https://sarabic.ae/20251006/جائزة-نوبل-في-الطب-لعام-2025-تمنح-لأبحاث-المناعة-1105672866.html

جائزة "نوبل" في الطب لعام 2025 تمنح لأبحاث المناعة

جائزة "نوبل" في الطب لعام 2025 تمنح لأبحاث المناعة

سبوتنيك عربي

أعلنت لجنة تحكيم جائزة "نوبل"، اليوم الاثنين، عن فوز 3 علماء بجائزة "نوبل" في الطب، لأبحاثهم في كيفية الحفاظ على جهاز المناعة. 06.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-06T10:29+0000

2025-10-06T10:29+0000

2025-10-06T10:29+0000

جائزة نوبل للسلام

العالم

أخبار العالم الآن

الصحة

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081824218_0:0:1590:895_1920x0_80_0_0_e7a16db43f81b56823f5cf9a4f222e09.jpg

وفاز كل من، ماري إي. برونكو، وفريد ​​رامسديل من أمريكا، والياباني، شيمون ساكاغوتشي، بالجائزة.وأضافت اللجنة في بيان لها، أن العلماء الثلاثة تم تكريمهم "لاكتشافاتهم المتعلقة بالتحمل المناعي المحيطي".وأبرزت لجنة تحكيم "نوبل" أن اكتشافات العلماء الثلاثة "فتحت آفاقا جديدة للبحث العلمي وأسهمت في تطوير علاجات لأمراض السرطان والمناعة الذاتية، كما قد تُحسن نجاح عمليات الزرع".وحقق العالم الياباني، شيمون ساكاغوتشي، البالغ من العمر 74 عاما، اكتشافه الرئيسي عام 1995، بعدما أظهر أن الجهاز المناعي أكثر تعقيدا مما كان يُعتقد، واكتشف فئة جديدة من الخلايا تحمي الجسم من أمراض المناعة الذاتية، متجاوزا الاعتقاد السائد بأن التحمل المناعي يتطور فقط عبر القضاء على الخلايا الضارة في الغدة الزعترية.وفي عام 2001، توصل ماري إي. برونكو وفريد ​​رامسديل، إلى اكتشاف رئيسي آخر بتفسير سبب إصابة بعض الفئران بأمراض المناعة الذاتية، واكتشفا طفرة في جين "Foxp3"، وأظهرا أن الطفرات المكافئة في الجين البشري تسبب مرض "IPEX" المناعي الذاتي الخطير، وربط ساكاغوتشي هذه الاكتشافات بعد عامين.وسيستلم الثلاثي جائزتهم، التي تشمل شهادة وميدالية ذهبية وشيكا بقيمة 1.2 مليون دولار، من ملك السويد، كارل السادس عشر غوستاف، في ستوكهولم، يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في ذكرى وفاة، ألفريد نوبل، الذي أنشأ الجوائز في وصيته الأخيرة.ويشهد موسم "نوبل" في الأسبوع الجاري، الإعلان عن الفائزين بجوائز الفيزياء والكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد.

https://sarabic.ae/20250923/الرئيس-الفرنسي-منح-ترامب-جائزة-نوبل-السلام-ممكن-فقط-إذا-أوقف-حرب-غزة--1105184559.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

جائزة نوبل للسلام, العالم, أخبار العالم الآن, الصحة, الأخبار