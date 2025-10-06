https://sarabic.ae/20251006/تقارير-أوامر-لشرطة-شيكاغو-بعدم-التدخل-في-اشتباكات-بين-المتظاهرين-والحرس-الوطني-1105662487.html

تقارير: أوامر لشرطة شيكاغو بعدم التدخل في اشتباكات بين المتظاهرين والحرس الوطني

تقارير: أوامر لشرطة شيكاغو بعدم التدخل في اشتباكات بين المتظاهرين والحرس الوطني

سبوتنيك عربي

أفادت قناة فوكس نيوز، نقلاً عن مصادر في جهات إنفاذ القانون الفيدرالية، أن شرطة شيكاغو تلقت أوامر بعدم التدخل في الاشتباكات الدائرة بين المتظاهرين وضباط الحرس... 06.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-06T02:00+0000

2025-10-06T02:00+0000

2025-10-06T02:33+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

الشرطة الأمريكية

الحرس الوطني

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101245230_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a90e4adb638e993cf3cd926fe3a647c0.jpg

واشنطن –سبوتنيك. في 4 أكتوبر/تشرين الأول، وخلال دورية روتينية في منطقة برودفيو بشيكاغو، تعرض ضباط إنفاذ القانون لهجوم، حيث صدمتهم سيارة، مما أدى إلى تكدس عشر سيارات، رداً على ذلك، اضطر ضباط إنفاذ القانون إلى استخدام القوة.أفادت القناة أن شرطة شيكاغو تلقت أوامر بعدم التدخل، عندما أبلغ عناصر حرس الحدود عن محاصرتهم عقب حادثة الدهس.في وقت سابق، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 300 جندي من الحرس الوطني في شيكاغو، حيث اندلعت الاحتجاجات في المدينة، واستخدم عناصر حرس الحدود المسلحون مواد كيميائية مهيجة ضد المتظاهرين.على مدار الشهر الماضي، هدد ترامب بنشر الحرس الوطني في العديد من المدن، وخاصة تلك التي يحكمها الديمقراطيون، لمكافحة الجريمة ودعم وكلاء إنفاذ قوانين الهجرة.

https://sarabic.ae/20250924/بسبب-موكب-ترامب-الشرطة-الأمريكية-توقف-أردوغان-في-أحد-شوارع-نيويورك-1105223419.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الشرطة الأمريكية, الحرس الوطني