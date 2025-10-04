https://sarabic.ae/20251004/مشهد-مأساوي-سيارة-شرطة-تنهي-حياة-شاب-عربي-بطريقة-غريبة-فيديو-1105609069.html
شهدت العاصمة السعودية الرياض، حادث سير مروعًا ومأساويا، يوم أمس الجمعة، حيث لقي مواطن مصري مصرعه بعد أن سقطت سيارة شرطة على سيارته.
لقي المواطن المصري مصرعه في حادث مأساوي، حيث سقطت سيارة شرطة من أعلى جسر على سيارته، التي كانت تسير أسفل الجسر، وذلك أثناء مطاردة سيارة أخرى قريبة من موقع الحادث.المواطن المصري يدعى سامح نفادي، من مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، وكان يعمل بالمملكة العربية السعودية.وكانت الدورية الأمنية في مطاردة سيارة مسروقة في وقت متأخر، قبل أن تسقط، من أعلى جسر على طريق الأمير تركي الأول في الرياض، على سيارة أخرى، بينما أصيب رجل أمن بجروح بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.من جهتها، أعلنت إدارة مرور منطقة الرياض عن "مباشرة حادث انحراف مركبة أمنية وسقوطها من أحد الجسور، أثناء أداء مهامها الميدانية".وأوضحت الإدارة أن الحادث وقع خلال تأدية مهامها، وتم على الفور استكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيال الواقعة.
"مشهد مأساوي".. سيارة شرطة تنهي حياة شاب عربي بطريقة غريبة.. فيديو
12:12 GMT 04.10.2025 (تم التحديث: 12:45 GMT 04.10.2025)
لقي المواطن المصري مصرعه في حادث مأساوي، حيث سقطت سيارة شرطة من أعلى جسر على سيارته، التي كانت تسير أسفل الجسر، وذلك أثناء مطاردة سيارة أخرى قريبة من موقع الحادث.
المواطن المصري يدعى سامح نفادي، من مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، وكان يعمل بالمملكة العربية السعودية.
وكانت الدورية الأمنية في مطاردة سيارة مسروقة في وقت متأخر، قبل أن تسقط، من أعلى جسر على طريق الأمير تركي الأول في الرياض، على سيارة أخرى، بينما أصيب رجل أمن بجروح بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
من جهتها، أعلنت إدارة مرور منطقة الرياض عن "مباشرة حادث انحراف مركبة أمنية وسقوطها من أحد الجسور، أثناء أداء مهامها الميدانية".
وأوضحت الإدارة أن الحادث وقع خلال تأدية مهامها، وتم على الفور استكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيال الواقعة.