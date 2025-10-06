https://sarabic.ae/20251006/تقارير-أوامر-لشرطة-شيكاغو-بعدم-التدخل-في-اشتباكات-بين-المتظاهرين-والحرس-الوطني-1105662487.html
تقارير: أوامر لشرطة شيكاغو بعدم التدخل في اشتباكات بين المتظاهرين والحرس الوطني
تقارير: أوامر لشرطة شيكاغو بعدم التدخل في اشتباكات بين المتظاهرين والحرس الوطني
سبوتنيك عربي
أفادت قناة فوكس نيوز، نقلاً عن مصادر في جهات إنفاذ القانون الفيدرالية، أن شرطة شيكاغو تلقت أوامر بعدم التدخل في الاشتباكات الدائرة بين المتظاهرين وضباط الحرس... 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T02:00+0000
2025-10-06T02:00+0000
2025-10-06T02:33+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
الحرس الوطني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101245230_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a90e4adb638e993cf3cd926fe3a647c0.jpg
واشنطن –سبوتنيك. في 4 أكتوبر/تشرين الأول، وخلال دورية روتينية في منطقة برودفيو بشيكاغو، تعرض ضباط إنفاذ القانون لهجوم، حيث صدمتهم سيارة، مما أدى إلى تكدس عشر سيارات، رداً على ذلك، اضطر ضباط إنفاذ القانون إلى استخدام القوة.أفادت القناة أن شرطة شيكاغو تلقت أوامر بعدم التدخل، عندما أبلغ عناصر حرس الحدود عن محاصرتهم عقب حادثة الدهس.في وقت سابق، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 300 جندي من الحرس الوطني في شيكاغو، حيث اندلعت الاحتجاجات في المدينة، واستخدم عناصر حرس الحدود المسلحون مواد كيميائية مهيجة ضد المتظاهرين.على مدار الشهر الماضي، هدد ترامب بنشر الحرس الوطني في العديد من المدن، وخاصة تلك التي يحكمها الديمقراطيون، لمكافحة الجريمة ودعم وكلاء إنفاذ قوانين الهجرة.
https://sarabic.ae/20250924/بسبب-موكب-ترامب-الشرطة-الأمريكية-توقف-أردوغان-في-أحد-شوارع-نيويورك-1105223419.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101245230_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_336003434f4df2c043a2437f7b758e0c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الشرطة الأمريكية, الحرس الوطني
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الشرطة الأمريكية, الحرس الوطني
تقارير: أوامر لشرطة شيكاغو بعدم التدخل في اشتباكات بين المتظاهرين والحرس الوطني
02:00 GMT 06.10.2025 (تم التحديث: 02:33 GMT 06.10.2025)
أفادت قناة فوكس نيوز، نقلاً عن مصادر في جهات إنفاذ القانون الفيدرالية، أن شرطة شيكاغو تلقت أوامر بعدم التدخل في الاشتباكات الدائرة بين المتظاهرين وضباط الحرس الوطني.
واشنطن –سبوتنيك. في 4 أكتوبر/تشرين الأول، وخلال دورية روتينية في منطقة برودفيو بشيكاغو، تعرض ضباط إنفاذ القانون لهجوم، حيث صدمتهم سيارة، مما أدى إلى تكدس عشر سيارات، رداً على ذلك، اضطر ضباط إنفاذ القانون إلى استخدام القوة.
أفادت القناة أن شرطة شيكاغو تلقت أوامر بعدم التدخل
، عندما أبلغ عناصر حرس الحدود عن محاصرتهم عقب حادثة الدهس.
في وقت سابق، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 300 جندي من الحرس الوطني في شيكاغو، حيث اندلعت الاحتجاجات في المدينة، واستخدم عناصر حرس الحدود المسلحون مواد كيميائية مهيجة ضد المتظاهرين.
على مدار الشهر الماضي، هدد ترامب بنشر الحرس الوطني في العديد من المدن، وخاصة تلك التي يحكمها الديمقراطيون، لمكافحة الجريمة ودعم وكلاء إنفاذ قوانين الهجرة.