https://sarabic.ae/20251006/تشكيل-أول-برلمان-سوري-في-عهد-الشرع-1105669895.html

تشكيل أول برلمان سوري في عهد الشرع

تشكيل أول برلمان سوري في عهد الشرع

سبوتنيك عربي

استكمل، يوم أمس الأحد، اختيار أول برلمان في سوريا بعد رحيل النظام السابق، حيث أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، أن "عمليات... 06.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-06T08:44+0000

2025-10-06T08:44+0000

2025-10-06T08:44+0000

أخبار سوريا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0e/1090792202_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4243f41d48d71e5a94c61d0429800620.jpg

وأشار نجمة في تغريدة على حسابه في "إكس"، أمس، أن "مجلس الشعب خال تماما من داعمي النظام البائد"، على حد تعبيره.وبيّن نجمة، في تصريحات لاحقة لقناة "الإخبارية" السورية، أنه إذا ظهرت أدلة تثبت ارتباط أي شخص بالنظام السابق فسيتم إقصاؤه من المجلس.واعتبر نجمة أن البرلمان "مؤسسة رسمية للحوار الوطني ووضع القوانين التي ستؤسس للمستقبل".وكان نحو 6000 شخص شاركوا في عملية اختيار النواب، أمس، بعدما تنافس أكثر من 1500 مرشح، 14% منهم فقط من النساء على عضوية المجلس، الذي ستكون ولايته قابلة للتجديد لمدة 30 شهرا، وفق اللجنة العليا للانتخابات.كما اعتبر أن "هذه اللحظة التاريخية مهمة جداً في الوقت الحاضر"، داعياً جميع السوريين إلى بناء وطنهم من جديد.يشار إلى أن تشكيل البرلمان المقبل سيتم بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، وليس بانتخابات مباشرة من الشعب، إذ انتخبت، بموجب هذه الآلية، هيئات مناطقية شكلتها لجنة عليا، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الرئيس السوري الثلث الباقي.فيما تأجل اختيار أعضاء المجلس في محافظات السويداء، والرقة (شمالا) والحسكة (شمال شرق) بسبب "التحديات الأمنية"، وفق ما أعلنت سابقاً لجنة الانتخابات.تصويت... هل أنت مع إلغاء الاحتفال بعيد 6 أوكتوبر (تشرين) كما فعلت دمشق؟

https://sarabic.ae/20251005/سوريا-والأردن-تعاون-أمني-مشترك-يحبط-7-محاولات-تهريب-عبر-الحدود-1105652237.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم