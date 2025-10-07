https://sarabic.ae/20251007/ترامب-يؤكد-أن-مستشار-بايدن-الخاص-تنصت-على-مكالمات-أعضاء-جمهوريين-في-مجلس-الشيوخ-1105706974.html

ترامب يؤكد أن مستشار بايدن الخاص تنصت على مكالمات أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ

ترامب يؤكد أن مستشار بايدن الخاص تنصت على مكالمات أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ

واشنطن -سبوتنيك. وكانت قناة فوكس نيوز قد ذكرت في وقت سابق، استنادا إلى وثيقة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أن سميث، الذي تولى التحقيق في قضايا ترامب بعد تعيينه خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، راقب الاتصالات الشخصية والمكالمات الهاتفية لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من بينهم ليندسي غراهام (المصنف في روسيا كإرهابي ومتطرف).ومنذ نوفمبر 2022، قاد سميث التحقيقات ضد ترامب، بما في ذلك قضية حيازة وثائق سرية بشكل غير قانوني ومحاولة قلب نتائج انتخابات 2020.وتم إسقاط التحقيقات بعد فوز ترامب في الانتخابات، إذ لا يمكن محاسبة رئيس الدولة أثناء توليه المنصب. وفي يناير الماضي، أفادت وكالة "سبوتنيك" أن سميث قدّم استقالته رسميًا قبل تنصيب ترامب.يُذكر أن ترامب أصبح أول رئيس أمريكي منتخب يخضع لتحقيقات جنائية ويُدان في إحدى القضايا، حيث صدر بحقه حكم بـ"الإفراج غير المشروط".وفي 6 يناير 2021، اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول أثناء جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ما أدى إلى موجة من الاعتقالات ومحاولة لعزله لاحقًا.وبعد تنصيبه في 2025، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا بالعفو عن نحو 1500 شخص ممن أُدينوا في قضية الاقتحام، متعهدًا بدعوتهم إلى البيت الأبيض.

