الدولية وفرض عقوبات على من يقومون بتلك الأعمال التي أضرت بالمجتمع السوداني بشكل عام في عدة مناطق".وأشار عبد الباقي إلى أن: "هذا السلوك غير المسؤول ساهم بقدر كبير في تفشي الأمراض والأوبئة. لذا، نطالب في منظمات المجتمع المدني الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالتحرك العاجل ومحاسبة وفرض عقوبات على من يثبت تورطهم في تلك الأفعال الإجرامية وجرائم الحرب، علاوة على محاصرة تدفق تلك الأسلحة المحرمة دوليًا إلى السودان".يُشار إلى أنه في شهر يونيو/حزيران الماضي، دخلت عقوبات أمريكية على حكومة السودان حيّز التنفيذ، على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في الصراع مع قوات الدعم السريع، خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في 2023. وأعلنت واشنطن أن العقوبات ستستمر لمدة عام على الأقل، وتشمل قيودًا على الصادرات ومبيعات الأسلحة والتمويل، مع استثناءات محدودة للمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والزراعية، موضحة أن بعض التدابير قد تُخفف جزئيًا، لدواعٍ تتعلق بالأمن القومي. وكانت الخارجية الأمريكية قد دعت السودان إلى وقف استخدام الأسلحة الكيميائية والالتزام بالمعاهدات الدولية ذات الصلة.واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

