"تشوي هيون"... صور مذهلة من داخل المدمرة الكورية الديمقراطية الشعبية

تابعنا عبر
تفقّد الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​، المدمرة البحرية "تشوي هيون"، وهي إحدى مدمرتين في ترسانة كوريا الشمالية كشف عنهما هذا العام، في إطار سعي كيم لتعزيز القدرات البحرية للبلاد، وتزن المدمرة خمسة آلاف طن وهي دليل واضح على تطور القوات المسلحة لكوريا الشمالية.
© Photo / KCNA

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد المدمرة الحربية تشوي هيون.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد المدمرة الحربية تشوي هيون. - سبوتنيك عربي
1/12
© Photo / KCNA

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد المدمرة الحربية تشوي هيون.

© Photo / KCNA

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد قمرة القيادة مع عدد من الضباط داخل المدمرة الحربية تشوي هيون.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد قمرة القيادة مع عدد من الضباط داخل المدمرة الحربية تشوي هيون. - سبوتنيك عربي
2/12
© Photo / KCNA

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد قمرة القيادة مع عدد من الضباط داخل المدمرة الحربية تشوي هيون.

© Photo / KCNA

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يلقي كلمة أمام ضباط وأفراد المدمرة الحربية تشوي هيون.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يلقي كلمة أمام ضباط وأفراد المدمرة الحربية تشوي هيون. - سبوتنيك عربي
3/12
© Photo / KCNA

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يلقي كلمة أمام ضباط وأفراد المدمرة الحربية تشوي هيون.

© Photo / KCNA

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في جولة داخل المدمرة الحربية تشوي هيون.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في جولة داخل المدمرة الحربية تشوي هيون. - سبوتنيك عربي
4/12
© Photo / KCNA

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في جولة داخل المدمرة الحربية تشوي هيون.

© Photo / KCNA

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد غرف ضباط وأفراد المدمرة الحربية تشوي هيون.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد غرف ضباط وأفراد المدمرة الحربية تشوي هيون. - سبوتنيك عربي
5/12
© Photo / KCNA

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد غرف ضباط وأفراد المدمرة الحربية تشوي هيون.

© Photo / KCNA

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد غرف العمليات داخل المدمرة الحربية تشوي هيون.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد غرف العمليات داخل المدمرة الحربية تشوي هيون. - سبوتنيك عربي
6/12
© Photo / KCNA

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد غرف العمليات داخل المدمرة الحربية تشوي هيون.

© Photo / KCNA

صورة لضباط المدمرة الحربية تشوي هيون.

صورة لضباط المدمرة الحربية تشوي هيون. - سبوتنيك عربي
7/12
© Photo / KCNA

صورة لضباط المدمرة الحربية تشوي هيون.

© Photo / KCNA

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في جولة مع عدد من الضباط داخل المدمرة الحربية تشوي هيون.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في جولة مع عدد من الضباط داخل المدمرة الحربية تشوي هيون. - سبوتنيك عربي
8/12
© Photo / KCNA

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في جولة مع عدد من الضباط داخل المدمرة الحربية تشوي هيون.

© Photo / KCNA

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد أسرّة أفراد المدمرة الحربية تشوي هيون.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد أسرّة أفراد المدمرة الحربية تشوي هيون. - سبوتنيك عربي
9/12
© Photo / KCNA

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد أسرّة أفراد المدمرة الحربية تشوي هيون.

© Photo / KCNA

صورة لسطح المدمرة الحربية تشوي هيون.

صورة لسطح المدمرة الحربية تشوي هيون. - سبوتنيك عربي
10/12
© Photo / KCNA

صورة لسطح المدمرة الحربية تشوي هيون.

© Photo / KCNA

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يراقب عمل المدمرة الحربية تشوي هيون، من داخل قمرة القيادة.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يراقب عمل المدمرة الحربية تشوي هيون، من داخل قمرة القيادة. - سبوتنيك عربي
11/12
© Photo / KCNA

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يراقب عمل المدمرة الحربية تشوي هيون، من داخل قمرة القيادة.

© Photo / KCNA

أفراد المدمرة الحربية تشوي هيون يتناولون الغداء.

أفراد المدمرة الحربية تشوي هيون يتناولون الغداء. - سبوتنيك عربي
12/12
© Photo / KCNA

أفراد المدمرة الحربية تشوي هيون يتناولون الغداء.

