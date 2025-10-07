https://sarabic.ae/20251007/ترامب-يؤكد-أن-مستشار-بايدن-الخاص-تنصت-على-مكالمات-أعضاء-جمهوريين-في-مجلس-الشيوخ-1105706974.html
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الاثنين، أن المستشار الخاص السابق جاك سميث قام بمراقبة مكالمات عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في إطار التحقيق في... 07.10.2025
واشنطن -سبوتنيك. وكانت قناة فوكس نيوز قد ذكرت في وقت سابق، استنادا إلى وثيقة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أن سميث، الذي تولى التحقيق في قضايا ترامب بعد تعيينه خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، راقب الاتصالات الشخصية والمكالمات الهاتفية لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من بينهم ليندسي غراهام (المصنف في روسيا كإرهابي ومتطرف).ومنذ نوفمبر 2022، قاد سميث التحقيقات ضد ترامب، بما في ذلك قضية حيازة وثائق سرية بشكل غير قانوني ومحاولة قلب نتائج انتخابات 2020.وتم إسقاط التحقيقات بعد فوز ترامب في الانتخابات، إذ لا يمكن محاسبة رئيس الدولة أثناء توليه المنصب. وفي يناير الماضي، أفادت وكالة "سبوتنيك" أن سميث قدّم استقالته رسميًا قبل تنصيب ترامب.يُذكر أن ترامب أصبح أول رئيس أمريكي منتخب يخضع لتحقيقات جنائية ويُدان في إحدى القضايا، حيث صدر بحقه حكم بـ"الإفراج غير المشروط".وفي 6 يناير 2021، اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول أثناء جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ما أدى إلى موجة من الاعتقالات ومحاولة لعزله لاحقًا.وبعد تنصيبه في 2025، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا بالعفو عن نحو 1500 شخص ممن أُدينوا في قضية الاقتحام، متعهدًا بدعوتهم إلى البيت الأبيض.
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الاثنين، أن المستشار الخاص السابق جاك سميث قام بمراقبة مكالمات عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في إطار التحقيق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
واشنطن -سبوتنيك. وكانت قناة فوكس نيوز قد ذكرت في وقت سابق، استنادا إلى وثيقة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أن سميث، الذي تولى التحقيق في قضايا ترامب بعد تعيينه خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، راقب الاتصالات الشخصية والمكالمات الهاتفية لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من بينهم ليندسي غراهام (المصنف في روسيا كإرهابي ومتطرف).
وقال ترامب في مقابلة مع قناة نيوزماكس، ردًا على سؤال حول ما إذا كان على علم بهذه الأنشطة: "نعم، كنت أعلم بذلك منذ فترة. جاك سميث كان شخصا فاسدا، ورجلا سيئا جدا، وكان دائمًا يتجاوز الحدود."
ومنذ نوفمبر 2022، قاد سميث التحقيقات ضد ترامب
، بما في ذلك قضية حيازة وثائق سرية بشكل غير قانوني ومحاولة قلب نتائج انتخابات 2020.
وتم إسقاط التحقيقات بعد فوز ترامب في الانتخابات، إذ لا يمكن محاسبة رئيس الدولة أثناء توليه المنصب. وفي يناير الماضي، أفادت وكالة "سبوتنيك" أن سميث قدّم استقالته رسميًا قبل تنصيب ترامب.
يُذكر أن ترامب أصبح أول رئيس أمريكي منتخب يخضع لتحقيقات جنائية ويُدان في إحدى القضايا، حيث صدر بحقه حكم بـ"الإفراج غير المشروط".
وفي 6 يناير 2021، اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول أثناء جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ما أدى إلى موجة من الاعتقالات ومحاولة لعزله لاحقًا.
وبعد تنصيبه في 2025، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا بالعفو عن نحو 1500 شخص ممن أُدينوا في قضية الاقتحام، متعهدًا بدعوتهم إلى البيت الأبيض.