جائزة "نوبل" في الطب لعام 2025 تمنح لأبحاث المناعة
جائزة "نوبل" في الطب لعام 2025 تمنح لأبحاث المناعة
سبوتنيك عربي
أعلنت لجنة تحكيم جائزة "نوبل"، اليوم الاثنين، عن فوز 3 علماء بجائزة "نوبل" في الطب، لأبحاثهم في كيفية الحفاظ على جهاز المناعة. 06.10.2025, سبوتنيك عربي
جائزة "نوبل" في الطب لعام 2025 تمنح لأبحاث المناعة

10:29 GMT 06.10.2025
© AP Photo / Angela Weissجائزة "نوبل"
جائزة نوبل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Angela Weiss
أعلنت لجنة تحكيم جائزة "نوبل"، اليوم الاثنين، عن فوز 3 علماء بجائزة "نوبل" في الطب، لأبحاثهم في كيفية الحفاظ على جهاز المناعة.
وفاز كل من، ماري إي. برونكو، وفريد ​​رامسديل من أمريكا، والياباني، شيمون ساكاغوتشي، بالجائزة.
وأضافت اللجنة في بيان لها، أن العلماء الثلاثة تم تكريمهم "لاكتشافاتهم المتعلقة بالتحمل المناعي المحيطي".
وتابعت: "لقد أرست اكتشافاتهم أسس مجال بحثي جديد، وحفزت تطوير علاجات جديدة، على سبيل المثال للسرطان وأمراض المناعة الذاتية".
وأبرزت لجنة تحكيم "نوبل" أن اكتشافات العلماء الثلاثة "فتحت آفاقا جديدة للبحث العلمي وأسهمت في تطوير علاجات لأمراض السرطان والمناعة الذاتية، كما قد تُحسن نجاح عمليات الزرع".
وحقق العالم الياباني، شيمون ساكاغوتشي، البالغ من العمر 74 عاما، اكتشافه الرئيسي عام 1995، بعدما أظهر أن الجهاز المناعي أكثر تعقيدا مما كان يُعتقد، واكتشف فئة جديدة من الخلايا تحمي الجسم من أمراض المناعة الذاتية، متجاوزا الاعتقاد السائد بأن التحمل المناعي يتطور فقط عبر القضاء على الخلايا الضارة في الغدة الزعترية.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
الرئيس الفرنسي: منح ترامب جائزة "نوبل السلام" ممكن فقط إذا أوقف حرب غزة
23 سبتمبر, 19:09 GMT
وفي عام 2001، توصل ماري إي. برونكو وفريد ​​رامسديل، إلى اكتشاف رئيسي آخر بتفسير سبب إصابة بعض الفئران بأمراض المناعة الذاتية، واكتشفا طفرة في جين "Foxp3"، وأظهرا أن الطفرات المكافئة في الجين البشري تسبب مرض "IPEX" المناعي الذاتي الخطير، وربط ساكاغوتشي هذه الاكتشافات بعد عامين.
وسيستلم الثلاثي جائزتهم، التي تشمل شهادة وميدالية ذهبية وشيكا بقيمة 1.2 مليون دولار، من ملك السويد، كارل السادس عشر غوستاف، في ستوكهولم، يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في ذكرى وفاة، ألفريد نوبل، الذي أنشأ الجوائز في وصيته الأخيرة.
ويشهد موسم "نوبل" في الأسبوع الجاري، الإعلان عن الفائزين بجوائز الفيزياء والكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد.
