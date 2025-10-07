https://sarabic.ae/20251007/كاتب-سياسي-لا-صدام-عسكري-بين-واشنطن-وموسكو-وروسيا-لن-تنهي-الصراع-قبل-تحقيق-أهدافها-1105739058.html

كاتب سياسي: لا صدام عسكري بين واشنطن وموسكو.. وروسيا لن تنهي الصراع قبل تحقيق أهدافها

كاتب سياسي: لا صدام عسكري بين واشنطن وموسكو.. وروسيا لن تنهي الصراع قبل تحقيق أهدافها

سبوتنيك عربي

تناول الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، الدكتور جيرار ديب، موضوع إمكانية تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، مشيرًا إلى أن "نية الرئيس... 07.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-07T19:15+0000

2025-10-07T19:15+0000

2025-10-07T19:15+0000

حصري

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103147/10/1031471072_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_5818918c51484e4944cb304d15bdf528.jpg

واستبعد ديب، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، "حدوث أي صدام عسكري مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا"، مشيرًا إلى أن "واشنطن لن تخوض أي حرب عن أوروبا، بل تسعى إلى إرباك العمق الأوروبي لتوريط القارة في صراع كبير".وفي حين رأى أن صواريخ "توماهوك" لن تؤثر في مسار الصراع، أكد أن "حرب الولايات المتحدة اقتصادية، وتتمحور أساسًا حول الصين."وأشار إلى أنه "لا حاجة للقاء دبلوماسي بين الرئيسين الأمريكي والروسي، لأن مجريات الصراع تتجه إلى ما ينسجم مع طموحات الأمريكي من جهة، ولصالح روسيا من جهة أخرى". وأشار إلى أن "الخلاف بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية هو خلاف في القيم الديمقراطية وصراع ثقافات لا يقل خطورة عن الصراع العسكري"، موضحًا أن "أوروبا الغربية تحاول تثبيت حضورها في النظام العالمي بشكل مستقل عن الولايات المتحدة"، إلا أن أوروبا تمثل "الرجل المريض" الذي يتخبط في مشكلاته.وشدد على "وضوح الموقفين الأمريكي والروسي بعكس الأوروبي"، متوقعًا "إقصاء كييف والدور الأوروبي، وخضوع أوروبا للشروط الأمريكية أو الدخول في تسوية تحت مظلتها، مع احتمال انسحاب الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة من حلف الناتو".

https://sarabic.ae/20251007/موسكو-الغرب-يستغل-القضايا-البيئية-لتحقيق-مصالحه-التجارية-واحتواء-روسيا-في-القطب-الشمالي-1105727306.html

https://sarabic.ae/20251006/باحث-سياسي-روسيا-قادرة-على-تدمير-أي-أسلحة-جديدة-وآثار-توسع-الصراع-ستكون-كارثية--1105672686.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن