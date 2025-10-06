https://sarabic.ae/20251006/الصين-ترفع-ترفع-حالة-الطوارئ-للمستوى-الـ-4-بسبب-الإعصار-ماتمو-1105664052.html
الصين ترفع حالة الطوارئ للمستوى الـ 4 بسبب الإعصار "ماتمو"
رفعت السلطات الصينية حالة الطوارئ إلى المستوى الـ 4 للإغاثة من الكوارث، بعد اجتياح الإعصار "ماتمو" مقاطعتي قوانغدونغ وهاينان جنوبي البلاد. 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T06:24+0000
2025-10-06T06:24+0000
2025-10-06T06:32+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093557732_0:393:2244:1655_1920x0_80_0_0_cecfd93e55b5a1cda9048db469303860.jpg
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن "ماتمو" هو الإعصار رقم 21 في موسم أعاصير المحيط الهادئ لعام 2025، وفقًا لوزارة إدارة الطوارئ الصينية.وبحسب الوكالة، فقد أرسلت اللجنة الوطنية للوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها فرق عمل إلى المناطق المتضررة لتوجيه عمليات الإنقاذ.ولفت البيان إلى أنه تم تزويد المقاطعتين بنحو 30 ألف قطعة من مواد الإغاثة، تشمل أسرة قابلة للطي وفرشا مضادة للرطوبة وحقائب طوارئ.كما خصصت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بشكل عاجل 200 مليون يوان (نحو 28 مليون دولار أمريكي) من استثمارات الميزانية المركزية لدعم جهود التعافي في المناطق المنكوبة، حيث تم إجلاء أكثر من 347 ألف شخص في مقاطعتي قوانغدونغ وهاينان.ولفتت الوكالة إلى أن تلك الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة السكان وتسريع عودة الحياة اليومية إلى طبيعتها.
06:24 GMT 06.10.2025 (تم التحديث: 06:32 GMT 06.10.2025)
رفعت السلطات الصينية حالة الطوارئ إلى المستوى الـ 4 للإغاثة من الكوارث، بعد اجتياح الإعصار "ماتمو" مقاطعتي قوانغدونغ وهاينان جنوبي البلاد.
ذكرت ذلك وكالة
الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن "ماتمو" هو الإعصار رقم 21 في موسم أعاصير المحيط الهادئ لعام 2025، وفقًا لوزارة إدارة الطوارئ الصينية.
وبحسب الوكالة، فقد أرسلت اللجنة الوطنية للوقاية من الكوارث
والتخفيف من حدتها فرق عمل إلى المناطق المتضررة لتوجيه عمليات الإنقاذ.
ولفت البيان إلى أنه تم تزويد المقاطعتين بنحو 30 ألف قطعة من مواد الإغاثة، تشمل أسرة قابلة للطي وفرشا مضادة للرطوبة وحقائب طوارئ.
كما خصصت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بشكل عاجل 200 مليون يوان (نحو 28 مليون دولار أمريكي) من استثمارات الميزانية المركزية لدعم جهود التعافي في المناطق المنكوبة، حيث تم إجلاء
أكثر من 347 ألف شخص في مقاطعتي قوانغدونغ وهاينان.
ولفتت الوكالة إلى أن تلك الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة السكان وتسريع عودة الحياة اليومية إلى طبيعتها.