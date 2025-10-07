https://sarabic.ae/20251007/كاتب-سياسي-لا-صدام-عسكري-بين-واشنطن-وموسكو-وروسيا-لن-تنهي-الصراع-قبل-تحقيق-أهدافها-1105739058.html
كاتب سياسي: لا صدام عسكري بين واشنطن وموسكو.. وروسيا لن تنهي الصراع قبل تحقيق أهدافها
تناول الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، الدكتور جيرار ديب، موضوع إمكانية تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
واستبعد ديب، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، "حدوث أي صدام عسكري مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا"، مشيرًا إلى أن "واشنطن لن تخوض أي حرب عن أوروبا، بل تسعى إلى إرباك العمق الأوروبي لتوريط القارة في صراع كبير".وفي حين رأى أن صواريخ "توماهوك" لن تؤثر في مسار الصراع، أكد أن "حرب الولايات المتحدة اقتصادية، وتتمحور أساسًا حول الصين."وأشار إلى أنه "لا حاجة للقاء دبلوماسي بين الرئيسين الأمريكي والروسي، لأن مجريات الصراع تتجه إلى ما ينسجم مع طموحات الأمريكي من جهة، ولصالح روسيا من جهة أخرى". وأشار إلى أن "الخلاف بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية هو خلاف في القيم الديمقراطية وصراع ثقافات لا يقل خطورة عن الصراع العسكري"، موضحًا أن "أوروبا الغربية تحاول تثبيت حضورها في النظام العالمي بشكل مستقل عن الولايات المتحدة"، إلا أن أوروبا تمثل "الرجل المريض" الذي يتخبط في مشكلاته.وشدد على "وضوح الموقفين الأمريكي والروسي بعكس الأوروبي"، متوقعًا "إقصاء كييف والدور الأوروبي، وخضوع أوروبا للشروط الأمريكية أو الدخول في تسوية تحت مظلتها، مع احتمال انسحاب الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة من حلف الناتو".
تناول الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، الدكتور جيرار ديب، موضوع إمكانية تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، مشيرًا إلى أن "نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تكون توريد هذه الصواريخ عبر الاتحاد الأوروبي لتوريط أوروبا، لأن إنشاء الاتحاد الأوروبي جاء للحد من النفوذ الأمريكي عالميًا."
واستبعد ديب، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، "حدوث أي صدام عسكري مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا"، مشيرًا إلى أن "واشنطن لن تخوض أي حرب عن أوروبا
، بل تسعى إلى إرباك العمق الأوروبي لتوريط القارة في صراع كبير".
وفي حين رأى أن صواريخ "توماهوك" لن تؤثر في مسار الصراع، أكد أن "حرب الولايات المتحدة اقتصادية، وتتمحور أساسًا حول الصين."
وأوضح الباحث في العلاقات الدولية أن "روسيا تريد رسم حدودها بما يضمن أمنها القومي، بعدما حددت نطاق عمليتها الخاصة في أوكرانيا بشكل واضح، وتحافظ عليه"، مشددًا على أنها "لا تريد التوسع في أوروبا".
وأشار إلى أنه "لا حاجة للقاء دبلوماسي بين الرئيسين الأمريكي والروسي، لأن مجريات الصراع تتجه إلى ما ينسجم مع طموحات الأمريكي من جهة، ولصالح روسيا
من جهة أخرى".
وأشار إلى أن "الخلاف بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية هو خلاف في القيم الديمقراطية وصراع ثقافات لا يقل خطورة عن الصراع العسكري"، موضحًا أن "أوروبا الغربية تحاول تثبيت حضورها في النظام العالمي بشكل مستقل عن الولايات المتحدة"، إلا أن أوروبا تمثل "الرجل المريض" الذي يتخبط في مشكلاته.
واعتبر الخبير في الشأن الروسي أن كييف "تسعى إلى توريط الأوروبيين في الصراع مع روسيا عبر مزاعم حول الطائرات المسيرة وسيناريوهات مختلفة"، مؤكدًا أن "روسيا لن تنهي الصراع في أوكرانيا قبل تحقيق أهداف العملية الخاصة".
وشدد على "وضوح الموقفين الأمريكي والروسي بعكس الأوروبي"، متوقعًا "إقصاء كييف والدور الأوروبي، وخضوع أوروبا للشروط الأمريكية أو الدخول في تسوية تحت مظلتها، مع احتمال انسحاب الولايات المتحدة
في الأشهر المقبلة من حلف الناتو".