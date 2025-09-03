عربي
بوتين: إن كان زيلينسكي جاهزا للقاء فليأت إلى موسكو
أمساليوم
بث مباشر
الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع روسيا أو الصين - وزير الدفاع
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع روسيا أو الصين.
وأفاد هيغسيث خلال مقابلة مع إعلام أمريكي: "الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب كلفنا في وزارة الدفاع، بالاستعداد لإعادة بناء قواتنا المسلحة بشكل تاريخي، وبإحياء الروح القتالية، واستعادة قوة الردع، ليس لأننا نسعى إلى الصراع، نحن لا نسعى إليه، وقد أوضحنا ذلك للصين وروسيا وآخرين".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في تعليقه على عرض عسكري في بكين، روسيا والصين وكوريا الشمالية بالتخطيط لـ"مؤامرة" ضد الولايات المتحدة.وأكد المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا والصين وكوريا الديمقراطية الشعبية ليست موجهة ضد الآخرين، مشيرا إلى أن التعاون لمصالحها.وقال بيسكوف للصحفيين: "إن علاقات روسيا مع شركائها في الشرق، وخاصةً مع جمهورية الصين الشعبية، ودول أخرى، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والتفاعل في إطار الصيغ المتعددة الأطراف مثل شنغهاي للتعاون، بريكس وغيرها ، تدار لصالحها، وليس ضد أحد".وأضاف: "المبدأ هو لصالح شعوب بلداننا، وليس ضد دول ثالثة" .بمشاركة الرئيس بوتين.. عرض عسكري ضخم في الصين بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية... فيديو
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع روسيا أو الصين.
وأفاد هيغسيث خلال مقابلة مع إعلام أمريكي: "الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب كلفنا في وزارة الدفاع، بالاستعداد لإعادة بناء قواتنا المسلحة بشكل تاريخي، وبإحياء الروح القتالية، واستعادة قوة الردع، ليس لأننا نسعى إلى الصراع، نحن لا نسعى إليه، وقد أوضحنا ذلك للصين وروسيا وآخرين".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في تعليقه على عرض عسكري في بكين، روسيا والصين وكوريا الشمالية بالتخطيط لـ"مؤامرة" ضد الولايات المتحدة.

في وقت سابق، شارك بوتين وكيم جونغ أون، إلى جانب رؤساء دول آخرين، في احتفالات بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والانتصار في الحرب العالمية الثانية. وحضر زعيما روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن وحفل استقبال رسمي في قاعة الشعب الكبرى.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
بوتين يدعو كيم جونغ أون لزيارة روسيا
08:17 GMT
وأكد المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا والصين وكوريا الديمقراطية الشعبية ليست موجهة ضد الآخرين، مشيرا إلى أن التعاون لمصالحها.
وقال بيسكوف للصحفيين: "إن علاقات روسيا مع شركائها في الشرق، وخاصةً مع جمهورية الصين الشعبية، ودول أخرى، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والتفاعل في إطار الصيغ المتعددة الأطراف مثل شنغهاي للتعاون، بريكس وغيرها ، تدار لصالحها، وليس ضد أحد".
وأضاف: "المبدأ هو لصالح شعوب بلداننا، وليس ضد دول ثالثة" .
بمشاركة الرئيس بوتين.. عرض عسكري ضخم في الصين بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية... فيديو
