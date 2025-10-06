عربي
أمساليوم
بث مباشر
صور من داخل مقبرة أمنحتب الثالث بعد ترميمها وافتتاحها
صور من داخل مقبرة أمنحتب الثالث بعد ترميمها وافتتاحها
صور من داخل مقبرة أمنحتب الثالث بعد ترميمها وافتتاحها

11:05 GMT 06.10.2025
تابعنا عبر
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمقبرة الفرعون أمنحتب الثالث، الذي حكم مصر القديمة بين عامي 1390 و1350 قبل الميلاد، في وادي الملوك في مدينة الأقصر جنوبي مصر، وذلك بعد فتحها أمام الزوار لأول مرة منذ أكثر من عقدين.
© AP Photo / Amr Nabil

زوار يشاهدون مقبرة أمنحتب الثالث، بعد افتتاحها أمام الزوار لأول مرة منذ أكثر من عقدين.

زوار يشاهدون مقبرة أمنحتب الثالث، بعد افتتاحها أمام الزوار لأول مرة منذ أكثر من عقدين. - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Amr Nabil

زوار يشاهدون مقبرة أمنحتب الثالث، بعد افتتاحها أمام الزوار لأول مرة منذ أكثر من عقدين.

© AP Photo / Amr Nabil

سياح داخل مقبرة أمنحتب الثالث.

سياح داخل مقبرة أمنحتب الثالث. - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Amr Nabil

سياح داخل مقبرة أمنحتب الثالث.

© AP Photo / Amr Nabil

رسومات هيروغلوفية على جدران مقبرة أمنحتب الثالث.

رسومات هيروغلوفية على جدران مقبرة أمنحتب الثالث. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Amr Nabil

رسومات هيروغلوفية على جدران مقبرة أمنحتب الثالث.

© AP Photo / Amr Nabil

صورة لشروق الشمس فوق مقبرة أمنحتب الثالث.

صورة لشروق الشمس فوق مقبرة أمنحتب الثالث. - سبوتنيك عربي
4/10
© AP Photo / Amr Nabil

صورة لشروق الشمس فوق مقبرة أمنحتب الثالث.

© AP Photo / Amr Nabil

عالمة آثار داخل مقبرة أمنحتب الثالث.

عالمة آثار داخل مقبرة أمنحتب الثالث. - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Amr Nabil

عالمة آثار داخل مقبرة أمنحتب الثالث.

© AP Photo / Amr Nabil

سائح يلتقط صورة بجوار قبر الفرعون أمنحتب الثالث.

سائح يلتقط صورة بجوار قبر الفرعون أمنحتب الثالث. - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / Amr Nabil

سائح يلتقط صورة بجوار قبر الفرعون أمنحتب الثالث.

© AP Photo / Amr Nabil

سائح يلتقط صور للرسومات على جدران مقبرة أمنحتب الثالث.

سائح يلتقط صور للرسومات على جدران مقبرة أمنحتب الثالث. - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Amr Nabil

سائح يلتقط صور للرسومات على جدران مقبرة أمنحتب الثالث.

© AP Photo / Amr Nabil

حراس مقبرة أمنحتب الثالث، في وادي الملوك في مدينة الأقصر جنوبي مصر.

حراس مقبرة أمنحتب الثالث، في وادي الملوك في مدينة الأقصر جنوبي مصر. - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Amr Nabil

حراس مقبرة أمنحتب الثالث، في وادي الملوك في مدينة الأقصر جنوبي مصر.

© AP Photo / Amr Nabil

سياح يلتقطون الصور داخل مقبرة أمنحتب الثالث.

سياح يلتقطون الصور داخل مقبرة أمنحتب الثالث. - سبوتنيك عربي
9/10
© AP Photo / Amr Nabil

سياح يلتقطون الصور داخل مقبرة أمنحتب الثالث.

© AP Photo / Amr Nabil

صورة من داخل مقبرة أمنحتب الثالث.

صورة من داخل مقبرة أمنحتب الثالث. - سبوتنيك عربي
10/10
© AP Photo / Amr Nabil

صورة من داخل مقبرة أمنحتب الثالث.

