https://sarabic.ae/20251005/وفاة-لاعب-كرة-قدم-بريطاني-عن-عمر-ناهز-22-عاما-إثر-سكتة-قلبية-1105661607.html
وفاة لاعب كرة قدم بريطاني عن عمر ناهز 22 عاما إثر سكتة قلبية
وفاة لاعب كرة قدم بريطاني عن عمر ناهز 22 عاما إثر سكتة قلبية
سبوتنيك عربي
أعلن نادي هاشتاغ يونايتد، وهو نادي كرة قدم بريطاني شبه محترف، أمس الأحد، وفاة لاعب يبلغ من العمر 22 عاما إثر سكتة قلبية في 4 أكتوبر، قبيل دخوله أرض الملعب. 05.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-05T22:06+0000
2025-10-05T22:06+0000
2025-10-05T22:06+0000
بريطانيا
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099053837_0:59:1898:1127_1920x0_80_0_0_8673040f5b2e54ee073a778af5a2dbf1.jpg
موسكو –سبوتنيك. وكتب هاشتاغ يونايتد على حسابه على موقع "إكس"، يعلن النادي ببالغ الحزن والأسى أن رامان سيدو، لاعب فريق الشمول لدينا، تعرض لسكتة قلبية أثناء انتظاره 5621697.html".وأضاف النادي أن خدمات الطوارئ عملت لأكثر من ساعتين لإنقاذه، ولكن دون جدوى. وتوفي الشاب عن عمر ناهز 22 عامًا.وصرح هاشتاغ يونايتد: "نود أن نتقدم بأحر التعازي لعائلة رامان وزملائه في الفريق والحاضرين في ملعب جارونز بارك أمس".وستقف فرق النادي دقيقة صمت حداداً على روحه في بداية مبارياتها المقبلة، بحسب البيان.
https://sarabic.ae/20251004/ليفربول-يواصل-السقوط-بعد-هزيمته-أمام-تشيلسي-في-قمة-البريميرليج-فيديو-1105621697.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099053837_211:0:1898:1265_1920x0_80_0_0_926ac74e417fc39fb3d596ccb46e5fdb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بريطانيا, رياضة
وفاة لاعب كرة قدم بريطاني عن عمر ناهز 22 عاما إثر سكتة قلبية
أعلن نادي هاشتاغ يونايتد، وهو نادي كرة قدم بريطاني شبه محترف، أمس الأحد، وفاة لاعب يبلغ من العمر 22 عاما إثر سكتة قلبية في 4 أكتوبر، قبيل دخوله أرض الملعب.
موسكو –سبوتنيك. وكتب هاشتاغ يونايتد على حسابه على موقع "إكس"، يعلن النادي ببالغ الحزن والأسى أن رامان سيدو، لاعب فريق الشمول لدينا، تعرض لسكتة قلبية أثناء انتظاره 5621697.html".
وأضاف النادي أن خدمات الطوارئ عملت لأكثر من ساعتين لإنقاذه، ولكن دون جدوى. وتوفي الشاب عن عمر ناهز 22 عامًا.
وصرح هاشتاغ يونايتد: "نود أن نتقدم بأحر التعازي لعائلة رامان وزملائه في الفريق والحاضرين في ملعب جارونز بارك أمس".
وستقف فرق النادي دقيقة صمت حداداً على روحه في بداية مبارياتها المقبلة، بحسب البيان.