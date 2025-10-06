https://sarabic.ae/20251006/الدفاع-الإسرائيلية-مقتل-1152-جنديا-منذ-7-أكتوبر-بينهم-أكثر-من-40-من-المجندين-الإلزاميين-1105663489.html

الدفاع الإسرائيلية: مقتل 1152 جنديا منذ 7 أكتوبر بينهم أكثر من 40% من المجندين الإلزاميين

الدفاع الإسرائيلية: مقتل 1152 جنديا منذ 7 أكتوبر بينهم أكثر من 40% من المجندين الإلزاميين

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن عدد الجنود الذين سقطوا في المعارك منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بلغ 1152 جنديا، بينهم أكثر من 40% دون... 06.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-06T05:50+0000

2025-10-06T05:50+0000

2025-10-06T05:50+0000

إسرائيل

غزة

أخبار فلسطين اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099196318_0:17:1064:615_1920x0_80_0_0_f0e709b3abd2da2ddbfbb631db5e649e.jpg

وأوضحت الوزارة أن 141 من القتلى تجاوزوا الأربعين من العمر، مشيرة إلى أن أغلب الوفيات سُجلت بين أفراد الاحتياط، والضباط، والجنود الذين مدّدوا خدمتهم أو عادوا للخدمة بعد السن الإلزامية.وأضافت الوزارة أن عدد أفراد عائلات القتلى بلغ أكثر من 6500 شخص، بينهم نحو 1973 من الآباء الثكالى، و351 أرملة، و885 يتيما، و3481 من الإخوة والأخوات المفجوعين، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وشمل التقرير جميع الجبهات والوحدات التي شاركت في الحرب، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي، والشرطة، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وقوات العمليات الخاصة، ووحدات الاستعداد.وأضافت الصحيفة أنه في 25 سبتمبر/ أيلول، أبلغت مجموعة من أشقاء الجنود الثكالى لجنة الموارد البشرية الفرعية في الكنيست أنهم لا يتلقون الدعم الحكومي الكافي.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، إن المحادثات الجارية مع حركة "حماس" الفلسطينية لإنهاء حرب إسرائيل في غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى الحركة تحرز تقدما سريعا.وأضاف ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، "كانت هذه المحادثات ناجحة للغاية، وتسير بوتيرة سريعة. ستجتمع الفرق الفنية مرة أخرى اليوم الإثنين في مصر لبحث وتوضيح التفاصيل النهائية".ومساء الجمعة الماضي، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين لديها "أحياء وجثامين" وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.وأكدت الحركة استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستناداً للدعم العربي والإسلامي، مشيرة إلى أن القضايا المتعلقة بمستقبل قطاع غزة الواردة في خطة ترامب تتطلب مزيدا من التفاوض.وكان ترامب قد أعلن في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.ونشر البيت الأبيض تفاصيل الخطة التي تتكون من 20 بندا، وتنص على أن الحرب في قطاع غزة تنتهي فورا إذا وافق الطرفان إسرائيل و"حماس" على المقترح، إضافة إلى نزع سلاح حركة "حماس" وتعليق جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل تدريجيا من القطاع مع بقاء قواتها في منطقة عازلة.كما تؤكد الخطة أن تكون "غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، ولا تشكل تهديدا لجيرانها"، وأن تسلم "حماس" المحتجزين الإسرائيليين أحياء وأمواتا خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل بالمقترح، وبالمقابل، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا فلسطينيا محكوما بالمؤبد، و1700 من سكان غزة الذين احتجزتهم بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال.واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة "حماس" التي كانت تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسمياً على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، متعهدة بالقضاء على "حماس" وإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها تدعم أي مبادرات تؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربة عن أملها في أن يكون وقف إطلاق النار مستدامًا ويمهّد لاستقرار طويل الأمد في قطاع غزة، وأشارت إلى أن نجاح تنفيذ الخطة ينبغي أن يؤسس لحوار بنّاء يفضي إلى تسوية شاملة تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل.

https://sarabic.ae/20251006/ترامب-يصف-نتنياهو-بـالسلبي-بعد-رد-حماس-على-خطة-السلام-1105662760.html

https://sarabic.ae/20251005/ترامب-حماس-ستواجه-الإبادة-الكاملة-إذا-قررت-البقاء-في-السلطة-1105644146.html

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن