كاتب سياسي: لا صدام عسكري بين واشنطن وموسكو.. وروسيا لن تنهي الصراع قبل تحقيق أهدافها

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
كاتب سياسي: لا صدام عسكري بين واشنطن وموسكو.. وروسيا لن تنهي الصراع قبل تحقيق أهدافها
كاتب سياسي: لا صدام عسكري بين واشنطن وموسكو.. وروسيا لن تنهي الصراع قبل تحقيق أهدافها
تناول الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، الدكتور جيرار ديب، موضوع إمكانية تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، مشيرًا إلى أن "نية الرئيس...
واستبعد ديب، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، "حدوث أي صدام عسكري مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا"، مشيرًا إلى أن "واشنطن لن تخوض أي حرب عن أوروبا، بل تسعى إلى إرباك العمق الأوروبي لتوريط القارة في صراع كبير".وفي حين رأى أن صواريخ "توماهوك" لن تؤثر في مسار الصراع، أكد أن "حرب الولايات المتحدة اقتصادية، وتتمحور أساسًا حول الصين."وأشار إلى أنه "لا حاجة للقاء دبلوماسي بين الرئيسين الأمريكي والروسي، لأن مجريات الصراع تتجه إلى ما ينسجم مع طموحات الأمريكي من جهة، ولصالح روسيا من جهة أخرى". وأشار إلى أن "الخلاف بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية هو خلاف في القيم الديمقراطية وصراع ثقافات لا يقل خطورة عن الصراع العسكري"، موضحًا أن "أوروبا الغربية تحاول تثبيت حضورها في النظام العالمي بشكل مستقل عن الولايات المتحدة"، إلا أن أوروبا تمثل "الرجل المريض" الذي يتخبط في مشكلاته.وشدد على "وضوح الموقفين الأمريكي والروسي بعكس الأوروبي"، متوقعًا "إقصاء كييف والدور الأوروبي، وخضوع أوروبا للشروط الأمريكية أو الدخول في تسوية تحت مظلتها، مع احتمال انسحاب الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة من حلف الناتو".
الأخبار
حصري, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
حصري, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن

كاتب سياسي: لا صدام عسكري بين واشنطن وموسكو.. وروسيا لن تنهي الصراع قبل تحقيق أهدافها

حصري
تناول الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، الدكتور جيرار ديب، موضوع إمكانية تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، مشيرًا إلى أن "نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تكون توريد هذه الصواريخ عبر الاتحاد الأوروبي لتوريط أوروبا، لأن إنشاء الاتحاد الأوروبي جاء للحد من النفوذ الأمريكي عالميًا."
واستبعد ديب، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، "حدوث أي صدام عسكري مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا"، مشيرًا إلى أن "واشنطن لن تخوض أي حرب عن أوروبا، بل تسعى إلى إرباك العمق الأوروبي لتوريط القارة في صراع كبير".
المشاركون في البعثة العلمية الـ 10 إلى القطب الشمالي تحت إشراف ماتفي شبارو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
موسكو: الغرب يستغل القضايا البيئية لتحقيق مصالحه التجارية واحتواء روسيا في القطب الشمالي
13:49 GMT
وفي حين رأى أن صواريخ "توماهوك" لن تؤثر في مسار الصراع، أكد أن "حرب الولايات المتحدة اقتصادية، وتتمحور أساسًا حول الصين."
وأوضح الباحث في العلاقات الدولية أن "روسيا تريد رسم حدودها بما يضمن أمنها القومي، بعدما حددت نطاق عمليتها الخاصة في أوكرانيا بشكل واضح، وتحافظ عليه"، مشددًا على أنها "لا تريد التوسع في أوروبا".
وأشار إلى أنه "لا حاجة للقاء دبلوماسي بين الرئيسين الأمريكي والروسي، لأن مجريات الصراع تتجه إلى ما ينسجم مع طموحات الأمريكي من جهة، ولصالح روسيا من جهة أخرى".
مشاهد من عمل اطقم الهاون لمجموعات قوات المركز في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القوات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
باحث سياسي: روسيا قادرة على تدمير أي أسلحة جديدة وآثار توسع الصراع ستكون كارثية
أمس, 10:19 GMT
وأشار إلى أن "الخلاف بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية هو خلاف في القيم الديمقراطية وصراع ثقافات لا يقل خطورة عن الصراع العسكري"، موضحًا أن "أوروبا الغربية تحاول تثبيت حضورها في النظام العالمي بشكل مستقل عن الولايات المتحدة"، إلا أن أوروبا تمثل "الرجل المريض" الذي يتخبط في مشكلاته.

واعتبر الخبير في الشأن الروسي أن كييف "تسعى إلى توريط الأوروبيين في الصراع مع روسيا عبر مزاعم حول الطائرات المسيرة وسيناريوهات مختلفة"، مؤكدًا أن "روسيا لن تنهي الصراع في أوكرانيا قبل تحقيق أهداف العملية الخاصة".

وشدد على "وضوح الموقفين الأمريكي والروسي بعكس الأوروبي"، متوقعًا "إقصاء كييف والدور الأوروبي، وخضوع أوروبا للشروط الأمريكية أو الدخول في تسوية تحت مظلتها، مع احتمال انسحاب الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة من حلف الناتو".
