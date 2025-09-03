https://sarabic.ae/20250903/الولايات-المتحدة-لا-تسعى-إلى-صراع-مع-روسيا-أو-الصين---وزير-الدفاع-1104464784.html
الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع روسيا أو الصين - وزير الدفاع
الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع روسيا أو الصين - وزير الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع روسيا أو الصين. 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T13:33+0000
2025-09-03T13:33+0000
2025-09-03T13:33+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099385138_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f31c15823f16b583ca3eb37607af09f2.jpg
وأفاد هيغسيث خلال مقابلة مع إعلام أمريكي: "الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب كلفنا في وزارة الدفاع، بالاستعداد لإعادة بناء قواتنا المسلحة بشكل تاريخي، وبإحياء الروح القتالية، واستعادة قوة الردع، ليس لأننا نسعى إلى الصراع، نحن لا نسعى إليه، وقد أوضحنا ذلك للصين وروسيا وآخرين".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في تعليقه على عرض عسكري في بكين، روسيا والصين وكوريا الشمالية بالتخطيط لـ"مؤامرة" ضد الولايات المتحدة.وأكد المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا والصين وكوريا الديمقراطية الشعبية ليست موجهة ضد الآخرين، مشيرا إلى أن التعاون لمصالحها.وقال بيسكوف للصحفيين: "إن علاقات روسيا مع شركائها في الشرق، وخاصةً مع جمهورية الصين الشعبية، ودول أخرى، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والتفاعل في إطار الصيغ المتعددة الأطراف مثل شنغهاي للتعاون، بريكس وغيرها ، تدار لصالحها، وليس ضد أحد".وأضاف: "المبدأ هو لصالح شعوب بلداننا، وليس ضد دول ثالثة" .بمشاركة الرئيس بوتين.. عرض عسكري ضخم في الصين بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية... فيديو
https://sarabic.ae/20250903/بوتين-يدعو-كيم-جونغ-أون-لزيارة-روسيا-1104455037.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099385138_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e7b5a337ee8ccf798923d80968bc9482.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع روسيا أو الصين - وزير الدفاع
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع روسيا أو الصين.
وأفاد هيغسيث خلال مقابلة مع إعلام أمريكي: "الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب كلفنا في وزارة الدفاع، بالاستعداد لإعادة بناء قواتنا المسلحة بشكل تاريخي، وبإحياء الروح القتالية، واستعادة قوة الردع، ليس لأننا نسعى إلى الصراع، نحن لا نسعى إليه، وقد أوضحنا ذلك للصين وروسيا وآخرين".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في تعليقه على عرض عسكري في بكين، روسيا والصين وكوريا الشمالية بالتخطيط لـ"مؤامرة" ضد الولايات المتحدة.
في وقت سابق، شارك بوتين وكيم جونغ أون، إلى جانب رؤساء دول آخرين، في احتفالات بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والانتصار في الحرب العالمية الثانية. وحضر زعيما روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن وحفل استقبال رسمي في قاعة الشعب الكبرى.
وأكد المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا والصين وكوريا الديمقراطية الشعبية ليست موجهة ضد الآخرين، مشيرا إلى أن التعاون لمصالحها.
وقال بيسكوف للصحفيين: "إن علاقات روسيا مع شركائها في الشرق، وخاصةً مع جمهورية الصين الشعبية، ودول أخرى، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والتفاعل في إطار الصيغ المتعددة الأطراف مثل شنغهاي للتعاون، بريكس وغيرها ، تدار لصالحها، وليس ضد أحد".
وأضاف: "المبدأ هو لصالح شعوب بلداننا، وليس ضد دول ثالثة" .