تشكيل أول برلمان سوري في عهد الشرع

عربي
القوات الروسية تحرر أوترادنويه في مقاطعة خاركوف - الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251006/تشكيل-أول-برلمان-سوري-في-عهد-الشرع-1105669895.html
تشكيل أول برلمان سوري في عهد الشرع
تشكيل أول برلمان سوري في عهد الشرع
سبوتنيك عربي
استكمل، يوم أمس الأحد، اختيار أول برلمان في سوريا بعد رحيل النظام السابق، حيث أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، أن "عمليات... 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T08:44+0000
2025-10-06T08:44+0000
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0e/1090792202_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4243f41d48d71e5a94c61d0429800620.jpg
وأشار نجمة في تغريدة على حسابه في "إكس"، أمس، أن "مجلس الشعب خال تماما من داعمي النظام البائد"، على حد تعبيره.وبيّن نجمة، في تصريحات لاحقة لقناة "الإخبارية" السورية، أنه إذا ظهرت أدلة تثبت ارتباط أي شخص بالنظام السابق فسيتم إقصاؤه من المجلس.واعتبر نجمة أن البرلمان "مؤسسة رسمية للحوار الوطني ووضع القوانين التي ستؤسس للمستقبل".وكان نحو 6000 شخص شاركوا في عملية اختيار النواب، أمس، بعدما تنافس أكثر من 1500 مرشح، 14% منهم فقط من النساء على عضوية المجلس، الذي ستكون ولايته قابلة للتجديد لمدة 30 شهرا، وفق اللجنة العليا للانتخابات.كما اعتبر أن "هذه اللحظة التاريخية مهمة جداً في الوقت الحاضر"، داعياً جميع السوريين إلى بناء وطنهم من جديد.يشار إلى أن تشكيل البرلمان المقبل سيتم بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، وليس بانتخابات مباشرة من الشعب، إذ انتخبت، بموجب هذه الآلية، هيئات مناطقية شكلتها لجنة عليا، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الرئيس السوري الثلث الباقي.فيما تأجل اختيار أعضاء المجلس في محافظات السويداء، والرقة (شمالا) والحسكة (شمال شرق) بسبب "التحديات الأمنية"، وفق ما أعلنت سابقاً لجنة الانتخابات.تصويت... هل أنت مع إلغاء الاحتفال بعيد 6 أوكتوبر (تشرين) كما فعلت دمشق؟
https://sarabic.ae/20251005/سوريا-والأردن-تعاون-أمني-مشترك-يحبط-7-محاولات-تهريب-عبر-الحدود-1105652237.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0e/1090792202_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a489bf5f2440660ca821681c31435fc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

تشكيل أول برلمان سوري في عهد الشرع

08:44 GMT 06.10.2025
© Sputnik . Shams Molhemسوريا تدخل "الصمت الانتخابي" وتحظر الإعلانات والأنشطة الإعلامية لمرشحي مجلس الشعب
سوريا تدخل الصمت الانتخابي وتحظر الإعلانات والأنشطة الإعلامية لمرشحي مجلس الشعب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
© Sputnik . Shams Molhem
تابعنا عبر
استكمل، يوم أمس الأحد، اختيار أول برلمان في سوريا بعد رحيل النظام السابق، حيث أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، أن "عمليات الاقتراع انتهت في كل المحافظات السورية".
وأشار نجمة في تغريدة على حسابه في "إكس"، أمس، أن "مجلس الشعب خال تماما من داعمي النظام البائد"، على حد تعبيره.
وبيّن نجمة، في تصريحات لاحقة لقناة "الإخبارية" السورية، أنه إذا ظهرت أدلة تثبت ارتباط أي شخص بالنظام السابق فسيتم إقصاؤه من المجلس.
واعتبر نجمة أن البرلمان "مؤسسة رسمية للحوار الوطني ووضع القوانين التي ستؤسس للمستقبل".

من جانبه، أوضح عضو في لجنة الانتخابات أنه على الرغم من أن بعض النتائج الأولية ظهرت تدريجيًا مساء الأحد، فإن القائمة النهائية للفائزين لن تعلن قبل اليوم الاثنين.

وكان نحو 6000 شخص شاركوا في عملية اختيار النواب، أمس، بعدما تنافس أكثر من 1500 مرشح، 14% منهم فقط من النساء على عضوية المجلس، الذي ستكون ولايته قابلة للتجديد لمدة 30 شهرا، وفق اللجنة العليا للانتخابات.
الجيش الأردني يقوم بدورية قرب الحدود الشرقية الأردنية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
سوريا والأردن.. تعاون أمني مشترك يحبط 7 محاولات تهريب عبر الحدود
أمس, 17:10 GMT

وقال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، إن "السوريين يفخرون بالانتقال من مرحلة الحرب والفوضى إلى الانتخابات".

كما اعتبر أن "هذه اللحظة التاريخية مهمة جداً في الوقت الحاضر"، داعياً جميع السوريين إلى بناء وطنهم من جديد.
يشار إلى أن تشكيل البرلمان المقبل سيتم بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، وليس بانتخابات مباشرة من الشعب، إذ انتخبت، بموجب هذه الآلية، هيئات مناطقية شكلتها لجنة عليا، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الرئيس السوري الثلث الباقي.
فيما تأجل اختيار أعضاء المجلس في محافظات السويداء، والرقة (شمالا) والحسكة (شمال شرق) بسبب "التحديات الأمنية"، وفق ما أعلنت سابقاً لجنة الانتخابات.
تصويت... هل أنت مع إلغاء الاحتفال بعيد 6 أوكتوبر (تشرين) كما فعلت دمشق؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала