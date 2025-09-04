https://sarabic.ae/20250904/شي-جين-بينغ-وكيم-جونج-أون-يبدآن-محادثات-في-بكين-1104498106.html
شي جين بينغ وكيم جونغ أون يبدآن محادثات في بكين
بدأت المحادثات بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وزعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في بكين، اليوم الخميس، وفقًا لقناة "الصين المركزية". 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T10:36+0000
2025-09-04T10:36+0000
2025-09-04T10:57+0000
الصين
كوريا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104497805_0:143:3132:1905_1920x0_80_0_0_8331ee6aa058db6480972c5ca210b587.jpg
وقالت: "في يوم 4 سبتمبر، يجري الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ محادثات في قاعة الشعب الكبرى في بكين، مع الأمين العام لحزب العمال الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، الذي زار الصين للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين للانتصار في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية".وصل زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية إلى الصين، في الثاني من سبتمبر/أيلول، في زيارة رسمية لحضور احتفالات الذكرى الثمانين للانتصار على العسكرية اليابانية ونهاية الحرب العالمية الثانية.ويوم الأربعاء، حضر كيم جونغ أون، برفقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، عرضًا عسكريًا في ساحة تيانانمن ببكين. وعقب العرض والاستقبال الرسمي، أجرى بوتين وكيم جونغ أون محادثات ثنائية وأخرى فردية.
https://sarabic.ae/20250903/زعيم-كوريا-الديمقراطية-يؤكد-مواصلة--بلاده-ستواصل-دعم-روسيا-في-جهودها-لحماية-مصالحها-1104479951.html
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104497805_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_4ad824b11256e250ba88f701612d14b4.jpg
10:36 GMT 04.09.2025 (تم التحديث: 10:57 GMT 04.09.2025)
بدأت المحادثات بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وزعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في بكين، اليوم الخميس، وفقًا لقناة "الصين المركزية".
وقالت: "في يوم 4 سبتمبر، يجري الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ محادثات في قاعة الشعب الكبرى في بكين، مع الأمين العام لحزب العمال الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، الذي زار الصين للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين للانتصار في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، إن الصين مستعدة لتعزيز التفاعل الاستراتيجي مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وتوسيع التبادلات والتعاون، وتعميق تبادل الخبرات في الإدارة العامة، وتعزيز المزيد من تطوير القضية الاشتراكية والعلاقات الودية والتعاونية التقليدية بين البلدين.
وصل زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية إلى الصين، في الثاني من سبتمبر/أيلول، في زيارة رسمية لحضور احتفالات الذكرى الثمانين للانتصار على العسكرية اليابانية ونهاية الحرب العالمية الثانية.
ويوم الأربعاء، حضر كيم جونغ أون، برفقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، عرضًا عسكريًا في ساحة تيانانمن ببكين. وعقب العرض والاستقبال الرسمي، أجرى بوتين وكيم جونغ أون محادثات ثنائية وأخرى فردية.