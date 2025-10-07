عربي
إصابة مدني في قصف أوكراني على دونيتسك
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية ست مرات خلال الـ24 ساعة الماضية.
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
دونيتسك –سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة حكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام"، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية،" سجلت الممثلية ست واقعات قصف من قبل (التشكيلات المسلحة الأوكرانية)... 6 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانيةأطلقت ما مجموعه ست مقذوفات من عيارات مختلفة .وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد، كما أفادت بإصابة مدني آخر في منطقة بتروفسكي في دونيتسك يوم 5 أكتوبر/ تشرين الأول.يذكر في اليوم السابق، أنه تم تسجيل عشر واقعات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتقع غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمال العاصمة دونيتسك.وتضم المدينة شركة ستيرول الكيميائية وشركات تعدين الفحم. وهي واحدة من أكبر البلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتجاوز عدد سكان غورلوفكا قبل بدء الصراع في دونباس، أكثر من 250 ألف نسمة.
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية
إصابة مدني في قصف أوكراني على دونيتسك

02:10 GMT 07.10.2025 (تم التحديث: 02:28 GMT 07.10.2025)
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية ست مرات خلال الـ24 ساعة الماضية.
دونيتسك –سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة حكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام"، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية،" سجلت الممثلية ست واقعات قصف من قبل (التشكيلات المسلحة الأوكرانية)... 6 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانيةأطلقت ما مجموعه ست مقذوفات من عيارات مختلفة .
وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد، كما أفادت بإصابة مدني آخر في منطقة بتروفسكي في دونيتسك يوم 5 أكتوبر/ تشرين الأول.
يذكر في اليوم السابق، أنه تم تسجيل عشر واقعات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وتقع غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمال العاصمة دونيتسك.
وتضم المدينة شركة ستيرول الكيميائية وشركات تعدين الفحم. وهي واحدة من أكبر البلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتجاوز عدد سكان غورلوفكا قبل بدء الصراع في دونباس، أكثر من 250 ألف نسمة.
