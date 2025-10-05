https://sarabic.ae/20251005/سوريا-والأردن-تعاون-أمني-مشترك-يحبط-7-محاولات-تهريب-عبر-الحدود-1105652237.html

سوريا والأردن.. تعاون أمني مشترك يحبط 7 محاولات تهريب عبر الحدود

سوريا والأردن.. تعاون أمني مشترك يحبط 7 محاولات تهريب عبر الحدود

سبوتنيك عربي

أصدرت إدارتا مكافحة المخدرات في الأردن وسوريا بيانا مشتركا، أكدتا فيه التزامهما بتعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي لمواجهة آفة الاتجار وتهريب المخدرات، التي... 05.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-05T17:10+0000

2025-10-05T17:10+0000

2025-10-05T17:11+0000

أخبار الأردن

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100066594_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_374c3f60df44630c2500e1caba732174.jpg

وأوضح البيان أن التعاون الميداني المستمر بين الإدارتين أسفر عن إحباط سبع محاولات تهريب عبر الحدود المشتركة، حيث تم ضبط ما يقرب من مليون حبة مخدرة كانت معدة للتهريب والترويج غير المشروع في دول المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا). كما نجحت الجهود المشتركة في تفكيك شبكات إجرامية منظمة تنشط في التهريب والاتجار الإقليمي بالمخدرات، وإلقاء القبض على عدد من المتورطين في البلدين، وإحباط محاولاتهم لتصنيع وترويج المواد المخدرة.وشددت الإدارتان على أن مكافحة المخدرات ليست مجرد مهمة أمنية، بل مسؤولية إنسانية ومجتمعية تهدف إلى حماية الأجيال وصون استقرار المجتمعات.وجدد الأردن وسوريا التزامهما بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود، مؤكدين استمرارهما في العمل بعزيمة للحد من مخاطر المخدرات وحماية شعوب المنطقة من آثارها المدمرة.وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد صرّح، منتصف الشهر الماضي، أن أمن الجنوب السوري هو امتداد لأمن الأردن، وأكد دعم بلاده لعملية المصالحة لحفظ أمن وسيادة سوريا.وأضاف: "نريد لسوريا أن تستقر وتنهض وتعيد البناء بعد سنوات من الدمار والمعاناة التي عاشها الشعب السوري والبدء بخطوات عملية نحو مستقبل مشرق لكل السوريين".وأشار الصفدي إلى أن "الأحداث التي شهدتها السويداء مأساوية ولا بد من تجاوزها ونؤكد على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات الإنسانية وإيصال المساعدات الإنسانية".ووصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، منصف الشهر الماضي، إلى العاصمة دمشق لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وحل أزمة محافظة السويداء، في اجتماع ثلاثي يضم الجانبين سوريا والأردن والولايات المتحدة.

https://sarabic.ae/20250904/الأردن-يحذر-من-تبعات-الاعتداءات-والتدخلات-الإسرائيلية-في-سوريا-1104505402.html

https://sarabic.ae/20250812/الخارجية-الأردنية-تؤكد-انعقاد-اجتماع-سوري-أمريكي-في-عمان-لبحث-الأوضاع-في-سوريا-1103639973.html

https://sarabic.ae/20250731/الأردن-يعين-سفيرا-فوق-العادة-لدى-سوريا-1103250472.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي