آلاف الإسرائيليين يحتشدون في ميدان الرهائن بتل أبيب في الذكرى الثانية لـ"طوفان الأقصى"... صور
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن آلاف الإسرائيليين يحتشدون في ميدان الرهائن بتل أبيب في الذكرى الثانية للسابع من أكتوبر 2023.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من ألفي إسرائيلي خرجوا للاحتشاد في ميدان الأسرى بقلب مدينة تل أبيب في الذكرى الثانية للسابع من أكتوبر أو عملية "طوفان الأقصى".
אלפים מתכנסים כעת בכיכר החטופים לצפייה משותפת בטקס הזיכרון לציון שנתיים ל-7 באוקטובר— ישראל היום (@IsraelHayomHeb) October 7, 2025
קרדיט: פאולינה פטימר pic.twitter.com/IitrY80MuG
فيما أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى أن الاحتشاد للذكرى نفسها يقام في مواقع أخرى في أنحاء إسرائيل.
وفي السياق نفسه، جددت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، دعوتها للإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وفرض وقف إطلاق نار عاجل، وزيادة المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مع دخول الحرب بين غزة وإسرائيل عامها الثالث، التي اندلعت إثر هجمات نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، فيما تتواصل المفاوضات حول خطة سلام تقودها الولايات المتحدة في مصر.
ووصف توم فليتشر، رئيس شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة، الألم الناجم عن الهجمات بأنه "لا يوصف"، مؤكدًا في ذكرى أحداث 7 أكتوبر 2023 أن "المدنيين يجب حمايتهم في كل مكان".
من جانبه، أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، أن سكان غزة يعانون منذ عامين من "الدمار والنزوح والقصف والخوف والموت والجوع".
وفي بيان عبر منصة إكس، جدد لازاريني دعوته إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين، وفرض هدنة عاجلة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل موسع من خلال الأونروا.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد أفادت أن الأطفال في غزة يواجهون معاناة غير مسبوقة جراء "الرد المفرط" من إسرائيل، حيث قُتل أو أُصيب 61,000 طفل بجروح خطيرة منذ أكتوبر 2023، بمعدل طفل كل 17 دقيقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
