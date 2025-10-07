https://sarabic.ae/20251007/رئيس-مجلس-الدولة-الصيني-يشارك-في-احتفالات-الذكرى-الـ80-لتأسيس-الحزب-الحاكم-في-كوريا-الديمقراطية-1105708295.html
ذكرت ذلك وزارة الخارجية الصينية في بيان على موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن زيارة لي تشيانغ، تمتد خلال الفترة من 9 حتى 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم والحكومة في جمهورية كوريا الديمقراطية. وقال البيان إن مشاركة لي تشيانغ، في هذه المناسبة تعكس عمق العلاقات التقليدية بين الدولتين، مشيرة إلى أن الزيارة تمثل فرصة لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع قنوات الحوار السياسي.كما أشارت إلى أنها تأتي في إطار جهود الجانبين لتوطيد الشراكة التاريخية القائمة بين الصين وكوريا الديمقراطية.وخلال زيارته إلى بكين، الشهر الماضي، أعلن زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، أن كوريا الديمقراطية الشعبية، تعتزم تعميق وتطوير العلاقات مع الصين بشكل مستمر، مضيفا: "بغض النظر عن تغيرات الوضع الدولي، فإن العلاقات الودية بين بكين وبيونغ يانغ، لن تتغير".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، إن الصين مستعدة لتعزيز التفاعل الاستراتيجي مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وتوسيع التبادلات والتعاون، وتعميق تبادل الخبرات في الإدارة العامة، وتعزيز المزيد من تطوير القضية الاشتراكية والعلاقات الودية والتعاونية التقليدية بين البلدين.
ذكرت ذلك وزارة الخارجية الصينية في بيان على موقعها
الرسمي، اليوم الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن زيارة لي تشيانغ، تمتد خلال الفترة من 9 حتى 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم والحكومة في جمهورية كوريا الديمقراطية. وقال البيان إن مشاركة لي تشيانغ، في هذه المناسبة تعكس عمق العلاقات التقليدية بين الدولتين، مشيرة إلى أن الزيارة تمثل فرصة لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع قنوات الحوار السياسي.
كما أشارت إلى أنها تأتي في إطار جهود الجانبين لتوطيد الشراكة التاريخية القائمة بين الصين وكوريا الديمقراطية
.
وخلال زيارته إلى بكين، الشهر الماضي، أعلن زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، أن كوريا الديمقراطية الشعبية، تعتزم تعميق وتطوير العلاقات مع الصين بشكل مستمر، مضيفا: "بغض النظر عن تغيرات الوضع الدولي، فإن العلاقات الودية بين بكين وبيونغ يانغ، لن تتغير".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، إن الصين
مستعدة لتعزيز التفاعل الاستراتيجي مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وتوسيع التبادلات والتعاون، وتعميق تبادل الخبرات في الإدارة العامة، وتعزيز المزيد من تطوير القضية الاشتراكية والعلاقات الودية والتعاونية التقليدية بين البلدين.