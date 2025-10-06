https://sarabic.ae/20251006/أول-قائد-كتيبة-مشاة-يعبر-قناة-السويس-كنا-على-استعداد-لدخول-تل-أبيب-في-حرب-73-حال-توفر-الغطاء-الجوي-1105651994.html
أول قائد كتيبة مشاة يعبر قناة السويس: كنا على استعداد لدخول تل أبيب في حرب 73 حال توفر الغطاء الجوي
أول قائد كتيبة مشاة يعبر قناة السويس: كنا على استعداد لدخول تل أبيب في حرب 73 حال توفر الغطاء الجوي
كشف اللواء يحيى اللقاني، أحد أبطال حرب أكتوبر ، وأول قائد كتيبة مشاة يعبر قناة السويس، عن تفاصيل دقيقة حول اللحظات التي سبقت الحرب وأثناءها.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن القوات البرية كانت على قدرة لدخول "تل أبيب" حال توفر الغطاء الجوي، قبل أن تنخرط الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب مباشرة ضد مصر منذ 14 أكتوبر1973.وأوضح اللقاني أن خطة الخداع الاستراتيجي التي نفذها الرئيس الراحل أنور السادات كانت السبب الرئيسي في تحقيق عنصر المفاجأة.وقال اللقاني: إن "الرئيس السادات زار معظم دول العالم بالكامل وطلب منهم التدخل لحل النزاع وإقناع إسرائيل بالانسحاب، وكان يؤكد أن مصر لا تريد الحرب، كما طلب من العرب المعاونة بالسلاح والأفراد، وفي الوقت ذاته كان يعد للحرب".وتابع: "لقد كان جاهزا دفاعيا وليس هجوميا، لأن العالم لم يمدنا بالسلاح الهجومي، كل هذا ساعد في الخداع الاستراتيجي، حيث اقتنع العالم أن مصر لن تحارب، حتى عندما أعلن السادات أن عام 1971 هو عام الحسم، ولم يحدث شيء، بدأ التهريج والنكات في الشارع المصري والعربي، وهو ما زاد من غطرسة إسرائيل، كما أن تحرك القوات أكثر من مرة باتجاه الجبهة ثم إعادتها، رسخ الانطباع بأن مصر لن تحارب، حتى أنهم لم يصدقوا التحركات التي جرت صباح السادس من أكتوبر.وروى اللقاني تفاصيل يوم العبور قائلا: "يوم 4 أكتوبر، انتقلنا إلى المنطقة الابتدائية للهجوم التي كنا نجهزها مسبقا، وحملنا معنا شدة خفيفة على أننا ذاهبون في "مشروع تدريب حرب"، وفي يوم 5 أكتوبر، استدعاني قائد السرية وأخذنا إلى الساتر الترابي وشرح لنا على الأرض في سيناء أهداف هجومنا، وأطلعنا على توقيتات دقيقة، مثل توقيت استخراج القوارب من الحفر البرميلية، وتوقيت فتح الفتحات الشاطئية، وتوقيت العبور ونزول المياه الساعة الثانية وثلث.، وكانت توقيتات لمشروع عادي، ولم يعلمنا أنها خطة حرب".وعن لحظة اكتشاف الحرب الحقيقية، قال اللقاني: "الساعة الثانية وخمس دقائق، سمعت صوت طيران قادم من سيناء بسرعة، واعتقدت أن إسرائيل ستضرب ضربة إجهاض، لكن عندما مرت الطائرات من سماء القناة، رأيت العلم المصري، هنا أدركت أن طيراننا عاد من سيناء بعد تنفيذ مهمته في سيناء، وبعد عودة آخر طائرة، بدأت المدفعية المصرية تضرب على خط بارليف، وهنا أدركنا أن الحرب بدأت."وأشار اللقاني إلى أن "التدريبات السابقة على عبور خط بارليف كانت أصعب من المعركة نفسها، حيث كان التدريب على الرياح الناصري، وكان التيار قويا ويدفع القارب بعيدا عن الهدف، لكن في الحرب، كانت المياه في القناة هادئة وسرعة التيار صفر، وهذه كانت محسوبة بدقة.وتابع اللقاني: "لو توفر الغطاء الجوي، لكنا دخلنا تل أبيب، نحن كقوات برية كنا على استعداد لدخول تل أبيب، ولكن الدفاع الجوي كان ثابتا، وكان مداه حوالي 12-15 كيلومترا فقط، لم نكن نستطيع أن نتحرك أكثر من ذلك لأننا سنكون في العراء أمام الطيران الإسرائيلي، هذا ما أوقفنا. لكن يجب أن يعرف الجميع أننا منذ 14 أكتوبر كنا نحارب أمريكا، وهي تعرف ذلك، حيث أرسلت كل سلاحها من قواعدها في أوروبا ومن مخازنها في الولايات المتحدة إلى سيناء مباشرة، بطائرات تحمل العلم الأمريكي".
الأخبار
أول قائد كتيبة مشاة يعبر قناة السويس: كنا على استعداد لدخول تل أبيب في حرب 73 حال توفر الغطاء الجوي
06:00 GMT 06.10.2025
كشف اللواء يحيى اللقاني، أحد أبطال حرب أكتوبر ، وأول قائد كتيبة مشاة يعبر قناة السويس، عن تفاصيل دقيقة حول اللحظات التي سبقت الحرب وأثناءها.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك
"، أن القوات البرية كانت على قدرة لدخول "تل أبيب" حال توفر الغطاء الجوي، قبل أن تنخرط الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب مباشرة ضد مصر منذ 14 أكتوبر1973.
وأوضح اللقاني أن خطة الخداع الاستراتيجي التي نفذها الرئيس الراحل أنور السادات كانت السبب الرئيسي في تحقيق عنصر المفاجأة.
وقال اللقاني: إن "الرئيس السادات زار معظم دول العالم بالكامل وطلب منهم التدخل لحل النزاع وإقناع إسرائيل بالانسحاب، وكان يؤكد أن مصر لا تريد الحرب، كما طلب من العرب المعاونة بالسلاح والأفراد، وفي الوقت ذاته كان يعد للحرب".
وتابع: "لقد كان جاهزا دفاعيا وليس هجوميا، لأن العالم لم يمدنا بالسلاح الهجومي، كل هذا ساعد في الخداع الاستراتيجي، حيث اقتنع العالم أن مصر لن تحارب، حتى عندما أعلن السادات أن عام 1971 هو عام الحسم، ولم يحدث شيء، بدأ التهريج والنكات في الشارع المصري والعربي، وهو ما زاد من غطرسة إسرائيل، كما أن تحرك القوات أكثر من مرة باتجاه الجبهة ثم إعادتها، رسخ الانطباع بأن مصر لن تحارب، حتى أنهم لم يصدقوا التحركات التي جرت صباح السادس من أكتوبر.
وروى اللقاني تفاصيل يوم العبور قائلا: "يوم 4 أكتوبر، انتقلنا إلى المنطقة الابتدائية للهجوم التي كنا نجهزها مسبقا، وحملنا معنا شدة خفيفة على أننا ذاهبون في "مشروع تدريب حرب"، وفي يوم 5 أكتوبر، استدعاني قائد السرية وأخذنا إلى الساتر الترابي وشرح لنا على الأرض في سيناء أهداف هجومنا، وأطلعنا على توقيتات دقيقة، مثل توقيت استخراج القوارب من الحفر البرميلية، وتوقيت فتح الفتحات الشاطئية، وتوقيت العبور ونزول المياه الساعة الثانية وثلث.، وكانت توقيتات لمشروع عادي، ولم يعلمنا أنها خطة حرب".
وعن لحظة اكتشاف الحرب الحقيقية، قال اللقاني: "الساعة الثانية وخمس دقائق، سمعت صوت طيران قادم من سيناء بسرعة، واعتقدت أن إسرائيل ستضرب ضربة إجهاض، لكن عندما مرت الطائرات من سماء القناة، رأيت العلم المصري، هنا أدركت أن طيراننا عاد من سيناء بعد تنفيذ مهمته في سيناء، وبعد عودة آخر طائرة، بدأت المدفعية المصرية تضرب على خط بارليف، وهنا أدركنا أن الحرب بدأت."
وأشار اللقاني إلى أن "التدريبات السابقة على عبور خط بارليف كانت أصعب من المعركة نفسها، حيث كان التدريب على الرياح الناصري، وكان التيار قويا ويدفع القارب بعيدا عن الهدف، لكن في الحرب، كانت المياه في القناة هادئة وسرعة التيار صفر، وهذه كانت محسوبة بدقة.
موضحا أن العبور نفسه كان سلسا بفضل الاستعدادات الهندسية البسيطة والعبقرية، مثل استخدام "السلالم الخشبية"، لتثبيت الأرض المتهالكة على الساتر الترابي، مما سمح بسحب المدافع المضادة للدبابات بسرعة، واحتلال الساتر الترابي ورفع علم مصر عليه، وبدأت الثغرات تُفتح في الساتر بمدافع المياه."
وتابع اللقاني: "لو توفر الغطاء الجوي، لكنا دخلنا تل أبيب، نحن كقوات برية كنا على استعداد لدخول تل أبيب، ولكن الدفاع الجوي كان ثابتا، وكان مداه حوالي 12-15 كيلومترا فقط، لم نكن نستطيع أن نتحرك أكثر من ذلك لأننا سنكون في العراء أمام الطيران الإسرائيلي، هذا ما أوقفنا. لكن يجب أن يعرف الجميع أننا منذ 14 أكتوبر كنا نحارب أمريكا، وهي تعرف ذلك، حيث أرسلت كل سلاحها من قواعدها في أوروبا ومن مخازنها في الولايات المتحدة إلى سيناء مباشرة، بطائرات تحمل العلم الأمريكي".