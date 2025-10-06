تقارير: أوامر لشرطة شيكاغو بعدم التدخل في اشتباكات بين المتظاهرين والحرس الوطني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251006/تقارير-أوامر-لشرطة-شيكاغو-بعدم-التدخل-في-اشتباكات-بين-المتظاهرين-والحرس-الوطني-1105662487.html
تقارير: أوامر لشرطة شيكاغو بعدم التدخل في اشتباكات بين المتظاهرين والحرس الوطني
تقارير: أوامر لشرطة شيكاغو بعدم التدخل في اشتباكات بين المتظاهرين والحرس الوطني
سبوتنيك عربي
أفادت قناة فوكس نيوز، نقلاً عن مصادر في جهات إنفاذ القانون الفيدرالية، أن شرطة شيكاغو تلقت أوامر بعدم التدخل في الاشتباكات الدائرة بين المتظاهرين وضباط الحرس... 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T02:00+0000
2025-10-06T02:33+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
الحرس الوطني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101245230_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a90e4adb638e993cf3cd926fe3a647c0.jpg
واشنطن –سبوتنيك. في 4 أكتوبر/تشرين الأول، وخلال دورية روتينية في منطقة برودفيو بشيكاغو، تعرض ضباط إنفاذ القانون لهجوم، حيث صدمتهم سيارة، مما أدى إلى تكدس عشر سيارات، رداً على ذلك، اضطر ضباط إنفاذ القانون إلى استخدام القوة.أفادت القناة أن شرطة شيكاغو تلقت أوامر بعدم التدخل، عندما أبلغ عناصر حرس الحدود عن محاصرتهم عقب حادثة الدهس.في وقت سابق، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 300 جندي من الحرس الوطني في شيكاغو، حيث اندلعت الاحتجاجات في المدينة، واستخدم عناصر حرس الحدود المسلحون مواد كيميائية مهيجة ضد المتظاهرين.على مدار الشهر الماضي، هدد ترامب بنشر الحرس الوطني في العديد من المدن، وخاصة تلك التي يحكمها الديمقراطيون، لمكافحة الجريمة ودعم وكلاء إنفاذ قوانين الهجرة.
https://sarabic.ae/20250924/بسبب-موكب-ترامب-الشرطة-الأمريكية-توقف-أردوغان-في-أحد-شوارع-نيويورك-1105223419.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101245230_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_336003434f4df2c043a2437f7b758e0c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الشرطة الأمريكية, الحرس الوطني
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الشرطة الأمريكية, الحرس الوطني

تقارير: أوامر لشرطة شيكاغو بعدم التدخل في اشتباكات بين المتظاهرين والحرس الوطني

02:00 GMT 06.10.2025 (تم التحديث: 02:33 GMT 06.10.2025)
© AP Photo / David Zalubowskiالشرطة الأمريكية بعد هجوم كولورادو 2 يونيو 2025
الشرطة الأمريكية بعد هجوم كولورادو 2 يونيو 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / David Zalubowski
تابعنا عبر
أفادت قناة فوكس نيوز، نقلاً عن مصادر في جهات إنفاذ القانون الفيدرالية، أن شرطة شيكاغو تلقت أوامر بعدم التدخل في الاشتباكات الدائرة بين المتظاهرين وضباط الحرس الوطني.
واشنطن –سبوتنيك. في 4 أكتوبر/تشرين الأول، وخلال دورية روتينية في منطقة برودفيو بشيكاغو، تعرض ضباط إنفاذ القانون لهجوم، حيث صدمتهم سيارة، مما أدى إلى تكدس عشر سيارات، رداً على ذلك، اضطر ضباط إنفاذ القانون إلى استخدام القوة.
أفادت القناة أن شرطة شيكاغو تلقت أوامر بعدم التدخل، عندما أبلغ عناصر حرس الحدود عن محاصرتهم عقب حادثة الدهس.
الشرطة الأمريكية توقف أردوغان في أحد شوارع نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
وسائط متعددة
بسبب موكب ترامب.. الشرطة الأمريكية توقف أردوغان في أحد شوارع نيويورك
24 سبتمبر, 20:05 GMT
في وقت سابق، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 300 جندي من الحرس الوطني في شيكاغو، حيث اندلعت الاحتجاجات في المدينة، واستخدم عناصر حرس الحدود المسلحون مواد كيميائية مهيجة ضد المتظاهرين.
على مدار الشهر الماضي، هدد ترامب بنشر الحرس الوطني في العديد من المدن، وخاصة تلك التي يحكمها الديمقراطيون، لمكافحة الجريمة ودعم وكلاء إنفاذ قوانين الهجرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала