سوريا والأردن.. تعاون أمني مشترك يحبط 7 محاولات تهريب عبر الحدود

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ترامب يرحب بموافقة حماس على صفقة التبادل وفق الخطة الأمريكية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
سوريا والأردن.. تعاون أمني مشترك يحبط 7 محاولات تهريب عبر الحدود
سوريا والأردن.. تعاون أمني مشترك يحبط 7 محاولات تهريب عبر الحدود
أخبار الأردن
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
وأوضح البيان أن التعاون الميداني المستمر بين الإدارتين أسفر عن إحباط سبع محاولات تهريب عبر الحدود المشتركة، حيث تم ضبط ما يقرب من مليون حبة مخدرة كانت معدة للتهريب والترويج غير المشروع في دول المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا). كما نجحت الجهود المشتركة في تفكيك شبكات إجرامية منظمة تنشط في التهريب والاتجار الإقليمي بالمخدرات، وإلقاء القبض على عدد من المتورطين في البلدين، وإحباط محاولاتهم لتصنيع وترويج المواد المخدرة.وشددت الإدارتان على أن مكافحة المخدرات ليست مجرد مهمة أمنية، بل مسؤولية إنسانية ومجتمعية تهدف إلى حماية الأجيال وصون استقرار المجتمعات.وجدد الأردن وسوريا التزامهما بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود، مؤكدين استمرارهما في العمل بعزيمة للحد من مخاطر المخدرات وحماية شعوب المنطقة من آثارها المدمرة.وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد صرّح، منتصف الشهر الماضي، أن أمن الجنوب السوري هو امتداد لأمن الأردن، وأكد دعم بلاده لعملية المصالحة لحفظ أمن وسيادة سوريا.وأضاف: "نريد لسوريا أن تستقر وتنهض وتعيد البناء بعد سنوات من الدمار والمعاناة التي عاشها الشعب السوري والبدء بخطوات عملية نحو مستقبل مشرق لكل السوريين".وأشار الصفدي إلى أن "الأحداث التي شهدتها السويداء مأساوية ولا بد من تجاوزها ونؤكد على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات الإنسانية وإيصال المساعدات الإنسانية".ووصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، منصف الشهر الماضي، إلى العاصمة دمشق لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وحل أزمة محافظة السويداء، في اجتماع ثلاثي يضم الجانبين سوريا والأردن والولايات المتحدة.
سوريا والأردن.. تعاون أمني مشترك يحبط 7 محاولات تهريب عبر الحدود

أصدرت إدارتا مكافحة المخدرات في الأردن وسوريا بيانا مشتركا، أكدتا فيه التزامهما بتعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي لمواجهة آفة الاتجار وتهريب المخدرات، التي تشكل تهديدا خطيرا لأمن المجتمعات واستقرار الدول.
وأوضح البيان أن التعاون الميداني المستمر بين الإدارتين أسفر عن إحباط سبع محاولات تهريب عبر الحدود المشتركة، حيث تم ضبط ما يقرب من مليون حبة مخدرة كانت معدة للتهريب والترويج غير المشروع في دول المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
الأردن يحذر من تبعات الاعتداءات والتدخلات الإسرائيلية في سوريا
4 سبتمبر, 12:30 GMT
كما نجحت الجهود المشتركة في تفكيك شبكات إجرامية منظمة تنشط في التهريب والاتجار الإقليمي بالمخدرات، وإلقاء القبض على عدد من المتورطين في البلدين، وإحباط محاولاتهم لتصنيع وترويج المواد المخدرة.

وأشار البيان إلى أن هذه الإنجازات تعكس نموذجًا فعالًا للتعاون الثنائي، مؤكدًا عزم الجانبين على مواصلة تكثيف الجهود لملاحقة مهربي المخدرات وحماية الحدود من الأنشطة غير القانونية.

وشددت الإدارتان على أن مكافحة المخدرات ليست مجرد مهمة أمنية، بل مسؤولية إنسانية ومجتمعية تهدف إلى حماية الأجيال وصون استقرار المجتمعات.

وجدد الأردن وسوريا التزامهما بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود، مؤكدين استمرارهما في العمل بعزيمة للحد من مخاطر المخدرات وحماية شعوب المنطقة من آثارها المدمرة.
يميننا المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس بارك، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
الخارجية الأردنية تؤكد انعقاد اجتماع سوري أمريكي في عمان لبحث الأوضاع في سوريا
12 أغسطس, 12:53 GMT
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد صرّح، منتصف الشهر الماضي، أن أمن الجنوب السوري هو امتداد لأمن الأردن، وأكد دعم بلاده لعملية المصالحة لحفظ أمن وسيادة سوريا.

وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك إن "وحدة سوريا وأمنها واستقرارها ركيزة أساسية من أمن واستقرار المنطقة".

وأضاف: "نريد لسوريا أن تستقر وتنهض وتعيد البناء بعد سنوات من الدمار والمعاناة التي عاشها الشعب السوري والبدء بخطوات عملية نحو مستقبل مشرق لكل السوريين".
العاصمة الأردنية عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
الأردن يعين سفيرا فوق العادة لدى سوريا
31 يوليو, 20:23 GMT
وأشار الصفدي إلى أن "الأحداث التي شهدتها السويداء مأساوية ولا بد من تجاوزها ونؤكد على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات الإنسانية وإيصال المساعدات الإنسانية".

وبدوره، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أنه تم صياغة خارطة طريق من 6 خطوات لحل أزمة السويداء، تقوم على خطوات عملية بدعم الأردن والولايات المتحدة، لافتا إلى أن أولى خطواتها محاسبة كل من اعتدى على المدنيين وممتلكاتهم بالتنسيق الكامل مع المنظومة الأممية للتحقيق والتقصي.

ووصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، منصف الشهر الماضي، إلى العاصمة دمشق لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وحل أزمة محافظة السويداء، في اجتماع ثلاثي يضم الجانبين سوريا والأردن والولايات المتحدة.
