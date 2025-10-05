https://sarabic.ae/20251005/مجلس-الشورى-الإيراني-يصادق-على-حذف-4-أصفار-من-العملة-الوطنية-1105637318.html
مجلس الشورى الإيراني يصادق على حذف 4 أصفار من العملة الوطنية
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس، شمس الدين حسيني، للتلفزيون الرسمي، إلى أن "مجلس الشورى الإسلامي صادق في جلسته اليوم على قرار حذف 4 أصفار من العملة الوطنية، والإبقاء على اسمها "الريال"، عوضا عن تبديل الاسم إلى التومان".وأوضح حسيني أن "الحكومة الـ12 كانت قد قدّمت مشروع تعديل المادة الأولى، من قانون النقد والبنوك، لكن بعد إقرار قانون البنك المركزي الجديد عام 2023، أُلغيت بعض مواد القانون السابق".وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني إلى أنه "تم الحفاظ على التعديلات البسيطة في الوحدة النقدية"، مضيفًا أن "تحديد سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال الجديد، وعمليات الشراء والبيع التي يجريها البنك المركزي، ستتم ضمن النظام المالي القائم مع مراعاة احتياطيات البلاد والتزاماتها القانونية".ويأتي هذا القرار بعد سنوات من النقاشات الحكومية والبرلمانية بشأن إعادة تقييم العملة الوطنية في ظل التضخم المزمن وتراجع القوة الشرائية للريال وانخفاض قيمته بشكل حاد بعد تفعيل "آلية الزناد" (إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران) في الفترة السابقة.وتؤكد الحكومة الإيرانية أن الخطوة تهدف إلى "تبسيط التعاملات المالية، وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية دون أن تعني بالضرورة تحسّنًا فوريًا في قيمتها الشرائية".إيران: اتفاق القاهرة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم یعد ساریا
صادق مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، اليوم الأحد، على قرار حذف 4 أصفار من العملة الوطنية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس، شمس الدين حسيني، للتلفزيون الرسمي، إلى أن "مجلس الشورى الإسلامي صادق في جلسته اليوم على قرار حذف 4 أصفار من العملة الوطنية، والإبقاء على اسمها "الريال"، عوضا عن تبديل الاسم إلى التومان".
وأوضح حسيني أن "الحكومة الـ12 كانت قد قدّمت مشروع تعديل المادة الأولى، من قانون النقد والبنوك، لكن بعد إقرار قانون البنك المركزي الجديد عام 2023، أُلغيت بعض مواد القانون السابق".
وبيّن حسيني أن "مشروع الحكومة وقرار البرلمان السابق تضمّنا حذف 4 أصفار من العملة، بحيث تُصبح الوحدة النقدية الجديدة تعادل 10 آلاف ريال من العملة الحالية، وهو النهج الذي وافقت عليه اللجنة الاقتصادية في البرلمان".
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني إلى أنه "تم الحفاظ على التعديلات البسيطة في الوحدة النقدية"، مضيفًا أن "تحديد سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال الجديد، وعمليات الشراء والبيع التي يجريها البنك المركزي، ستتم ضمن النظام المالي القائم مع مراعاة احتياطيات البلاد والتزاماتها القانونية".
وأكد أن "قانون عضوية إيران في صندوق النقد الدولي لا يزال ساريًا ويغطي هذه الالتزامات".
ويأتي هذا القرار بعد سنوات من النقاشات الحكومية والبرلمانية بشأن إعادة تقييم العملة الوطنية في ظل التضخم المزمن وتراجع القوة الشرائية للريال وانخفاض قيمته بشكل حاد بعد تفعيل "آلية الزناد" (إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران) في الفترة السابقة.
وكان مقترح حذف الأصفار قد طُرح لأول مرة في عام 2016، ثم أُعيد النظر فيه بعد التقلّبات الاقتصادية التي شهدتها البلاد عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وعودة العقوبات.
وتؤكد الحكومة الإيرانية أن الخطوة تهدف إلى "تبسيط التعاملات المالية، وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية دون أن تعني بالضرورة تحسّنًا فوريًا في قيمتها الشرائية".