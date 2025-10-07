https://sarabic.ae/20251007/إصابة-مدني-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1105706227.html
إصابة مدني في قصف أوكراني على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية ست مرات خلال الـ24 ساعة الماضية. 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T02:10+0000
2025-10-07T02:10+0000
2025-10-07T02:28+0000
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095547529_0:395:2938:2048_1920x0_80_0_0_360949547740b4a21b1a3b56f853f7ca.jpg
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية
02:10 GMT 07.10.2025 (تم التحديث: 02:28 GMT 07.10.2025)
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية ست مرات خلال الـ24 ساعة الماضية.
دونيتسك –سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة حكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام"، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية،" سجلت الممثلية ست واقعات قصف من قبل (التشكيلات المسلحة الأوكرانية)... 6 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانيةأطلقت ما مجموعه ست مقذوفات من عيارات مختلفة .
وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد، كما أفادت بإصابة مدني آخر في منطقة بتروفسكي في دونيتسك يوم 5 أكتوبر/ تشرين الأول.
يذكر في اليوم السابق، أنه تم تسجيل عشر واقعات
قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وتقع غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمال العاصمة دونيتسك.
وتضم المدينة شركة ستيرول الكيميائية وشركات تعدين الفحم. وهي واحدة من أكبر البلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتجاوز عدد سكان غورلوفكا قبل بدء الصراع في دونباس، أكثر من 250 ألف نسمة.