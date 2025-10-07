رئيس الإكوادور ينجو من هجوم بالحجارة والرصاص خلال افتتاحه محطة مياه وسط البلاد

عربي
خرج رئيس الإكوادور دانييل نوبوا سالمًا من هجوم مسلح استهدف موكبه، بحسب ما أعلنته وزيرة البيئة إينيس مانزانو، مساء أمس الثلاثاء.
وأوضحت مانزانو أن نوبوا كان يشارك في افتتاح محطة لمعالجة المياه في وسط البلاد عندما تعرض موكبه لهجوم من مئات المحتجين.
وقالت: "ظهر نحو 500 شخص وبدؤوا برشقه بالحجارة، وهناك آثار رصاص واضحة على سيارة الرئيس أيضًا".
وأضافت: "الحمد لله، رئيسنا قوي وشجاع، يواصل المضي قدمًا وينفذ أجندته كالمعتاد".
ونشرت الحكومة مقطع فيديو، يُزعم أنه صُوّر من داخل الموكب، يُظهر محتجين يلفون أنفسهم بالأعلام ويبحثون عن حجارة وقطع طوب لرشقها أثناء مرور السيارة الرئاسية.
ويسمع في التسجيل صوت يقول: "احمِ رأسك! احمِ رأسك!"، بينما كانت المقذوفات ترتطم بإحدى السيارات المرافقة وتكسر نافذة على الأقل.
الشرطة تحرس المحتجزين داخل أحد السجون في الإكوادور - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
رئيس الإكوادور يعلن إعادة اعتقال "فيتو" زعيم أخطر عصابة في البلاد
26 يونيو, 01:06 GMT
وتشهد الإكوادور منذ أيام احتجاجات متفرقة تخللتها أعمال عنف على خلفية قرار رفع أسعار الديزل، فيما تتهم الحكومة عصابات الجريمة المنظمة – التي تتنافس على السيطرة على طرق تهريب الكوكايين – بالوقوف وراء الاضطرابات.
