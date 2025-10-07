آلاف الإسرائيليين يحتشدون في ميدان الرهائن بتل أبيب في الذكرى الثانية لـ"طوفان الأقصى"... صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251007/آلاف-الإسرائيليين-يحتشدون-في-ميدان-الرهائن-بتل-أبيب-في-الذكرى-الثانية-لـطوفان-الأقصى-صور-1105738922.html
آلاف الإسرائيليين يحتشدون في ميدان الرهائن بتل أبيب في الذكرى الثانية لـ"طوفان الأقصى"... صور
آلاف الإسرائيليين يحتشدون في ميدان الرهائن بتل أبيب في الذكرى الثانية لـ"طوفان الأقصى"... صور
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن آلاف الإسرائيليين يحتشدون في ميدان الرهائن بتل أبيب في الذكرى الثانية للسابع من أكتوبر 2023. 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T19:17+0000
2025-10-07T19:17+0000
أخبار إسرائيل اليوم
قطاع غزة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075176408_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e3ee16e619d48cfc67e049313107257.jpg
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من ألفي إسرائيلي خرجوا للاحتشاد في ميدان الأسرى بقلب مدينة تل أبيب في الذكرى الثانية للسابع من أكتوبر أو عملية "طوفان الأقصى". فيما أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى أن الاحتشاد للذكرى نفسها يقام في مواقع أخرى في أنحاء إسرائيل. وفي السياق نفسه، جددت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، دعوتها للإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وفرض وقف إطلاق نار عاجل، وزيادة المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مع دخول الحرب بين غزة وإسرائيل عامها الثالث، التي اندلعت إثر هجمات نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، فيما تتواصل المفاوضات حول خطة سلام تقودها الولايات المتحدة في مصر. ووصف توم فليتشر، رئيس شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة، الألم الناجم عن الهجمات بأنه "لا يوصف"، مؤكدًا في ذكرى أحداث 7 أكتوبر 2023 أن "المدنيين يجب حمايتهم في كل مكان".من جانبه، أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، أن سكان غزة يعانون منذ عامين من "الدمار والنزوح والقصف والخوف والموت والجوع". وفي بيان عبر منصة إكس، جدد لازاريني دعوته إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين، وفرض هدنة عاجلة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل موسع من خلال الأونروا.وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد أفادت أن الأطفال في غزة يواجهون معاناة غير مسبوقة جراء "الرد المفرط" من إسرائيل، حيث قُتل أو أُصيب 61,000 طفل بجروح خطيرة منذ أكتوبر 2023، بمعدل طفل كل 17 دقيقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20251007/محطات-بارزة-في-حرب-غزة-منذ-7-أكتوبر-حتى-خطة-ترامب-1105721600.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075176408_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5350668b8f06cdacc1030f4e7ea1523.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

آلاف الإسرائيليين يحتشدون في ميدان الرهائن بتل أبيب في الذكرى الثانية لـ"طوفان الأقصى"... صور

19:17 GMT 07.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergمظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023
مظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن آلاف الإسرائيليين يحتشدون في ميدان الرهائن بتل أبيب في الذكرى الثانية للسابع من أكتوبر 2023.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من ألفي إسرائيلي خرجوا للاحتشاد في ميدان الأسرى بقلب مدينة تل أبيب في الذكرى الثانية للسابع من أكتوبر أو عملية "طوفان الأقصى".
فيما أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى أن الاحتشاد للذكرى نفسها يقام في مواقع أخرى في أنحاء إسرائيل.
محطات بارزة في حرب غزة منذ 7 أكتوبر حتى خطة ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
وسائط متعددة
محطات بارزة في حرب غزة منذ 7 أكتوبر حتى خطة ترامب
11:07 GMT
وفي السياق نفسه، جددت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، دعوتها للإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وفرض وقف إطلاق نار عاجل، وزيادة المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مع دخول الحرب بين غزة وإسرائيل عامها الثالث، التي اندلعت إثر هجمات نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، فيما تتواصل المفاوضات حول خطة سلام تقودها الولايات المتحدة في مصر.
ووصف توم فليتشر، رئيس شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة، الألم الناجم عن الهجمات بأنه "لا يوصف"، مؤكدًا في ذكرى أحداث 7 أكتوبر 2023 أن "المدنيين يجب حمايتهم في كل مكان".
من جانبه، أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، أن سكان غزة يعانون منذ عامين من "الدمار والنزوح والقصف والخوف والموت والجوع".
وفي بيان عبر منصة إكس، جدد لازاريني دعوته إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين، وفرض هدنة عاجلة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل موسع من خلال الأونروا.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد أفادت أن الأطفال في غزة يواجهون معاناة غير مسبوقة جراء "الرد المفرط" من إسرائيل، حيث قُتل أو أُصيب 61,000 طفل بجروح خطيرة منذ أكتوبر 2023، بمعدل طفل كل 17 دقيقة.


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала