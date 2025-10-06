https://sarabic.ae/20251006/جائزة-نوبل-في-الطب-لعام-2025-تمنح-لأبحاث-المناعة-1105672866.html
جائزة "نوبل" في الطب لعام 2025 تمنح لأبحاث المناعة
أعلنت لجنة تحكيم جائزة "نوبل"، اليوم الاثنين، عن فوز 3 علماء بجائزة "نوبل" في الطب، لأبحاثهم في كيفية الحفاظ على جهاز المناعة. 06.10.2025
2025-10-06T10:29+0000
2025-10-06T10:29+0000
2025-10-06T10:29+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081824218_0:0:1590:895_1920x0_80_0_0_e7a16db43f81b56823f5cf9a4f222e09.jpg
وفاز كل من، ماري إي. برونكو، وفريد رامسديل من أمريكا، والياباني، شيمون ساكاغوتشي، بالجائزة.وأضافت اللجنة في بيان لها، أن العلماء الثلاثة تم تكريمهم "لاكتشافاتهم المتعلقة بالتحمل المناعي المحيطي".وأبرزت لجنة تحكيم "نوبل" أن اكتشافات العلماء الثلاثة "فتحت آفاقا جديدة للبحث العلمي وأسهمت في تطوير علاجات لأمراض السرطان والمناعة الذاتية، كما قد تُحسن نجاح عمليات الزرع".وحقق العالم الياباني، شيمون ساكاغوتشي، البالغ من العمر 74 عاما، اكتشافه الرئيسي عام 1995، بعدما أظهر أن الجهاز المناعي أكثر تعقيدا مما كان يُعتقد، واكتشف فئة جديدة من الخلايا تحمي الجسم من أمراض المناعة الذاتية، متجاوزا الاعتقاد السائد بأن التحمل المناعي يتطور فقط عبر القضاء على الخلايا الضارة في الغدة الزعترية.وفي عام 2001، توصل ماري إي. برونكو وفريد رامسديل، إلى اكتشاف رئيسي آخر بتفسير سبب إصابة بعض الفئران بأمراض المناعة الذاتية، واكتشفا طفرة في جين "Foxp3"، وأظهرا أن الطفرات المكافئة في الجين البشري تسبب مرض "IPEX" المناعي الذاتي الخطير، وربط ساكاغوتشي هذه الاكتشافات بعد عامين.وسيستلم الثلاثي جائزتهم، التي تشمل شهادة وميدالية ذهبية وشيكا بقيمة 1.2 مليون دولار، من ملك السويد، كارل السادس عشر غوستاف، في ستوكهولم، يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في ذكرى وفاة، ألفريد نوبل، الذي أنشأ الجوائز في وصيته الأخيرة.ويشهد موسم "نوبل" في الأسبوع الجاري، الإعلان عن الفائزين بجوائز الفيزياء والكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد.
