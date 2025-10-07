https://sarabic.ae/20251007/رئيس-الإكوادور-ينجو-من-هجوم-بالحجارة-والرصاص-خلال-افتتاحه-محطة-مياه-وسط-البلاد-1105743544.html
رئيس الإكوادور ينجو من هجوم بالحجارة والرصاص خلال افتتاحه محطة مياه وسط البلاد
خرج رئيس الإكوادور دانييل نوبوا سالمًا من هجوم مسلح استهدف موكبه، بحسب ما أعلنته وزيرة البيئة إينيس مانزانو، مساء أمس الثلاثاء. 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T22:26+0000
2025-10-07T22:26+0000
2025-10-07T22:34+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/19/1100942970_0:0:2918:1642_1920x0_80_0_0_d89f9edff2e2916c3de78e51d0d1b487.jpg
وأوضحت مانزانو أن نوبوا كان يشارك في افتتاح محطة لمعالجة المياه في وسط البلاد عندما تعرض موكبه لهجوم من مئات المحتجين.وقالت: "ظهر نحو 500 شخص وبدؤوا برشقه بالحجارة، وهناك آثار رصاص واضحة على سيارة الرئيس أيضًا".وأضافت: "الحمد لله، رئيسنا قوي وشجاع، يواصل المضي قدمًا وينفذ أجندته كالمعتاد".ونشرت الحكومة مقطع فيديو، يُزعم أنه صُوّر من داخل الموكب، يُظهر محتجين يلفون أنفسهم بالأعلام ويبحثون عن حجارة وقطع طوب لرشقها أثناء مرور السيارة الرئاسية.ويسمع في التسجيل صوت يقول: "احمِ رأسك! احمِ رأسك!"، بينما كانت المقذوفات ترتطم بإحدى السيارات المرافقة وتكسر نافذة على الأقل.وتشهد الإكوادور منذ أيام احتجاجات متفرقة تخللتها أعمال عنف على خلفية قرار رفع أسعار الديزل، فيما تتهم الحكومة عصابات الجريمة المنظمة – التي تتنافس على السيطرة على طرق تهريب الكوكايين – بالوقوف وراء الاضطرابات.
رئيس الإكوادور ينجو من هجوم بالحجارة والرصاص خلال افتتاحه محطة مياه وسط البلاد
22:26 GMT 07.10.2025 (تم التحديث: 22:34 GMT 07.10.2025)
