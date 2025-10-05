https://sarabic.ae/20251005/مظاهرة-حاشدة-لدعم-فلسطين-في-أمستردام-فيديو-1105657804.html
مظاهرة حاشدة لدعم فلسطين في أمستردام... فيديو
مظاهرة حاشدة لدعم فلسطين في أمستردام... فيديو
تظاهر نحو 250 ألف شخص في العاصمة الهولندية، أمستردام، اليوم الأحد، دعماً لفلسطين وضد السياسة الهولندية تجاه إسرائيل.
وتجمع المتظاهرون، يوم الأحد، في ساحة المتاحف بأمستردام، وجابوا شوارع المدينة، وفقاً لمنظمة العفو الدولية (المصنفة "غير مرغوب فيها" في روسيا).وأوضحت المنظمة أن جميع المشاركين ارتدوا اللون الأحمر رمزيا، وحملوا الأعلام الفلسطينية احتجاجا على العنف في قطاع غزة.وأكد نشطاء حقوق الإنسان أنه "ما دامت حكومتنا مستمرة في رفض اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية واحتلال فلسطين، فإننا سنواصل النزول إلى الشوارع بشكل جماعي".ودعا المتظاهرون السلطات الهولندية إلى استخدام كافة الوسائل الاقتصادية والدبلوماسية لزيادة الضغط على إسرائيل، بحسب منظمة العفو الدولية.وأعلن مجلس الوزراء الهولندي في 29 يوليو/تموز الماضي، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، شخصان غير مرغوب فيهما، ومنعهما من دخول المملكة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
