ترامب يؤكد أن مستشار بايدن الخاص تنصت على مكالمات أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يؤكد أن مستشار بايدن الخاص تنصت على مكالمات أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ
ترامب يؤكد أن مستشار بايدن الخاص تنصت على مكالمات أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الاثنين، أن المستشار الخاص السابق جاك سميث قام بمراقبة مكالمات عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في إطار التحقيق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
واشنطن -سبوتنيك. وكانت قناة فوكس نيوز قد ذكرت في وقت سابق، استنادا إلى وثيقة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أن سميث، الذي تولى التحقيق في قضايا ترامب بعد تعيينه خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، راقب الاتصالات الشخصية والمكالمات الهاتفية لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من بينهم ليندسي غراهام (المصنف في روسيا كإرهابي ومتطرف).ومنذ نوفمبر 2022، قاد سميث التحقيقات ضد ترامب، بما في ذلك قضية حيازة وثائق سرية بشكل غير قانوني ومحاولة قلب نتائج انتخابات 2020.وتم إسقاط التحقيقات بعد فوز ترامب في الانتخابات، إذ لا يمكن محاسبة رئيس الدولة أثناء توليه المنصب. وفي يناير الماضي، أفادت وكالة "سبوتنيك" أن سميث قدّم استقالته رسميًا قبل تنصيب ترامب.يُذكر أن ترامب أصبح أول رئيس أمريكي منتخب يخضع لتحقيقات جنائية ويُدان في إحدى القضايا، حيث صدر بحقه حكم بـ"الإفراج غير المشروط".وفي 6 يناير 2021، اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول أثناء جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ما أدى إلى موجة من الاعتقالات ومحاولة لعزله لاحقًا.وبعد تنصيبه في 2025، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا بالعفو عن نحو 1500 شخص ممن أُدينوا في قضية الاقتحام، متعهدًا بدعوتهم إلى البيت الأبيض.
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الاثنين، أن المستشار الخاص السابق جاك سميث قام بمراقبة مكالمات عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في إطار التحقيق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
واشنطن -سبوتنيك. وكانت قناة فوكس نيوز قد ذكرت في وقت سابق، استنادا إلى وثيقة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أن سميث، الذي تولى التحقيق في قضايا ترامب بعد تعيينه خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، راقب الاتصالات الشخصية والمكالمات الهاتفية لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من بينهم ليندسي غراهام (المصنف في روسيا كإرهابي ومتطرف).
وقال ترامب في مقابلة مع قناة نيوزماكس، ردًا على سؤال حول ما إذا كان على علم بهذه الأنشطة: "نعم، كنت أعلم بذلك منذ فترة. جاك سميث كان شخصا فاسدا، ورجلا سيئا جدا، وكان دائمًا يتجاوز الحدود."
ومنذ نوفمبر 2022، قاد سميث التحقيقات ضد ترامب، بما في ذلك قضية حيازة وثائق سرية بشكل غير قانوني ومحاولة قلب نتائج انتخابات 2020.
وتم إسقاط التحقيقات بعد فوز ترامب في الانتخابات، إذ لا يمكن محاسبة رئيس الدولة أثناء توليه المنصب. وفي يناير الماضي، أفادت وكالة "سبوتنيك" أن سميث قدّم استقالته رسميًا قبل تنصيب ترامب.
يُذكر أن ترامب أصبح أول رئيس أمريكي منتخب يخضع لتحقيقات جنائية ويُدان في إحدى القضايا، حيث صدر بحقه حكم بـ"الإفراج غير المشروط".
وفي 6 يناير 2021، اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول أثناء جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ما أدى إلى موجة من الاعتقالات ومحاولة لعزله لاحقًا.
وبعد تنصيبه في 2025، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا بالعفو عن نحو 1500 شخص ممن أُدينوا في قضية الاقتحام، متعهدًا بدعوتهم إلى البيت الأبيض.
