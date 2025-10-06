https://sarabic.ae/20251006/1105666280.html
"تشوي هيون"... صور مذهلة من داخل المدمرة الكورية الديمقراطية الشعبية
"تشوي هيون"... صور مذهلة من داخل المدمرة الكورية الديمقراطية الشعبية
تفقّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، المدمرة البحرية "تشوي هيون"، وهي إحدى مدمرتين في ترسانة كوريا الشمالية كشف عنهما هذا العام، في إطار سعي كيم لتعزيز...
تفقّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، المدمرة البحرية "تشوي هيون"، وهي إحدى مدمرتين في ترسانة كوريا الشمالية كشف عنهما هذا العام، في إطار سعي كيم لتعزيز القدرات البحرية للبلاد، وتزن المدمرة خمسة آلاف طن وهي دليل واضح على تطور القوات المسلحة لكوريا الشمالية.
© Photo / KCNA
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد المدمرة الحربية تشوي هيون.
© Photo / KCNA
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد قمرة القيادة مع عدد من الضباط داخل المدمرة الحربية تشوي هيون.
© Photo / KCNA
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يلقي كلمة أمام ضباط وأفراد المدمرة الحربية تشوي هيون.
© Photo / KCNA
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في جولة داخل المدمرة الحربية تشوي هيون.
© Photo / KCNA
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد غرف ضباط وأفراد المدمرة الحربية تشوي هيون.
© Photo / KCNA
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد غرف العمليات داخل المدمرة الحربية تشوي هيون.
© Photo / KCNA
صورة لضباط المدمرة الحربية تشوي هيون.
© Photo / KCNA
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في جولة مع عدد من الضباط داخل المدمرة الحربية تشوي هيون.
© Photo / KCNA
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد أسرّة أفراد المدمرة الحربية تشوي هيون.
© Photo / KCNA
صورة لسطح المدمرة الحربية تشوي هيون.
© Photo / KCNA
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يراقب عمل المدمرة الحربية تشوي هيون، من داخل قمرة القيادة.
© Photo / KCNA
أفراد المدمرة الحربية تشوي هيون يتناولون الغداء.
