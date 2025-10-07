https://sarabic.ae/20251007/روسيا-المشاركون-في-صيغة-موسكو-بشأن-أفغانستان-يدعون-إلى-مكافحة-مشتركة-للإرهاب-1105723185.html
روسيا: المشاركون في "صيغة موسكو بشأن أفغانستان" يدعون إلى مكافحة مشتركة للإرهاب
وذكرت الوزارة في بيان صدر عقب المشاورات نشر على موقعها الرسمي: "دعت الأطراف إلى تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف".تم التوصل إلى اتفاق لإنشاء "صيغة موسكو للمشاورات بشأن أفغانستان" في أوائل عام 2017، عقب مفاوضات بين روسيا والحكومة الأفغانية والصين وباكستان وإيران والهند.وكان الهدف الرئيسي المعلن لهذه الصيغة هو تعزيز المصالحة الوطنية في أفغانستان وإحلال السلام السريع في البلاد.وسبق أن دُعيت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وتركيا كضيوف، وكذلك بيلاروسيا.وتشارك حكومة إمارة أفغانستان الإسلامية للمرة الرابعة منذ توليها السلطة في عام 2021.ولم تشارك الولايات المتحدة في "صيغة موسكو" إلا مرة واحدة في عام 2018، عندما مثلت بمراقب من سفارتها في موسكو، على الرغم من تلقيها دعوات.
https://sarabic.ae/20251007/لافروف-نشر-بنية-تحتية-عسكرية-لدول-ثالثة-في-أفغانستان-غير-مقبول-1105715056.html
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن المشاركين في "صيغة موسكو للمشاورات بشأن أفغانستان" دعوا إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وذكرت الوزارة في بيان صدر عقب المشاورات نشر على موقعها الرسمي: "دعت الأطراف إلى تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف".
تم التوصل إلى اتفاق لإنشاء "صيغة موسكو للمشاورات بشأن أفغانستان" في أوائل عام 2017، عقب مفاوضات بين روسيا والحكومة الأفغانية والصين وباكستان وإيران والهند.
وكان الهدف الرئيسي المعلن لهذه الصيغة هو تعزيز المصالحة الوطنية في أفغانستان وإحلال السلام السريع في البلاد.
وعُقدت اجتماعات سابقة لـ"صيغة موسكو" في أعوام 2017 و2018 و2021 و2022 و2023 و2024، ولا يزال المشاركون الرئيسيون هم روسيا وإيران والصين والهند وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان.
وسبق أن دُعيت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وتركيا كضيوف، وكذلك بيلاروسيا.
وتشارك حكومة إمارة أفغانستان الإسلامية للمرة الرابعة منذ توليها السلطة في عام 2021.
ولم تشارك الولايات المتحدة في "صيغة موسكو" إلا مرة واحدة في عام 2018، عندما مثلت بمراقب من سفارتها في موسكو، على الرغم من تلقيها دعوات.