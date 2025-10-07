عربي
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية القطرية: نعمل مع أمريكا للوصول لتوافق بأن تطبيق خطة ترامب لن يكون مؤقتا
الخارجية القطرية: نعمل مع أمريكا للوصول لتوافق بأن تطبيق خطة ترامب لن يكون مؤقتا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن كل الأطراف وافقت على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن العقبات الآن هي في... 07.10.2025, سبوتنيك عربي
العالم العربي
غزة
وقال الأنصاري خلال مؤتمر صحافي: "نعمل مع الطرف الأمريكي للوصول إلى توافق بأن تطبيق الخطة الأمريكية لن يكون مؤقتا وممتدا لما بعد المرحلة الأولى".و بشأن مستقبل مكتب حركة حماس في الدوحة، قال إنه "من المبكر التحدث عن ذلك".وعقد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا في الدوحة، يتناول فيه أهم المستجدات المرتبطة بالوضع في غزة والمفاوضات بين "حماس" وإسرائيل.مصر وقطر تؤكدان أهمية استثمار الزخم الإقليمي والدولي المتحقق عقب طرح خطة ترامبمصر تستضيف اجتماعات لوفدين إسرائيلي وفلسطيني الاثنين المقبل
الخارجية القطرية: نعمل مع أمريكا للوصول لتوافق بأن تطبيق خطة ترامب لن يكون مؤقتا

07.10.2025
يتبع
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن كل الأطراف وافقت على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن العقبات الآن هي في التطبيق.
وقال الأنصاري خلال مؤتمر صحافي: "نعمل مع الطرف الأمريكي للوصول إلى توافق بأن تطبيق الخطة الأمريكية لن يكون مؤقتا وممتدا لما بعد المرحلة الأولى".

وتابع: "تركيزنا ينصب على تحويل الخطة الأمريكية إلى خطة عملية وضمان أن نصل إلى التوافقات العملية بأن الخطوات تسير تباعا في التطبيق وألا يكون هناك عقبات في التطبيق تعطي فرصة للاحتلال الإسرائيلي أن يعاود عدوانه على قطاع غزة".

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
عامان على 7 أكتوبر.. غزة من الحصار إلى الخراب
11:00 GMT
و بشأن مستقبل مكتب حركة حماس في الدوحة، قال إنه "من المبكر التحدث عن ذلك".

وفي السياق ذاته، أشار الأنصاري إلى أن قطر ستشارك في القمة الروسية-العربية الأولى في ، المقرر عقدها في موسكو في 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري. حاملة رسالة شراكة وتفاهم متبادل وسلام في المنطقة".

وعقد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا في الدوحة، يتناول فيه أهم المستجدات المرتبطة بالوضع في غزة والمفاوضات بين "حماس" وإسرائيل.
مصر وقطر تؤكدان أهمية استثمار الزخم الإقليمي والدولي المتحقق عقب طرح خطة ترامب
مصر تستضيف اجتماعات لوفدين إسرائيلي وفلسطيني الاثنين المقبل
