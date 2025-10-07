https://sarabic.ae/20251007/بث-مباشر-مؤتمر-صحفي-للمتحدث-باسم-الخارجية-القطرية-يتحدث-فيه-عن-الوضع-في-غزة-1105721892.html

الخارجية القطرية: نعمل مع أمريكا للوصول لتوافق بأن تطبيق خطة ترامب لن يكون مؤقتا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن كل الأطراف وافقت على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن العقبات الآن هي في... 07.10.2025, سبوتنيك عربي

العالم العربي

غزة

قطاع غزة

وقال الأنصاري خلال مؤتمر صحافي: "نعمل مع الطرف الأمريكي للوصول إلى توافق بأن تطبيق الخطة الأمريكية لن يكون مؤقتا وممتدا لما بعد المرحلة الأولى".و بشأن مستقبل مكتب حركة حماس في الدوحة، قال إنه "من المبكر التحدث عن ذلك".وعقد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا في الدوحة، يتناول فيه أهم المستجدات المرتبطة بالوضع في غزة والمفاوضات بين "حماس" وإسرائيل.مصر وقطر تؤكدان أهمية استثمار الزخم الإقليمي والدولي المتحقق عقب طرح خطة ترامبمصر تستضيف اجتماعات لوفدين إسرائيلي وفلسطيني الاثنين المقبل

الأخبار

