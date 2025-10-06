https://sarabic.ae/20251006/ابتكار-صيني-جديدروبوت-ذكي-لتنظيف-الألواح-الشمسيةفيديو-1105705020.html
ابتكار صيني جديد..روبوت ذكي لتنظيف الألواح الشمسية..فيديو
كشفت شركة صينية، عن ابتكار تقني جديد يتمثل في روبوت ذكي قادر على تلميع وتنظيف الألواح الشمسية بشكل تلقائي، ما يسهم في تحسين كفاءة إنتاج الطاقة المستدامة وضمان... 06.10.2025, سبوتنيك عربي
ويتميز الروبوت بتقنيات متقدمة تتيح له التحرك بدقة على سطح الألواح وإزالة الغبار والأوساخ التي تؤثر على كفاءتها، مما يعزز من الاعتماد على الطاقة النظيفة ويقلل الحاجة إلى التدخل البشري في عمليات الصيانة.
21:49 GMT 06.10.2025 (تم التحديث: 21:51 GMT 06.10.2025)
كشفت شركة صينية، عن ابتكار تقني جديد يتمثل في روبوت ذكي قادر على تلميع وتنظيف الألواح الشمسية بشكل تلقائي، ما يسهم في تحسين كفاءة إنتاج الطاقة المستدامة وضمان أداء أعلى لمحطات الطاقة الشمسية.
ويتميز الروبوت بتقنيات متقدمة تتيح له التحرك بدقة على سطح الألواح وإزالة الغبار والأوساخ التي تؤثر على كفاءتها، مما يعزز من الاعتماد على الطاقة النظيفة ويقلل الحاجة إلى التدخل البشري في عمليات الصيانة.
ويأتي هذا الابتكار ضمن جهود الصين المستمرة لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة وتحقيق الاستدامة البيئية من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة في قطاع الطاقة.