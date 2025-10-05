سوريا والأردن.. تعاون أمني مشترك يحبط 7 محاولات تهريب عبر الحدود
17:10 GMT 05.10.2025 (تم التحديث: 17:11 GMT 05.10.2025)
© AP Photo / Raad Adaylehالجيش الأردني يقوم بدورية قرب الحدود الشرقية الأردنية السورية
© AP Photo / Raad Adayleh
أصدرت إدارتا مكافحة المخدرات في الأردن وسوريا بيانا مشتركا، أكدتا فيه التزامهما بتعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي لمواجهة آفة الاتجار وتهريب المخدرات، التي تشكل تهديدا خطيرا لأمن المجتمعات واستقرار الدول.
وأوضح البيان أن التعاون الميداني المستمر بين الإدارتين أسفر عن إحباط سبع محاولات تهريب عبر الحدود المشتركة، حيث تم ضبط ما يقرب من مليون حبة مخدرة كانت معدة للتهريب والترويج غير المشروع في دول المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
كما نجحت الجهود المشتركة في تفكيك شبكات إجرامية منظمة تنشط في التهريب والاتجار الإقليمي بالمخدرات، وإلقاء القبض على عدد من المتورطين في البلدين، وإحباط محاولاتهم لتصنيع وترويج المواد المخدرة.
وأشار البيان إلى أن هذه الإنجازات تعكس نموذجًا فعالًا للتعاون الثنائي، مؤكدًا عزم الجانبين على مواصلة تكثيف الجهود لملاحقة مهربي المخدرات وحماية الحدود من الأنشطة غير القانونية.
وشددت الإدارتان على أن مكافحة المخدرات ليست مجرد مهمة أمنية، بل مسؤولية إنسانية ومجتمعية تهدف إلى حماية الأجيال وصون استقرار المجتمعات.
وجدد الأردن وسوريا التزامهما بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود، مؤكدين استمرارهما في العمل بعزيمة للحد من مخاطر المخدرات وحماية شعوب المنطقة من آثارها المدمرة.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد صرّح، منتصف الشهر الماضي، أن أمن الجنوب السوري هو امتداد لأمن الأردن، وأكد دعم بلاده لعملية المصالحة لحفظ أمن وسيادة سوريا.
وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك إن "وحدة سوريا وأمنها واستقرارها ركيزة أساسية من أمن واستقرار المنطقة".
وأضاف: "نريد لسوريا أن تستقر وتنهض وتعيد البناء بعد سنوات من الدمار والمعاناة التي عاشها الشعب السوري والبدء بخطوات عملية نحو مستقبل مشرق لكل السوريين".
وأشار الصفدي إلى أن "الأحداث التي شهدتها السويداء مأساوية ولا بد من تجاوزها ونؤكد على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات الإنسانية وإيصال المساعدات الإنسانية".
وبدوره، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أنه تم صياغة خارطة طريق من 6 خطوات لحل أزمة السويداء، تقوم على خطوات عملية بدعم الأردن والولايات المتحدة، لافتا إلى أن أولى خطواتها محاسبة كل من اعتدى على المدنيين وممتلكاتهم بالتنسيق الكامل مع المنظومة الأممية للتحقيق والتقصي.
ووصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، منصف الشهر الماضي، إلى العاصمة دمشق لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وحل أزمة محافظة السويداء، في اجتماع ثلاثي يضم الجانبين سوريا والأردن والولايات المتحدة.