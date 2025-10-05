مجلس الشورى الإيراني يصادق على حذف 4 أصفار من العملة الوطنية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ترامب يرحب بموافقة حماس على صفقة التبادل وفق الخطة الأمريكية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251005/مجلس-الشورى-الإيراني-يصادق-على-حذف-4-أصفار-من-العملة-الوطنية-1105637318.html
مجلس الشورى الإيراني يصادق على حذف 4 أصفار من العملة الوطنية
مجلس الشورى الإيراني يصادق على حذف 4 أصفار من العملة الوطنية
سبوتنيك عربي
صادق مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، اليوم الأحد، على قرار حذف 4 أصفار من العملة الوطنية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية. 05.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-05T10:40+0000
2025-10-05T10:40+0000
إيران
أخبار إيران
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091898304_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a03d8ba834097ade1d88cfb59a37d9f4.jpg
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس، شمس ‌الدين حسيني، للتلفزيون الرسمي، إلى أن "مجلس الشورى الإسلامي صادق في جلسته اليوم على قرار حذف 4 أصفار من العملة الوطنية، والإبقاء على اسمها "الريال"، عوضا عن تبديل الاسم إلى التومان".وأوضح حسيني أن "الحكومة الـ12 كانت قد قدّمت مشروع تعديل المادة الأولى، من قانون النقد والبنوك، لكن بعد إقرار قانون البنك المركزي الجديد عام 2023، أُلغيت بعض مواد القانون السابق".وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني إلى أنه "تم الحفاظ على التعديلات البسيطة في الوحدة النقدية"، مضيفًا أن "تحديد سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال الجديد، وعمليات الشراء والبيع التي يجريها البنك المركزي، ستتم ضمن النظام المالي القائم مع مراعاة احتياطيات البلاد والتزاماتها القانونية".ويأتي هذا القرار بعد سنوات من النقاشات الحكومية والبرلمانية بشأن إعادة تقييم العملة الوطنية في ظل التضخم المزمن وتراجع القوة الشرائية للريال وانخفاض قيمته بشكل حاد بعد تفعيل "آلية الزناد" (إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران) في الفترة السابقة.وتؤكد الحكومة الإيرانية أن الخطوة تهدف إلى "تبسيط التعاملات المالية، وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية دون أن تعني بالضرورة تحسّنًا فوريًا في قيمتها الشرائية".إيران: اتفاق القاهرة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم یعد ساریا
https://sarabic.ae/20251004/إعلام-تجدد-المواجهة-بين-إيران-وإسرائيل-والولايات-المتحدة-محتمل-للغاية-1105613092.html
https://sarabic.ae/20251005/إيران-تستعد-لإطلاق-أول-قمر-صناعي-مزدوج-المهام-1105633433.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091898304_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_74af24bf6e97a57c15517f3e2ec3b856.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, اقتصاد
إيران, أخبار إيران, اقتصاد

مجلس الشورى الإيراني يصادق على حذف 4 أصفار من العملة الوطنية

10:40 GMT 05.10.2025
© AP Photo / Vahid Salemiالبرلمان الإيراني
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
صادق مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، اليوم الأحد، على قرار حذف 4 أصفار من العملة الوطنية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس، شمس ‌الدين حسيني، للتلفزيون الرسمي، إلى أن "مجلس الشورى الإسلامي صادق في جلسته اليوم على قرار حذف 4 أصفار من العملة الوطنية، والإبقاء على اسمها "الريال"، عوضا عن تبديل الاسم إلى التومان".
وأوضح حسيني أن "الحكومة الـ12 كانت قد قدّمت مشروع تعديل المادة الأولى، من قانون النقد والبنوك، لكن بعد إقرار قانون البنك المركزي الجديد عام 2023، أُلغيت بعض مواد القانون السابق".

وبيّن حسيني أن "مشروع الحكومة وقرار البرلمان السابق تضمّنا حذف 4 أصفار من العملة، بحيث تُصبح الوحدة النقدية الجديدة تعادل 10 آلاف ريال من العملة الحالية، وهو النهج الذي وافقت عليه اللجنة الاقتصادية في البرلمان".

العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
إعلام: تجدد المواجهة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة "محتمل للغاية"
أمس, 14:55 GMT
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني إلى أنه "تم الحفاظ على التعديلات البسيطة في الوحدة النقدية"، مضيفًا أن "تحديد سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال الجديد، وعمليات الشراء والبيع التي يجريها البنك المركزي، ستتم ضمن النظام المالي القائم مع مراعاة احتياطيات البلاد والتزاماتها القانونية".

وأكد أن "قانون عضوية إيران في صندوق النقد الدولي لا يزال ساريًا ويغطي هذه الالتزامات".

قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
إيران تستعد لإطلاق أول قمر صناعي مزدوج المهام
07:38 GMT
ويأتي هذا القرار بعد سنوات من النقاشات الحكومية والبرلمانية بشأن إعادة تقييم العملة الوطنية في ظل التضخم المزمن وتراجع القوة الشرائية للريال وانخفاض قيمته بشكل حاد بعد تفعيل "آلية الزناد" (إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران) في الفترة السابقة.

وكان مقترح حذف الأصفار قد طُرح لأول مرة في عام 2016، ثم أُعيد النظر فيه بعد التقلّبات الاقتصادية التي شهدتها البلاد عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وعودة العقوبات.

وتؤكد الحكومة الإيرانية أن الخطوة تهدف إلى "تبسيط التعاملات المالية، وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية دون أن تعني بالضرورة تحسّنًا فوريًا في قيمتها الشرائية".
إيران: اتفاق القاهرة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم یعد ساریا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала