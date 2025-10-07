https://sarabic.ae/20251007/روسيا-المشاركون-في-صيغة-موسكو-بشأن-أفغانستان-يدعون-إلى-مكافحة-مشتركة-للإرهاب-1105723185.html

روسيا: المشاركون في "صيغة موسكو بشأن أفغانستان" يدعون إلى مكافحة مشتركة للإرهاب

روسيا: المشاركون في "صيغة موسكو بشأن أفغانستان" يدعون إلى مكافحة مشتركة للإرهاب

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن المشاركين في "صيغة موسكو للمشاورات بشأن أفغانستان" دعوا إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب على الصعيدين... 07.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-07T11:47+0000

2025-10-07T11:47+0000

2025-10-07T11:47+0000

أخبار أفغانستان اليوم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg

وذكرت الوزارة في بيان صدر عقب المشاورات نشر على موقعها الرسمي: "دعت الأطراف إلى تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف".تم التوصل إلى اتفاق لإنشاء "صيغة موسكو للمشاورات بشأن أفغانستان" في أوائل عام 2017، عقب مفاوضات بين روسيا والحكومة الأفغانية والصين وباكستان وإيران والهند.وكان الهدف الرئيسي المعلن لهذه الصيغة هو تعزيز المصالحة الوطنية في أفغانستان وإحلال السلام السريع في البلاد.وسبق أن دُعيت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وتركيا كضيوف، وكذلك بيلاروسيا.وتشارك حكومة إمارة أفغانستان الإسلامية للمرة الرابعة منذ توليها السلطة في عام 2021.ولم تشارك الولايات المتحدة في "صيغة موسكو" إلا مرة واحدة في عام 2018، عندما مثلت بمراقب من سفارتها في موسكو، على الرغم من تلقيها دعوات.موسكو: كابول تشارك في اجتماع صيغة موسكو للمشاورات بشأن أفغانستان كعضو رسمي للمرة الأولى

https://sarabic.ae/20251007/لافروف-نشر-بنية-تحتية-عسكرية-لدول-ثالثة-في-أفغانستان-غير-مقبول-1105715056.html

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أفغانستان اليوم, روسيا