عربي
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251005/مظاهرة-حاشدة-لدعم-فلسطين-في-أمستردام-فيديو-1105657804.html
مظاهرة حاشدة لدعم فلسطين في أمستردام... فيديو
مظاهرة حاشدة لدعم فلسطين في أمستردام... فيديو
سبوتنيك عربي
تظاهر نحو 250 ألف شخص في العاصمة الهولندية، أمستردام، اليوم الأحد، دعماً لفلسطين وضد السياسة الهولندية تجاه إسرائيل. 05.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-05T19:23+0000
2025-10-05T19:23+0000
غزة
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
أخبار هولندا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105658199_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_99675e9d0022754e5ead3a2528239a61.jpg
وتجمع المتظاهرون، يوم الأحد، في ساحة المتاحف بأمستردام، وجابوا شوارع المدينة، وفقاً لمنظمة العفو الدولية (المصنفة "غير مرغوب فيها" في روسيا).وأوضحت المنظمة أن جميع المشاركين ارتدوا اللون الأحمر رمزيا، وحملوا الأعلام الفلسطينية احتجاجا على العنف في قطاع غزة.وأكد نشطاء حقوق الإنسان أنه "ما دامت حكومتنا مستمرة في رفض اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية واحتلال فلسطين، فإننا سنواصل النزول إلى الشوارع بشكل جماعي".ودعا المتظاهرون السلطات الهولندية إلى استخدام كافة الوسائل الاقتصادية والدبلوماسية لزيادة الضغط على إسرائيل، بحسب منظمة العفو الدولية.وأعلن مجلس الوزراء الهولندي في 29 يوليو/تموز الماضي، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، شخصان غير مرغوب فيهما، ومنعهما من دخول المملكة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
غزة
أخبار هولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105658199_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_20d40cca43f074a1f81c328cb153d602.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار هولندا, العالم, أخبار العالم الآن
غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار هولندا, العالم, أخبار العالم الآن

مظاهرة حاشدة لدعم فلسطين في أمستردام... فيديو

19:23 GMT 05.10.2025
مظاهرة حاشدة لدعم فلسطين في أمستردام
مظاهرة حاشدة لدعم فلسطين في أمستردام - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
© Photo / x/alsharq_portal
تابعنا عبر
تظاهر نحو 250 ألف شخص في العاصمة الهولندية، أمستردام، اليوم الأحد، دعماً لفلسطين وضد السياسة الهولندية تجاه إسرائيل.
وتجمع المتظاهرون، يوم الأحد، في ساحة المتاحف بأمستردام، وجابوا شوارع المدينة، وفقاً لمنظمة العفو الدولية (المصنفة "غير مرغوب فيها" في روسيا).
وأوضحت المنظمة أن جميع المشاركين ارتدوا اللون الأحمر رمزيا، وحملوا الأعلام الفلسطينية احتجاجا على العنف في قطاع غزة.
وأكد نشطاء حقوق الإنسان أنه "ما دامت حكومتنا مستمرة في رفض اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية واحتلال فلسطين، فإننا سنواصل النزول إلى الشوارع بشكل جماعي".

وقالت المنظمة في بيان لها: "إن تغييرا جذريا في المسار أمر ضروري. تواصل هولندا دعمها غير المشروط لإسرائيل، رغم انتهاكاتها للقانون الدولي ومقتل أكثر من 65 ألف شخص في قطاع غزة".

ودعا المتظاهرون السلطات الهولندية إلى استخدام كافة الوسائل الاقتصادية والدبلوماسية لزيادة الضغط على إسرائيل، بحسب منظمة العفو الدولية.
وأعلن مجلس الوزراء الهولندي في 29 يوليو/تموز الماضي، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، شخصان غير مرغوب فيهما، ومنعهما من دخول المملكة.

وصرح وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، بأن "هذا القرار اتخذ لأنهما حرضا المستوطنين مرارا وتكرارا على العنف ضد الفلسطينيين، ودافعا عن توسيع المستوطنات غير الشرعية، ودعوا إلى التطهير العرقي في قطاع غزة". وردا على ذلك، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير الهولندي.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
