https://sarabic.ae/20251006/تشكيل-أول-برلمان-سوري-في-عهد-الشرع-1105669895.html
تشكيل أول برلمان سوري في عهد الشرع
تشكيل أول برلمان سوري في عهد الشرع
سبوتنيك عربي
استكمل، يوم أمس الأحد، اختيار أول برلمان في سوريا بعد رحيل النظام السابق، حيث أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، أن "عمليات... 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T08:44+0000
2025-10-06T08:44+0000
2025-10-06T08:44+0000
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0e/1090792202_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4243f41d48d71e5a94c61d0429800620.jpg
وأشار نجمة في تغريدة على حسابه في "إكس"، أمس، أن "مجلس الشعب خال تماما من داعمي النظام البائد"، على حد تعبيره.وبيّن نجمة، في تصريحات لاحقة لقناة "الإخبارية" السورية، أنه إذا ظهرت أدلة تثبت ارتباط أي شخص بالنظام السابق فسيتم إقصاؤه من المجلس.واعتبر نجمة أن البرلمان "مؤسسة رسمية للحوار الوطني ووضع القوانين التي ستؤسس للمستقبل".وكان نحو 6000 شخص شاركوا في عملية اختيار النواب، أمس، بعدما تنافس أكثر من 1500 مرشح، 14% منهم فقط من النساء على عضوية المجلس، الذي ستكون ولايته قابلة للتجديد لمدة 30 شهرا، وفق اللجنة العليا للانتخابات.كما اعتبر أن "هذه اللحظة التاريخية مهمة جداً في الوقت الحاضر"، داعياً جميع السوريين إلى بناء وطنهم من جديد.يشار إلى أن تشكيل البرلمان المقبل سيتم بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، وليس بانتخابات مباشرة من الشعب، إذ انتخبت، بموجب هذه الآلية، هيئات مناطقية شكلتها لجنة عليا، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الرئيس السوري الثلث الباقي.فيما تأجل اختيار أعضاء المجلس في محافظات السويداء، والرقة (شمالا) والحسكة (شمال شرق) بسبب "التحديات الأمنية"، وفق ما أعلنت سابقاً لجنة الانتخابات.تصويت... هل أنت مع إلغاء الاحتفال بعيد 6 أوكتوبر (تشرين) كما فعلت دمشق؟
https://sarabic.ae/20251005/سوريا-والأردن-تعاون-أمني-مشترك-يحبط-7-محاولات-تهريب-عبر-الحدود-1105652237.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0e/1090792202_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a489bf5f2440660ca821681c31435fc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
تشكيل أول برلمان سوري في عهد الشرع
استكمل، يوم أمس الأحد، اختيار أول برلمان في سوريا بعد رحيل النظام السابق، حيث أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، أن "عمليات الاقتراع انتهت في كل المحافظات السورية".
وأشار نجمة في تغريدة على حسابه في "إكس"، أمس، أن "مجلس الشعب خال تماما من داعمي النظام البائد"، على حد تعبيره.
وبيّن نجمة، في تصريحات لاحقة لقناة "الإخبارية" السورية، أنه إذا ظهرت أدلة تثبت ارتباط أي شخص بالنظام السابق فسيتم إقصاؤه من المجلس.
واعتبر نجمة أن البرلمان "مؤسسة رسمية للحوار الوطني ووضع القوانين التي ستؤسس للمستقبل".
من جانبه، أوضح عضو في لجنة الانتخابات أنه على الرغم من أن بعض النتائج الأولية ظهرت تدريجيًا مساء الأحد، فإن القائمة النهائية للفائزين لن تعلن قبل اليوم الاثنين.
وكان نحو 6000 شخص شاركوا في عملية اختيار النواب، أمس، بعدما تنافس أكثر من 1500 مرشح، 14% منهم فقط من النساء على عضوية المجلس، الذي ستكون ولايته قابلة للتجديد لمدة 30 شهرا، وفق اللجنة العليا للانتخابات.
وقال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، إن "السوريين يفخرون بالانتقال من مرحلة الحرب والفوضى إلى الانتخابات".
كما اعتبر أن "هذه اللحظة التاريخية مهمة جداً في الوقت الحاضر"، داعياً جميع السوريين إلى بناء وطنهم من جديد.
يشار إلى أن تشكيل البرلمان المقبل سيتم بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، وليس بانتخابات مباشرة من الشعب، إذ انتخبت، بموجب هذه الآلية، هيئات مناطقية شكلتها لجنة عليا، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الرئيس السوري الثلث الباقي.
فيما تأجل اختيار أعضاء المجلس في محافظات السويداء، والرقة (شمالا) والحسكة (شمال شرق) بسبب "التحديات الأمنية"، وفق ما أعلنت سابقاً لجنة الانتخابات.