رئيس مجلس الدولة الصيني يشارك في احتفالات الذكرى الـ80 لتأسيس الحزب الحاكم في كوريا الديمقراطية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس مجلس الدولة الصيني يشارك في احتفالات الذكرى الـ80 لتأسيس الحزب الحاكم في كوريا الديمقراطية
رئيس مجلس الدولة الصيني يشارك في احتفالات الذكرى الـ80 لتأسيس الحزب الحاكم في كوريا الديمقراطية
ذكرت ذلك وزارة الخارجية الصينية في بيان على موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن زيارة لي تشيانغ، تمتد خلال الفترة من 9 حتى 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم والحكومة في جمهورية كوريا الديمقراطية. وقال البيان إن مشاركة لي تشيانغ، في هذه المناسبة تعكس عمق العلاقات التقليدية بين الدولتين، مشيرة إلى أن الزيارة تمثل فرصة لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع قنوات الحوار السياسي.كما أشارت إلى أنها تأتي في إطار جهود الجانبين لتوطيد الشراكة التاريخية القائمة بين الصين وكوريا الديمقراطية.وخلال زيارته إلى بكين، الشهر الماضي، أعلن زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، أن كوريا الديمقراطية الشعبية، تعتزم تعميق وتطوير العلاقات مع الصين بشكل مستمر، مضيفا: "بغض النظر عن تغيرات الوضع الدولي، فإن العلاقات الودية بين بكين وبيونغ يانغ، لن تتغير".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، إن الصين مستعدة لتعزيز التفاعل الاستراتيجي مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وتوسيع التبادلات والتعاون، وتعميق تبادل الخبرات في الإدارة العامة، وتعزيز المزيد من تطوير القضية الاشتراكية والعلاقات الودية والتعاونية التقليدية بين البلدين.
رئيس مجلس الدولة الصيني يشارك في احتفالات الذكرى الـ80 لتأسيس الحزب الحاكم في كوريا الديمقراطية

عرض عسكري في بيونغ يانغ تكريما للذكرى السبعين لتوقيع هدنة في الحرب الكورية، كوريا الشمالية
يقوم رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، بزيارة رسمية إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تستمر عدة أيام، يترأس خلالها وفدا حكوميا رفيع المستوى للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ 80 لتأسيس حزب العمال الحاكم في البلاد.
ذكرت ذلك وزارة الخارجية الصينية في بيان على موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن زيارة لي تشيانغ، تمتد خلال الفترة من 9 حتى 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم والحكومة في جمهورية كوريا الديمقراطية. وقال البيان إن مشاركة لي تشيانغ، في هذه المناسبة تعكس عمق العلاقات التقليدية بين الدولتين، مشيرة إلى أن الزيارة تمثل فرصة لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع قنوات الحوار السياسي.
الرئيس الصيني شي جين بينغ ، ورئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
كيم جونغ أون: كوريا الديمقراطية الشعبية تعتزم تعميق وتطوير العلاقات مع الصين بشكل مستمر
4 سبتمبر, 14:28 GMT
كما أشارت إلى أنها تأتي في إطار جهود الجانبين لتوطيد الشراكة التاريخية القائمة بين الصين وكوريا الديمقراطية.
وخلال زيارته إلى بكين، الشهر الماضي، أعلن زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، أن كوريا الديمقراطية الشعبية، تعتزم تعميق وتطوير العلاقات مع الصين بشكل مستمر، مضيفا: "بغض النظر عن تغيرات الوضع الدولي، فإن العلاقات الودية بين بكين وبيونغ يانغ، لن تتغير".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، إن الصين مستعدة لتعزيز التفاعل الاستراتيجي مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وتوسيع التبادلات والتعاون، وتعميق تبادل الخبرات في الإدارة العامة، وتعزيز المزيد من تطوير القضية الاشتراكية والعلاقات الودية والتعاونية التقليدية بين البلدين.
