الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع روسيا أو الصين - وزير الدفاع

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع روسيا أو الصين. 03.09.2025, سبوتنيك عربي

وأفاد هيغسيث خلال مقابلة مع إعلام أمريكي: "الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب كلفنا في وزارة الدفاع، بالاستعداد لإعادة بناء قواتنا المسلحة بشكل تاريخي، وبإحياء الروح القتالية، واستعادة قوة الردع، ليس لأننا نسعى إلى الصراع، نحن لا نسعى إليه، وقد أوضحنا ذلك للصين وروسيا وآخرين".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في تعليقه على عرض عسكري في بكين، روسيا والصين وكوريا الشمالية بالتخطيط لـ"مؤامرة" ضد الولايات المتحدة.وأكد المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا والصين وكوريا الديمقراطية الشعبية ليست موجهة ضد الآخرين، مشيرا إلى أن التعاون لمصالحها.وقال بيسكوف للصحفيين: "إن علاقات روسيا مع شركائها في الشرق، وخاصةً مع جمهورية الصين الشعبية، ودول أخرى، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والتفاعل في إطار الصيغ المتعددة الأطراف مثل شنغهاي للتعاون، بريكس وغيرها ، تدار لصالحها، وليس ضد أحد".وأضاف: "المبدأ هو لصالح شعوب بلداننا، وليس ضد دول ثالثة" .بمشاركة الرئيس بوتين.. عرض عسكري ضخم في الصين بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية... فيديو

