صور من داخل مقبرة أمنحتب الثالث بعد ترميمها وافتتاحها
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمقبرة الفرعون أمنحتب الثالث، الذي حكم مصر القديمة بين عامي 1390 و1350 قبل الميلاد، في وادي الملوك في مدينة... 06.10.2025
صور من داخل مقبرة أمنحتب الثالث بعد ترميمها وافتتاحها
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمقبرة الفرعون أمنحتب الثالث، الذي حكم مصر القديمة بين عامي 1390 و1350 قبل الميلاد، في وادي الملوك في مدينة الأقصر جنوبي مصر، وذلك بعد فتحها أمام الزوار لأول مرة منذ أكثر من عقدين.
© AP Photo / Amr Nabil
زوار يشاهدون مقبرة أمنحتب الثالث، بعد افتتاحها أمام الزوار لأول مرة منذ أكثر من عقدين.
© AP Photo / Amr Nabil
سياح داخل مقبرة أمنحتب الثالث.
© AP Photo / Amr Nabil
رسومات هيروغلوفية على جدران مقبرة أمنحتب الثالث.
© AP Photo / Amr Nabil
صورة لشروق الشمس فوق مقبرة أمنحتب الثالث.
© AP Photo / Amr Nabil
عالمة آثار داخل مقبرة أمنحتب الثالث.
© AP Photo / Amr Nabil
سائح يلتقط صورة بجوار قبر الفرعون أمنحتب الثالث.
© AP Photo / Amr Nabil
سائح يلتقط صور للرسومات على جدران مقبرة أمنحتب الثالث.
© AP Photo / Amr Nabil
حراس مقبرة أمنحتب الثالث، في وادي الملوك في مدينة الأقصر جنوبي مصر.
© AP Photo / Amr Nabil
سياح يلتقطون الصور داخل مقبرة أمنحتب الثالث.
© AP Photo / Amr Nabil
صورة من داخل مقبرة أمنحتب الثالث.
