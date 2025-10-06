الدفاع الإسرائيلية: مقتل 1152 جنديا منذ 7 أكتوبر بينهم أكثر من 40% من المجندين الإلزاميين

عربي
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
وأوضحت الوزارة أن 141 من القتلى تجاوزوا الأربعين من العمر، مشيرة إلى أن أغلب الوفيات سُجلت بين أفراد الاحتياط، والضباط، والجنود الذين مدّدوا خدمتهم أو عادوا للخدمة بعد السن الإلزامية.وأضافت الوزارة أن عدد أفراد عائلات القتلى بلغ أكثر من 6500 شخص، بينهم نحو 1973 من الآباء الثكالى، و351 أرملة، و885 يتيما، و3481 من الإخوة والأخوات المفجوعين، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وشمل التقرير جميع الجبهات والوحدات التي شاركت في الحرب، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي، والشرطة، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وقوات العمليات الخاصة، ووحدات الاستعداد.وأضافت الصحيفة أنه في 25 سبتمبر/ أيلول، أبلغت مجموعة من أشقاء الجنود الثكالى لجنة الموارد البشرية الفرعية في الكنيست أنهم لا يتلقون الدعم الحكومي الكافي.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، إن المحادثات الجارية مع حركة "حماس" الفلسطينية لإنهاء حرب إسرائيل في غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى الحركة تحرز تقدما سريعا.وأضاف ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، "كانت هذه المحادثات ناجحة للغاية، وتسير بوتيرة سريعة. ستجتمع الفرق الفنية مرة أخرى اليوم الإثنين في مصر لبحث وتوضيح التفاصيل النهائية".ومساء الجمعة الماضي، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين لديها "أحياء وجثامين" وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.وأكدت الحركة استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستناداً للدعم العربي والإسلامي، مشيرة إلى أن القضايا المتعلقة بمستقبل قطاع غزة الواردة في خطة ترامب تتطلب مزيدا من التفاوض.وكان ترامب قد أعلن في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.ونشر البيت الأبيض تفاصيل الخطة التي تتكون من 20 بندا، وتنص على أن الحرب في قطاع غزة تنتهي فورا إذا وافق الطرفان إسرائيل و"حماس" على المقترح، إضافة إلى نزع سلاح حركة "حماس" وتعليق جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل تدريجيا من القطاع مع بقاء قواتها في منطقة عازلة.كما تؤكد الخطة أن تكون "غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، ولا تشكل تهديدا لجيرانها"، وأن تسلم "حماس" المحتجزين الإسرائيليين أحياء وأمواتا خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل بالمقترح، وبالمقابل، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا فلسطينيا محكوما بالمؤبد، و1700 من سكان غزة الذين احتجزتهم بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال.واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة "حماس" التي كانت تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسمياً على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، متعهدة بالقضاء على "حماس" وإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها تدعم أي مبادرات تؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربة عن أملها في أن يكون وقف إطلاق النار مستدامًا ويمهّد لاستقرار طويل الأمد في قطاع غزة، وأشارت إلى أن نجاح تنفيذ الخطة ينبغي أن يؤسس لحوار بنّاء يفضي إلى تسوية شاملة تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل.
نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن عدد الجنود الذين سقطوا في المعارك منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بلغ 1152 جنديا، بينهم أكثر من 40% دون سن 21 عاما ممن يؤدون خدمتهم العسكرية الإلزامية.
وأوضحت الوزارة أن 141 من القتلى تجاوزوا الأربعين من العمر، مشيرة إلى أن أغلب الوفيات سُجلت بين أفراد الاحتياط، والضباط، والجنود الذين مدّدوا خدمتهم أو عادوا للخدمة بعد السن الإلزامية.
وأضافت الوزارة أن عدد أفراد عائلات القتلى بلغ أكثر من 6500 شخص، بينهم نحو 1973 من الآباء الثكالى، و351 أرملة، و885 يتيما، و3481 من الإخوة والأخوات المفجوعين، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وشمل التقرير جميع الجبهات والوحدات التي شاركت في الحرب، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي، والشرطة، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وقوات العمليات الخاصة، ووحدات الاستعداد.
وأضافت الصحيفة أنه في 25 سبتمبر/ أيلول، أبلغت مجموعة من أشقاء الجنود الثكالى لجنة الموارد البشرية الفرعية في الكنيست أنهم لا يتلقون الدعم الحكومي الكافي.
وخلال الاجتماع، استعرض آري معلم، رئيس قسم العائلات والإحياء والتراث في وزارة الدفاع، حجم المعاناة قائلا: "السنتان الماضيتان من الحرب تعادل 26 عاما من العمل و26 عاما من الجنازات"، وواصل: "أضفنا أكثر من 6500 شخص إلى دائرة الثكالى، ووصلنا إلى ذروة بلغت 90 جنازة في يوم واحد".
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، إن المحادثات الجارية مع حركة "حماس" الفلسطينية لإنهاء حرب إسرائيل في غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى الحركة تحرز تقدما سريعا.
وأضاف ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، "كانت هذه المحادثات ناجحة للغاية، وتسير بوتيرة سريعة. ستجتمع الفرق الفنية مرة أخرى اليوم الإثنين في مصر لبحث وتوضيح التفاصيل النهائية".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
ترامب يصف نتنياهو بـ"السلبي" بعد رد "حماس" على خطة السلام
04:03 GMT
ومساء الجمعة الماضي، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين لديها "أحياء وجثامين" وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
وأكدت الحركة استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستناداً للدعم العربي والإسلامي، مشيرة إلى أن القضايا المتعلقة بمستقبل قطاع غزة الواردة في خطة ترامب تتطلب مزيدا من التفاوض.
وكان ترامب قد أعلن في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.
ونشر البيت الأبيض تفاصيل الخطة التي تتكون من 20 بندا، وتنص على أن الحرب في قطاع غزة تنتهي فورا إذا وافق الطرفان إسرائيل و"حماس" على المقترح، إضافة إلى نزع سلاح حركة "حماس" وتعليق جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل تدريجيا من القطاع مع بقاء قواتها في منطقة عازلة.
كما تؤكد الخطة أن تكون "غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، ولا تشكل تهديدا لجيرانها"، وأن تسلم "حماس" المحتجزين الإسرائيليين أحياء وأمواتا خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل بالمقترح، وبالمقابل، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا فلسطينيا محكوما بالمؤبد، و1700 من سكان غزة الذين احتجزتهم بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
ترامب: حماس ستواجه "الإبادة الكاملة" إذا قررت البقاء في السلطة
أمس, 13:33 GMT
واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة "حماس" التي كانت تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسمياً على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، متعهدة بالقضاء على "حماس" وإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها تدعم أي مبادرات تؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربة عن أملها في أن يكون وقف إطلاق النار مستدامًا ويمهّد لاستقرار طويل الأمد في قطاع غزة، وأشارت إلى أن نجاح تنفيذ الخطة ينبغي أن يؤسس لحوار بنّاء يفضي إلى تسوية شاملة تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل.
